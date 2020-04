Késve tud csak fizetni a Bónusz Brigád: erre számíthat, aki a pénzét várja

Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak, erről a cég alapítója azt mondja, "méltányosságot és haladékot kértek, kevesebb mint 100 partnertől". A ki nem szolgált vásárlóknak visszafizetik a kupont.

Várjuk a pénzünket, valószínűleg hiába. 431 ezer forinttal tartoznak. Plusz 1,5 millió forinttal úgy, hogy az még nincs beváltva, a szolgáltatást viszont várják a kedves vendégek

- írta le röviden a Bónusz Brigád körül kialakult helyzetet a kuponos cég egyik céges partnere, Hidvégi Balázs. A Rudas Bistro étteremvezetője hozzátette, mivel nem kapták meg a nekik járó csaknem félmillió forintot, nem tudják fogadni azokat az ügyfeleket sem, akik már megvették a kupont, de még nem váltották be - írja a hvg.hu.

Egy másik cég hasonlókról számolt be: "Vannak kifizetetlen számlák, itt tartunk most. A következő lépés, hogy felszólító levelet fogunk írni nekik, de semmi további információnk nincs. Próbáltuk őket elérni, nem sikerült. Mi még reménykedünk. Amit nem fizettek ki, az a mi veszteségünk, ezeket az ügyfeleket már kiszolgáltuk. Ám jelenleg is vannak függő kuponok, és most nem tudjuk, hogyan járjunk el. Egyelőre a jogászunkkal egyeztetünk annak kapcsán, hogy ez kinek a felelőssége" - nyilatkozta az érintett cég vezetője.

Kaprinay Zoltán a kuponcég alapítója azt mondta, valóban vannak olyan partnerek, akiktől méltányosságot és haladékot kértek: több mint 11 ezer partnerrel voltak/vannak kapcsolatban az elmúlt 10 évben, és nyilatkozatuk szerint most kevesebb mint 100 partnertől kértek haladékot. Elmondta azt is, hogy azért késhetnek egyes esetben a kifizetések, mert a válság miatt beszakadt a teljes utazási és szolgáltatási szektor, ami a Bónusz Brigád forgalmának közel 100%-a.

Ráadásul, ha valaki megvesz például egy utazással kapcsolatos bónuszt, amit a vásárlónak már a foglalásnál be kell váltania, amint ez megtörténik, a Bónusz Brigád kifizeti a pénzt az utazásszervezőnek vagy a szállodának. Ha a vásárló el tud utazni, akkor minden rendben van, ha nem, akkor visszakérheti a pénzt, amit a Bónusz Brigád ki is fizet. Az összeget ez esetben a szállodától is visszakéri. Patthelyzet akkor áll elő, ha az utazásszervező a szállodára mutogat, vagy a szálloda azt mondja, ő most nem tud fizetni, mert a gyakorlatban csődbe ment. A problémát az alapító szerint most az ilyen és ehhez hasonló esetek okozzák.

Türelmet kér a Bónusz Brigád



Cikkünk megjelenése után a következő állásfoglalást juttatta el a Pénzcentrum szerkesztőségéhez a Bónusz Brigád; a közlemény releváns részeit az alábbiakban közöljük:

"A Bónusz Brigád 2010 szeptemberi indulása óta több mint 11 ezer partnerrel volt kapcsolatban. A napokban kevesebb, mint 100 partnerünktől kértünk türelmet a számlák kifizetésével kapcsolatban. Bár a híresztelések arról szóltak, hogy nem tudunk fizetni, az igazság az, hogy a türelmüket kértük, hogy később egyenlíthessük ki a számláikat. Ez a fajta híresztelés és hangulatkeltés káros és törvénysértő. A vírushelyzet okozta utazási- és egyéb szolgáltató szektorok bedőlése a Bónusz Brigádot is nehéz helyzetbe hozta, hiszen az elmúlt években az élmények hazai piacterévé vált a kuponos oldal. Csapatunk mindent megtesz azért, hogy minél kisebb legyen a késés a partnerek kifizetésében. Kollégáink túlnyomó részét fizetés nélküli szabadságra küldtük, a többiek korábbi fizetésük feléért dolgoznak. Minden egyes szállítónkkal megállapodásra törekedtünk, hogy minél nagyobb biztonsággal jussunk el a jelenlegi nehéz helyzet végére."