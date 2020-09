Kenyérsütő-biblia: 7 trükk a tökéletes pékáruhoz karanténban, home office-ban

Most hogy a koronavírus-járvány második hullámában gázolunk, sokaknak újra eszébe juthat, hogy inkább otthon maradjanak, és temérdek mennyiségű kenyeret süssenek. A puha kenyérbelső, ropogós héj elérésének azonban megvannak a titkai, amiket, mi most jól kikotyogunk, és mutatunk 7 trükköt, amivel ősszel, télen is tökéletes kenyeret süthetsz otthon, miközben odakint tombol majd a koronavírus, a klasszikus influenzával karöltve.

A koronavírus-járvány első hullámakor bődületes kenyérsütési láz kerítette hatalmába a magyarokat. Vagy legalábbis lisztből, élesztőből sikerült annyit feltankolniuk a kijárási korlátozás kezdetén, hogy sokan másoknak nem igen maradt a boltok sorai között flangálva.

Most bár térdig gázolunk a második hullámban, egyelőre kijárási korlátozásról nincs szó, de ki tudja mi vár ránk majd akkor, amikor a mostaninál még durvábban be fog robban a koronavírus-járvány. Sokan ráadásul biztos már most is inkább otthon maradnak, még többen lehetnek azok, akiket ismét home office-ba vezényelt a munkáltatójuk.

Közöttük pedig szükségszerűen temérdek, az első hullámkor született kenyérsütő fanatikus, akiknek bár a lelkesedésük, valamint a felhalmozott készleteik biztosan nagyok, ám enélkül a hét esszenciális tipp nélkül, nem biztos, hogy sok sikerélményük lesz kenyérsütéskor. Mutatjuk is a profi tippeket!

Használsz sodrófát?

Használj, de tárold is a mélyhűtőben! Fagyasztott sodrófával ugyanis sokkal könnyebb lesz olyan tésztát nyújtanuni, aminek később szép, ropogós kérge sül.

Mehet a teljes kiőrlés is

Teljes kiőrlésű liszt esetében arra kell figyelni, hogy az ilyen lisztek lassabban szívják fel a vizet. Ha tehát 100 százalékban teljes kiőrlésű liszttel dolgozunk, akkor a vizet óvatosan, kiporciózva adjuk a liszthez, amit ráadásul finoman is kell összekevernünk. Negyed csészényi liszthez tartsuk az egy evőkanálnyi víz adagolást, mindaddig ameddig szükséges, a megfelelően lassú eldolgozás mellett.

Turbó kelesztés

Először is, nem mindig jó ötlet mesterségesen csökkenteni a kelesztés időtartamát, de ha időhiányban van az ember, nem árt, ha van a farzsebünkben egy tartalék terv. Teljes kiőrlésű kenyértészta esetében a keverés, gyúrás közben adjunk egy evőkanálnyi citromlevet a tésztánkhoz. Más kenyértésztáknál pedig egy kis hő képes csodákat tenni.

Helyezzük a tésztát egy tálba, vagy kenyérsütő edénybe, olyanba, ami bírja a hőt, majd mindezt tegyük tűzhelyre vagy mikróba. Ha a mikrohullámú sütőt választjuk, akkor fél csésze forró vizet is tegyünk a mikró valamelyik hátsó szegletébe. Ezzel a manőverrel akár egy harmadnyi idővel is gyorsíthatjuk tésztánk megkelését. Figyeljünk azért arra, hogy a berendezés teljesítmény szintje alacsony legyen, a 10 százalékot ne nagyon haladja meg. Csak szép lassan 4-5 perces "főzés", ugyanennyi pihentetés, majd jöhet még egy menet, ha a tészta legalább nem duplázta meg a méretét.

A ropogós kéreg titka

Tegyünk néhány jégkockát egy sekély, süthető tálba, majd ezt a tálat is helyezzük be a sütőbe a kenyérrel együtt, természetesen külön. Az eljárás sűrű gőzt fog eredményezni, és amikor a víz elpárolog a kenyerünk kérge kemény és ropogós lesz. A gőz ugyanis lehetővé teszi a kenyér egyenletesebb megemelkedését, ropogós külsőt és kellemesen rágós belsőt létrehozva.

Ne félj a fagyasztótól

A már elkészített kenyértészta-gombócokat bátran le lehet fagyasztani későbbi felhasználásra. Kelesszük meg őket, majd nyomjuk le a tésztát, csavarjuk fel, és mehet a fagyasztóba. Azért a címkézést ne felejtsük el!

Ne nyomd össze

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy sütnek egy szép, ropogós friss kenyeret, majd a szeletelésnél rátámaszkodnak a kenyerükre, hogy egy számukra megfelelő szeletet kihasítsanak abból. Ez rossz taktika, és tönkreteszi a kenyerünket. Érdemes a frissen sütött kenyeret kicsit pihentetni majd megfordítani, hogy a puhább oldalába tudjuk mélyeszteni a késünket, így egyszerűbb lesz a vágási folyamat, és csak a kívánt szeletet fogjuk lehasítani, nem roncsoljuk szét a kenyér egész szerkezetét.

A vajas jobb

Érdemes kipróbálni, hogy a megsütött kenyeret szeletelés előtt bekenjünk egy kis vajjal. Ennek az eljárásnak köszönhetően ugyanis gyengédebb kenyérbelsőt kaphatunk, ezáltal pedig sokkal finomabb lesz a kenyerünk.

