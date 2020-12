Kettős termékminőség: mosószer, folttisztító, tusfürdő is jobb nyugaton, mint nálunk

Civil fogyasztóvédők hangsúlyozzák, fontos, hogy a kettős minőségű termékekre vonatkozó EU-s szigorítás életbelépéséig is tényeken alapuló, hivatalos laboratóriumi vizsgálatok működjenek a kettős minőség kizárására a tipikus árukörökben - írja a Magyar Nemzet.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete felidézi: a kettős minőség körül évek óta keringenek itthon is a találgatások, több olyan árucikket tudna felsorolni minden vásárló, aminek kapcsán hallott olyat, hogy a nyugat-európai változat jobb minőségű - a leginkább emlegetett termékek között mosópor, öblítő, tisztítószer, kozmetikum, mogyorókrém, tartós élelmiszerek szerepelnek.

Éppen ezért az egyesület szerint fontos, hogy a kettős minőségű termékekre vonatkozó EU-s szigorítás életbelépéséig is tényeken alapuló, hivatalos laboratóriumi vizsgálatok működjenek a kettős minőség kizárására a tipikus árukörökben.

A TVE szerint éppen ezért üdvözítendő, hogy az ITM akkreditált vegyipari laboratóriumában 360 termékminta vizsgálata kezdődött meg és most is tart olyan árucikkekből, amelyek itthon beszerezhető háztartási-vegyipari és tisztálkodási-kozmetikai szerek, és kaphatók Németországban, Olaszországban, Ausztriában is az online és a hagyományos kereskedelemben.

Az eddigi ellenőrzések során pedig a hatóság már talált olyan Magyarországon kapható termékeket, amelyek kevesebb hatóanyagot tartalmaznak a Nyugat-Európában azonos márkanéven és csomagolásban kínált árucikkekhez képest. A pontos márkaneveket még nem tették közre, de a fülön csípett termékek között volt mosószer, folttisztító, tusfürdő és sampon is.

