Kettészakadt az ország: ennyivel kevesebbért vásárolnak be a szegényebb megyékben

2019-ben 3 433 forint volt az egy főre jutó napi boltos vásárlások értéke, Budapesten 4 184 forint, Nógrádban 2 216 forint. Ez a mutató persze minden megyében nőtt az elmúlt években, sőt, Nógrádban sokkal nagyobb ütemben, mint Budapesten. Az autóipar és a Balaton nagyot húzott a boltos világon.

Budapesten 4.184 forint, Nógrádban 2.216 forint jutott naponta egy vásárlóra a boltos költekezést nézve 2019-ben. Az országos átlag 3433 forint volt. Az éves egy főre jutó boltos költekezést nézve a mutató kivétel nélkül minden megyében nagyobb lett az elmúlt években, minden megyében évről-évre többet költöttek a vásárlók. 2017-2019 időszakában a havi bruttó átlagkeresetek évente 10 százalék feletti ütemben emelkedtek, a boltos világ pedig ez alatt a három esztendőben évről-évre átlag 6,1százalékos átlagos tempóban bővült.

Az ország megyéit nézve ugyanakkor mindig is voltak különbségek, nyilván egy-egy földrajzi térség gazdasági sajátosságaitól függően. Nem a boltos tehet arról, hogy a vásárlójának mennyi a fizetése, de hát a bérkülönbségek is rányomják a bélyegüket a boltos világra. A boltos költekezésben végül a döntő a vásárló pénztárcája, ami nem mindenütt egyformán vastag.

Sokat számít a megyék iparosodottsága. Budapestet jobbára azok a megyék követik, ahol az elmúlt időszakban megindultak a járműipari beruházások, megtelepedtek az autógyártók és beszállítóik. De egy Paks is sokat nyomott a mérlegen. Pest megye élbolyban elfoglalt helye sem véletlen, hiszen a főváros vonzereje mind a munkaerő foglalkoztatásában, mind beruházásokban erős.

Sokat számít az idegenforgalom is, így a Balatont övező megyék is előkelő helyeken szerepelnek a sorban, még alacsonyabb átlagkereset mellett is. A nagy nyári nyaralóroham felhúzza a boltos világot is.

15 megyében egymillió forint felett volt 2019-ben az egy főre jutó éves boltos költekezés értéke. A fővárosban 2017-2019 között ez 15 százalékkal nőtt, Nógrádban viszont 23 százalékkal. A második Győr-Mosonban 12 százalékkal, az utolsó előtti Szabolcsban 21 százalékkal emelkedett a mutató. Tehát a kisebb költekezők jobban tekernek, hasonló kép rajzolódik ki Pest megye és Borsod között is.

Végül ez kerekedett ki az egy főre jutó éves boltos költekezés méréséből: