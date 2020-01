Jó hírt kaptak a sportrajongók: megmenekültek kedvenc csatornáik

Jól indul az év a sportrajongóknak: marad a Sport1 és a Sport2 is a Digi kínálatában - számol be a Nemzeti Sport.

Az erdeti megállpodás szerint a Digi január 1-től kivette volna kínálatából az AMC csatornáit, így a többek között a férfi és a női kézi BL-t is közvetítő Sport1-et és Sport2-t is.

Mint azt szilveszter este több helyen is lehetett olvasni, a Digi egyezségre jutott a többek között az Eurosport1-et és Eurosport2-t is sugárzó Discovery Networksszel, majd nem sokkal később az AMC-vel is - derül ki a Digi ÁSZF-jéből.

A jelek szerint a felek később egyezségre jutottak, így maradnak a sportcsatornák is a kínálatban. A Digi a boldog új évet kívánó posztja alatt többeknek is megerősítette a jó hírt.

Címlapkép: Getty Images