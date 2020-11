Káoszt hozhat az esti boltzár: ebben tanácstalanok a vásárlók

December első tíz napjában még tart majd a kijárási korlátozás alatt, amelyről ma szavaz a parlament. A kereskedők várják a részleteket, viszont azt jósolják: a vásárlási szokások ismét 180 fokos fordulatot vesznek majd. Az már tudható, hogy bezárnak az éjjel-nappalik, patikába viszont késő este is lehet majd menni a fokozott járványügyi helyzetben.

A részletszabályokat várják az üzletek, viszont a tavaszi intézkedésekhez képest már most van egy nagy különbség: akkor csak azt szabályozták, hogy az alapvető termékek üzletein kívül más boltba nem mehet be a lakosság, most a 7 órás zárás minden üzletre vonatkozik - fejtette ki Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Magyar Nemzetnek. A szakértő a kormányfő hétfői bejelentéséből arra következtet, hogy este 7 órakor az üzleteknek egységesen be kell zárniuk, de addig nyitva tarthat mindenki.

Egyelőre harminc napra hirdetik ki az újabb szigorító intézkedéseket, és nem a piaci szempontok, hanem a járványvédelem határozza meg a kereskedelem további működését (...) Ezért nem lehet tudni, hogyan reagálnak majd a vásárlók a változásokra, több tényező játszik szerepet. Az ünnepek előtt egyébként is erősebb beszerzések mellett az is külön helyzetet teremt, hogy a családoknak a digitális oktatással otthon maradó diákok napi étkezését is meg kell oldania

- mondta el Vámos György, aki szerint várható az is, hogy a szokásos bevásárlások során alkalmanként magasabb lehet a kosárérték, mert sokan a kockázatok elkerülése érdekében ritkábban mennek majd boltba, ekkor több terméket vesznek, de olyan is akadhat, aki inkább a közelben lévő kisebb boltot részesíti előnyben, mert azt biztonságosabbnak érzi.

A karácsonyi szezon kapcsán a kulcskérdés az, hogy meghosszabbítják-e majd a korlátozásokat decembertől a szakértő szerint. Összegezte: a korábbi kijárási korlátozás idején az egyes termékkörök alapján eltérő volt az üzletek elérhetősége, most viszont a lakosságnak nem kell figyelni külön szabályokra, mert csak a 19 órai zárás az egységes szabály - és a maszkviselés továbbra is kötelező.

Címlapkép: Getty Images