Kétségbeesetten keresik a munkaerőt a magyar boltok: senki sem akar dolgozni?

Karácsony előtt két hónappal nem csökkent az eladókeresési láz a korábbiakhoz képest, sőt! A friss álláshirdetések is ezt vetítik előre, de a statisztika is hasonló képet jelez. Nincs ezen mit csodálkozni, a karácsony mindig is ilyen volt.

Ez már sok-sok évvel ezelőtt is így volt, igaz, akkor másként jövedelmeztek a boltok. Ám ha karácsony, akkor megugrik a költekezés, az ajándékvásárlás mellett többet költünk élelmiszerre. A decemberben megugró vásárláshoz több munkáskéz is kell, hiszen a polcokra kell tenni a karácsonyi portékát, meg is kell mutatni a vásárlónak, aki kéri, és a végén ott a pénztár - olvasható a blokkk.com elemzésében. Nyilván nem véletlen a webáruházak népszerűségének megugrása, hiszen a legvonzóbb oldala a kényelem: ott nincs sorállás- bár egyes átvevőpontoknál azért van erre is példa, de legalább nem kell a tömegben lökdösődve válogatni.

A statisztika szerint a teljes kereskedelemben (amiben a boltok mellett a nagykereskedelem és a járműkereskedelem is benne van) 2019 első felében tovább emelkedett a betöltetlen álláshelyek száma, a mutató hatezer fő felett mozgott. Az alkalmazottak száma a teljes foglalkoztatotti körön belül 308 ezer volt a boltokban, 12 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez azonban nem csillapította az eladókeresési lázat.

A nagyobb (négy főnél többet foglalkoztató) boltos vállalkozásoknál nem változott a fizikai dolgozók létszáma év eleje óta (eladók, pénztárosok, árufeltöltők), 151-152 ezer fő környékén jár a mutató.

Hirdetnek ezerrel

A nagyobb üzletláncok saját honlapjaikon meghirdetett álláslehetőségeinek összegzése azt jelzi, hogy bár kisebb elmozdulások ugyan vannak, egy-egy húzás egy-egy láncnál kedvezőbb helyzetet is sejtet, de összességében sok bolti dolgozót keresnek még mindig. Hirdetni pedig saját honlapjaik mellett máshol is hirdetnek: az egyik leggyakoribb álláshirdetés a boltosoké.

Az álláshirdetések számának változása mögött többféle ok is lehet, például a teljes és részmunkaidősök arányának változása, vagy például belső átszervezés. A Tesco "Fixen-fix" rugalmas foglalkoztatási lehetősége például egy-egy műszakban több embert igényelhet. Nem véletlen az sem, hogy az Aldi 5 órás sávokban emelve hirdet részmunkaidős lehetőségeket, heti 10-35 óra között. A Penny pedig például nemrégiben megjelölte hirdetéseiben az elérhető bérlehetőségeket: kevesebb állást is hirdet azóta.Egyes bolti álláshirdetései áttekinthetőek, ha összegezni akarunk, másokéban csoportosítgatva lehet csak lekérdezni, de van, ahol nem egyértelmű, hogy egy meghirdetett pozíció hány üres helyet takar.

Összességében megállapítható, sok eladó kell még a boltokba, még akkor is, ha a korábban tízezresre becsült eladóhiány valamelyest enyhülhetett is, hiszen szépen emelték a boltosok a béreket.