Itt veheted meg a halat a karácsonyi menühöz egyenesen termelőktől: mutatjuk a térképen

A karácsonyi halvásárlást segítve a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) létrehozott egy interaktív térképet, ahol a fogyasztók könnyen megtalálhatják a legközelebbi termelői halárusító pontokat. A MA-HAL tagszervezetei több mint 50 településen közel 80 db halárusító ponton árusítanak friss édesvízi halfajokat a Karácsony előtti héten.

Magyarországon Karácsonykor hagyományosan a legnépszerűbb a ponty, a teljes fogyasztás mintegy 65-75 %-át adja, de sokan keresik az év végi ünnepekre a hazai szürke, illetve afrikai harcsát is. Emellett népszerűek az apróhalak - kárász, keszeg, illetve a busa és az amur is, főleg feldolgozott, tisztított szelet és filé formában. Ilyenkor kerül a pultra az év közben kevésbé fogyasztott süllő és a pisztráng nagy része is.

Az év végén fogy el Magyarországon az éves halfogyasztás körülbelül 30-35 százaléka. Nagy öröm számunkra, hogy folyamatosan nő a hazai halfogyasztás, ami jelenleg 6.7 kg/fő/év. Ez a 90-es években még 2 kg/fő/év volt. A változás szembetűnő, de még így is nagy elmaradásban vagyunk az EU átlagtól, ami 25 kg/fő/év.

Köztudott, hogy a halhús fogyasztása pozitív élettani hatással bír. A hal könnyen emészthető, magas fehérje tartalmú vitaminokban gazdag táplálék, a nemzetközi statisztikák is alátámasztják. A nagy halfogyasztó országok lakói között jóval kevesebb a szív- és érrendszeri betegséggel küzdő.

Címlapkép: Getty Images