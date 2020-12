Káosz várható a futárszolgálatoknál? Időben rendeld meg a karácsonyi ajándékot

Nem lehet megjósolni, mekkora tumultus lesz a karácsonyi időszakban a futárszolgálatoknál. Durst Gergely, a csomagpont.com ügyvezetője arról beszélt, hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra az ajándékvásárlást.

A futárszolgálatok az előző évek tapasztalataira alapozva felkészültek a nagy karácsonyi dömpingre, az viszont megjósolhatatlan, hogy a koronavírus-járvány miatt az egyébként is óriási e-kereskedelmi forgalom mekkora ugrást produkál decemberben - mondta a 24.hu-nak Durst Gergely, a csomagpont.com ügyvezetője, aki szerint az ünnepekre Kínából rendelni már esélytelen, de Európában még lehet gondolkozni.

Fontos, hogy ha valaki idén a karácsonyt megelőző utolsó héten próbál online vásárolni, 50 százalék az esélye, hogy a csomagot be is tudja majd tenni a fa alá.

Rekordértékű, ezer milliárd forint fölé nőhet az e-kereskedelmi forgalom, a futárszolgálatok által kezelt havi átlag nagyjából kétmillió csomag hatmillióra is felugorhat. A cégek a depóban, a szortírozókban dolgozók és a sofőrök számának növelésével is próbálnak felkészülni a rendkívül nehéz időszakra, de ezt sok előre nem kiszámítható tényező is befolyásolhatja.

Durst Gergely, a csomagpont.com ügyvezetője arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány márciusi kezdete után sok embernek megszűnt a munkahelye, a válság pedig kihatott a futárszolgálatokra is. Bár a nagyobb vállalatoknál felpörögtek az események, a 4-5 teherautót üzemeltető, kisebb létszámmal működő futárcégek bedőltek. A náluk munkanélkülivé vált sofőrök mostanra a nagyoknál próbáltak meg elhelyezkedni, ami a karácsonyi csúszást részben megakadályozhatja.

Ugyan most gördülékenyen dolgoznak a futárszolgálatok, beláthatatlan, hogy a fertőzés miatt például tavalyhoz képest mennyien döntenek az online ajándékvásárlás mellett

- mondta.

Címlapkép: Getty Images