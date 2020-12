Karácsonyi konzolháború: az Xbox vagy a PlayStation lesz a befutó?

Hatalmas karácsonyi rohamra számítanak a magyarországi tech-áruházak: játékkonzolból például az éves eladások nagyjából 60 százaléka realizálódik ebben az időszakban. Rengetegen vásárolnak áruhitelre, és az is kiderült, hogy mi a teendő, ha karácsony után visszavinnénk a megvásárolt termékeket.



A karácsonyi konzolháborút egyelőre az Xbox nyeri, legalábbis az Extreme Digital a Pénzcentrum megkeresésére azt írta, náluk kelendőbbek a prémium elektronikai termékek, így az új generációs játékgépek (Playstation 5, Xbox One Series S/X) is.

Idehaza egyelőre az Xbox vezet, mivel ebből érkezett nagyobb készlet a magyarországi premierre. Ugyanakkor a drágábbik, Xbox One Series X típus is hamar elfogyott, ám az olcsóbb Series S modellből még vannak készleteink - kedvezőbb ára miatt egyébként is ez a kedvezőbb modell. Nem új, de még mindig keresett modell a Nintendo Switch is, erre a típusra ugyanis rengeteg gyerekbiztos, erőszakmentes játék érhető el.

Az eMAG célközönsége sokkal általánosabb, jóval több a “hétköznapi" ügyfél, így nem csak a legújabb, november közepén megjelent konzolokat, hanem a továbbra is kapható előző generáció (Playstation 4, Xbox One) modelleit is keresik a vásárlók, amelyek nagyjából ugyanannyira keresettek, ami nem meglepő, hiszen még évkig jelennek meg ezekre a típusokra is játékok.

Mint írták, a Nintendo Switch kissé kevésbé népszerű, de azért jelentős mennyiség fogy ebből is. Az új generációs gépek közül egyelőre az Xbox One Series S típusból vannak készletek, ez az olcsóbbik modell, amelyet többen keresnek. Mint kiderült az alapgépeken kívül a különféle kontrollerek, headsetek is népszerűek, ahogyan a különféle előfizetéseket is gyakorta teszik bele a kosárba.

Mindkét tech-áruház azt közölte, hogy az éves konzoleladások nagyjából 60 százaléka realizálódik a karácsony előtti időszakban. Ugyanakkor nem sok vásárló vesz hitelre konzolt: az Extreme Digitalnál a vevők kb. 1 százaléka vesz igénybe valamilyen áruhitelt, az eMag esetében ez az arány 4 százalék kötül van a konzolok esetében - ami kiemelkedő az összes termékkategóriára vonatkozó 1,5 százalékos átlagához képest.

A PS5 bejelentése után szinte azonnal óriási érdeklődés mutatkozott a konzol iránt, és a nagyon korlátozott magyarországi darabszámok miatt a kezdeti mennyiség pár nap alatt el is fogyott előrendelésben

- közölte a Media Markt a Pénzcentrum megkeresésére. Hozzátették, Hasonló várakozás övezte az XBOX Series X új generációs konzol megjelenését is itthon, a november 10-ei debütálásakor egyetlen nap alatt elfogytak a készletek a MediaMarkt webáruházából, a budapesti és a vidéki áruházaiból. A műszaki áruházlánc minden előrendelést kiszolgált, de az azon felül érkezett készleteket is hamar elkapkodták a vásárlók.

Mindkét termék esetében korlátozott darabszámot kaptak a kereskedők, így a MediaMarkt is. Az áruházlánc csak azokat a rendeléseket vette fel, melyeket a rendelkezésre álló készlet alapján ki is tudott szolgálni. Azt is elárulta a cég, hogy az éves konzoleladások közel fele a november-december időszakban realizálódik nálunk. A vásárlók nagyjából 10 %-a vásárol ilyenkor áruhitelre a 0%-os THM lehetőségét választva.

A kiegészítők is népszerűek a Media Marktnál: legtöbben a kontrollereket keresik és vásárolják. A PlayStation 5 legkeresettebb, kifejezetten a PS5-höz készült kiegészítői a DualSense vezeték nélküli vezérlő, a Pulse 3D vezeték nélküli headset, a DualSense töltőállomás, vagy a médiatávvezérlő, illetve a HD-kamera.

Játékot, előfizetést is hoz a Jézuska



Arra is rákérdeztünk, hogy melyik játékok lesznek idén a karácsonyi húzónevek. Az Extreme Digital szerint ez platformonként eltérő, Playstationre a FIFA, az Uncharted 4, a Last of Us Remastered van a topban, Xboxon a FIFA, az Assassin’s Creed Valhalla és a Watch Dogs Legion vezet. A Nintendo Switch-en Pikmin 3, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered és a Super Mario Odysses a legkelendőbb játék

Az idei év "húzónevei" a Sony esetében Last of US II júniusi-, az Xbox-nál a FIFA 21 októberi megjelenései voltak - sorolta a Media Markt. December 10-én jelent meg továbbá a Cyberpunk 2077, ami az év legjobban várt játéka minden platformon: erre a leghosszabb ideig várakozó előrendelő összesen 546 napot várt - 2019.06.13 óta, hogy többszörös megjelenés-elhalasztás után 12.10.-én végre kézbe vehesse ezt a játékot.

Aki kimaradt, lemaradt?

Az eMag és az Extreme Digital arra hívták fel a figyelmet, hogy aki konzolt venne karácsonyra a gyereknek, az gondoljon arra például, hogy bizonyos modellek nem tartalmaznak optikai meghajtót, csak letölthető játékokat futtatnak: ilyen az Xbox One S, Xbox One Series S, Playstation 5 Digital Edition. Ezekhez hiába veszünk lemezen játékot, azt nem lehet felhasználni!

A Microsoft konzolgépei esetében a megnevezés lehet megtévesztő: az Xbox One S és Xbox One X modellek a korábbi generációsak, az Xbox One Series S és Xbox One Series X pedig az új modellek

- húzták alá.

A Media Markt pedig azt emelte ki, hogy az új generációs előrendelésekre előjegyzést kellett tenni, az új termékeket novemberben vették át a vásárlók. Aki nem lépett időben, lemaradt az első készletekről, érdemes tehát résen lenni, ha valaki az újabb termékekből szeretne a fa alá tenni karácsonyra. Emellett, ha konzolt választunk, fontos szempont, hogy a termék mellé garancia is kapható legyen, ehhez érdemes ellenőrizni a kereskedő megbízhatóságát. Szintén fontos tisztázni az esetleges visszavét feltételeit.

Így cserélheted vissza, ha nem tetszik az ajándék



Az idei karácson több szempontból is más lesz, mint az eddigiek: a járvány miatt érdemes kerülni a tumultust. De mi lesz a szokásos, karácsony utáni "visszaküldési roham" idején?

Kapcsolódó kérdésünkre a Praktiker azt válaszolta, hogy a vásárlói elégedettség érdekében a kereskedelem írott és íratlan szabályait is betartja. Ahogyan eddig, a továbbiakban is lehetőség van rá, hogy a vevő elálljon a vásárlástól.

Ebben az esetben a jogszabályoknak megfelelően segédkezünk az elszállítással kapcsolatban, ugyanakkor az áruházainkba is vissza tudják hozni a termékeket, amennyiben el szeretnének állni a vásárlástól.

Az eMag azt írta, nem lesznek különleges intézkedések a koronavírus miatt: az áruház a saját maga által forgalmazott termékekre a magyar kormányrendeletben előírt 14 napos elállási jognál is kedvezőbb, 30 napos visszaküldési lehetőséget biztosít az olyan termékkategóriákra, amelyeknél ez lehetséges. Ha a vásárló 14 napon túl jelzi a visszaküldési igényt, a szállítási költséget nem, de a termék árát visszatéríti az eMAG.

Az Extreme Digital szerint sincs szükség külön intézkedésekre, hiszen az internetes vásárlásokra érvényes 14 naptári napon belül érvényesíthető elállási jog tökéletesen lefedi a helyzetet, az ügyfél nem csak személyesen, hanem futárral is intézheti a visszaküldést, és nem szükséges indokolnia annak okát. Utóbbi esetben a visszaküldés költsége őt terheli.

Ahogyan az eddigi években is, idén is biztosítjuk a vásárlóknak azt, hogy a nálunk vásárolt, ajándékba kapott, bontatlan csomagolású termékeket a vásárlást igazoló fizetési bizonylat ellenében 2021. január 31-ig visszacseréljük. Ezek ára igény szerint levásárolható, vagy ajándékkártyára tölthető

- közölte a Media Markt. Az online vásárolt termékeinkre változatlanul lehetőség van 60 napos visszavétre, szintén bontatlan csomagolás és sérülésmentes állapot esetében - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images