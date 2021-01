Itt vannak a járvány évének slágertermékei: ki nem találnád, mi vezeti a listát

2020-ban a globális COVID-19 járvány rengeteg változást hozott, és nemcsak az online vásárlás lendült fel, de a fogyasztáshoz és az online vásárláshoz való hozzáállásunk is megváltozott. Egy friss kutatás most segít megérteni, hogyan változtak meg felhasználóink online vásárlási szokásai 2020 során: 13 európai ország vásárlási mintáit tanulmányoztá, összehasonlították a cég 2020-as felhasználói keresési adatait a 2019-esekkel, hogy megnézze, milyen termékkategóriák voltak különösen népszerűek az éves százalékos növekedés alapján.

Annak érdekében, hogy megértsük a szociológiai változásokat, amiket az év hozott, a ShopAlike meginterjúvolta Terhi-Anna Wilska-t, a finn Jyväskylä Egyetem szociológiaprofesszorát a fogyasztói szokásokról, amiket a vásárlók felvettek 2020-ban, és arról, hogyan adaptálódhatnak az online boltok a szükségleteikhez a jövőben. Ez az év megmutatta, hogy képesek vagyunk az új szokások kialakítására, és ez a vásárlásra is vonatkozik. Míg ezelőtt a fogyasztók bármikor bármit megvásárolhattak a hagyományos üzletekben, most egyre több bolt költözött az online térbe, elérhetőbbé téve a vásárlást azok számára, akik otthon ragadtak.

Terhi-Anna Wilska megjegyzi, hogy azoknak a boltoknak, amik eddig nem voltak jelen a neten, online platformot kellett készíteniük. Különösen a kisebb üzletek, vegyesboltok és a hazai üzletek növekedése volt lényeges, és egyre többen vásárolnak például élelmiszert ezektől a boltoktól. 2020-ban az idősebb generáció, aki eddig nem próbálta ki az online vásárlást, megbarátkozott vele, és a szakértő azt jósolja, hogy ez a jövőben is így fog maradni.

A netes összehasonlító vásárlási portál felhasználói demográfiája a Google Analytics-ben megerősíti ezeket az észrevételeket: 65 év feletti korcsoport 92 százalékkal növekedett 2020-ban az előző évhez képest. Ausztriában 182%-ot, Dániában 142%-ot, míg Finnországban 129%-ot ugrott meg.

Magyarországon az éves növekedés a 65 felettiek körében 107 százalék volt. Az úgynevezett silver surfers (ezüst szörföző) korosztály minden országban a leggyorsabban vagy második leggyorsabban növekvő demográfiának számított.

Hogyan vásároltunk 2020-ban?

Ha a 13 európai platform összesített 2020-as vásárlási adatait nézzük, tisztán látható, hogy a bútorok és az otthonnal kapcsolatos termékek keresésében történt a legnagyobb fellendülés a tavalyi évhez képest. Terhi-Anna Wilska szerint az előrejelzés is hasonló, mivel "a technológia használata általánosan növekedett, köszönhetően az otthon maradásnak és az otthoni munkavégzésnek, és főleg a lakberendezéssel, munkával, hobbikkal és sportokkal kapcsolatos termékeket vásárolták a leggyakrabban a neten ebben az évben."

A 10 legtöbbet vásárolt termék listája őt igazolja: az otthoni fitnesz trendje nőtt a legtöbbet, és a súlyok eladása 9349%-kal emelkedett az előző évhez képest. A kézisúlyzók szintén szerepelnek a listán, a 6. helyen, 1017%-os növekedést mutatva. A legtöbb országban kötelezővé vagy legalábbis javasolttá vált arcmaszkok a második helyen állnak, 8162%-os emelkedéssel. További koronával kapcsolatos egészségügyi termékek, mint a hőmérők, a 8. helyen 539%-os emelkedéssel, illetve az eldobható kesztyűk, a 10. helyen 345%-os emelkedéssel, szintén különösen népszerűnek bizonyultak a pandémia eredményeként.

Átalakultak az otthonok

Az otthon töltött időszakban sokan fordultak a zöldebb, környezetbarátabb életstílus felé. Nem csoda, hogy a komposztok a 3. helyen állnak, és tavalyhoz képest 1510%-ot növekedtek. A családi otthoni tevékenységek szintén népszerűvé váltak, miután a legtöbb óvoda és iskola bezárt, így a puzzle-k a 4. helyen szerepelnek, 149%-os éves növekedést mutatva.

Az egyetlen divattermék a listán a tavaszi divat volt, az 5. helyen, 1019%-os növekedéssel. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy késő tavasszal és kora nyáron a legtöbb ország lazított a korlátozásokon, és ebben a periódusban az emberek többet utaztak, és több időt töltöttek a szabadban. Terhi-Anna Wilska egyetért, mert szerinte "a ruházat vásárlása csökkenésnek indult, mivel nem voltak lehetőségek, például rendezvények, ahol bemutathatták az újonnan vásárolt darabokat."

Melyik termékek voltak 2020-ban Magyarországon népszerűek?

A magyar piacon is látható volt a vásárlási szokások megváltozása. 2020-ban a magyarok nagyobb érdeklődést mutattak a sportcikkek, lakásdekorációk és bútorok iránt, és megnőtt az irodaszerek forgalma is. A mindennapjaink színterévé váló élettér adaptálásával nemcsak a funkcionálisabb és kellemesebb enteriőr kialakítása volt a célunk, hanem az is, hogy külön tereket alakítsunk ki a munkához, tanuláshoz, telekonferenciákhoz és a fitneszhez is. A magunkba és az otthonunkba való befektetés trendje más európai piacokon is jelen volt, de Magyarországon a ShopAlike.hu platform felhasználói különösen egy bizonyos termékkategória iránt érdeklődtek:

Forrás: ShopAlike

A befőttesüvegek vezetik 2020-ban a legnagyobb növekedést mutató termékek Top 5-ös listáját, +554%-kal, ami azt tükrözi, hogy a lezárások alatt az emberek több időt fordítottak a főzésre és az egészséges életmódra. A relax fotelek + 205.33%-kal a 3. helyet birtokolják. A termék iránti kereslet is bizonyítja, hogy a pihentető, kellemes otthoni élettér egyre nagyobb hangsúlyt kap az életünkben, különösen az otthonról dolgozók körében.

A fészerek +123.56%-kal feljöttek a 4. helyre. Ez annak köszönhető, hogy a kertészkedést is sokan választották a szabadidejük eltöltésére, és a kert kedvelt tartózkodási hellyé vált, mikor nem lehetett máshová menni. Nézd meg, milyen termékek szerepelnek még a Top 5-ös listán.

Hogyan fogunk a jövőben vásárolni, és hogyan készülhetünk fel 2021-re?

Néhány 2020-as trend hosszú távon is velünk fog maradni. Terhi-Anna Wilska szerint a jövőben különösen fontos lesz a biztonságba fektetni. “Az online vásárlásnak a jövőben megbízhatónak kell lennie. A kutatások bebizonyították, hogy az online shopping kétes vállalkozás lehet, különösen az idősebb korosztályok számára. Sokan megkérdőjelezik a biztonsági intézkedéseket, és azt, hogy mennyire biztonságos a fizetési információk megadása a netes csalók miatt. Ez különösen igaz az idősebb demográfiára. Ezenfelül a gyors szállítás, illetve a weboldal gyorsasága szintén fontosak, és nem szabad, hogy a netes vásárlás túl bonyolult legyen a felhasználó számára.", magyarázza.

Azt is megemlíti, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a személyreszabott szolgáltatásra. Miután annyi mindent automatizáltak manapság, a személyes szolgáltatás luxussá vált. A vásárlók minél jobban azt érzik, hogy odafigyelnek és emlékeznek rájuk, anélkül, hogy agresszív célzott reklámokkal bombáznák őket, annál jobb lász számukra a vásárlási élmény.", mondja.

A jövőben egyre több bolt lesz hibrid

Terhi-Anna Wilska szerint az e-commerce valószínűleg nem fog olyan gyorsan növekedni, mint a járvány alatt, mikor az emberek kevesebbet jártak el otthonról. “Ugyanakkor az e-commerce fontossága nem csökken. Sok felhasználó számára továbbra is egy opció marad, mikor például egy bizonyos terméket keresnek. Azok, akik eddig személyesen vásároltak, most rájöttek, mennyire könnyű a neten keresni és vásárolni termékeket.", mondja. Úgy gondolja, hogy a jövőben az online boltok és a hagyományos üzletek hibriddé válnak. "Manapság a hagyományos és online bolt már nem két külön egység, és a legtöbb üzlet mindkét felületen jelen van.", teszi hozzá.

A fiatalok továbbra is a COVID-19 gazdasági hatásainak legfőbb elszenvedői lesznek

Ez a kivételes év a gazdaságra és a vásárlók költési szokásaira is hatással volt. Terhi-Anna Wilska felhozza a COVID-19 anyagi következményeit a különböző korcsoportora nézve. Ezt a témát Finnországban tanulmányozta. Kutatásai szerint "a fiatalok szenvednek a legtöbbet, és az anyagi helyzetük a járvány után is tovább fog romlani. A vásárlásaik nem biztos, hogy növekedni fognak, akár online, akár máshol. Az idősebb generációkat érintette a legkevésbé anyagilag a járvány, és ők minden bizonnyal továbbra is fognak költeni és online vásárolni."

Mi lesz a divattal?

2020 forradalmasította a divatipart. Ahogy az emberek túlnyomó része otthonról kezdett el dolgozni, a hangsúly a stílusos utcai divatról a kényelmes otthoni és szabadidőruházatra került át. Általában a hosszantartó alapdarabok voltak népszerűek, a gyorsan változó fast-fashion darabok helyett. Az otthon töltött idő teret adott a kreatív kézműves tevékenységeknek: egyre több közösségi média-felhasználó kísérletezett színes batik-technikákkal fehér melegítőszetteken. Az igény a fenntartható, vegán és állatkísérletektől mentes ruházatokra erős maradt, és a luxusmárkák iránti kíváncsiság megnövekedett, ahogy egyre többen választanak magasabb minőségű, örökzöld darabokat.

Mindenütt jó, de a legjobb otthon: a bekuckózás oázisa

Ahogy egyre több cég váltott home office-ra, és az emberek egyre több időt töltöttek otthon, a harmonikus, de praktikus enteriőrök és természetes lakásdekorációk egyre népszerűbbek lettek. A tágas multifunkcionális terek divatba jöttek, gyakran egybenyitva a terasszal vagy a kerttel. 2020-ban a bohém, skandináv és mid-century modern stílusok hódítottak. A kényelmes bársonykanapék voltak az otthonok középpontjai, puha párnákkal és takarókkal kiegészítve, amik bekuckózásra csábítanak. A természetes anyagból készült dekorelemek, illetve a zöld növények szintén fontos szerepet játszottak a lakberendezésben, burjánzó városi zsungellé alakítva a lakásokat. A tavaszi és nyári hónapok során megnövekedett a szabadban, illetve a kertészkedéssel töltött idő, így a minőségi kerti bútorok, a grillsütők és a kinti gyerekjátékok népszerű vásárlásoknak számítottak.

A stimuláló hobbik éve

Miután megnövekedett a szabadidejük, az éttermek viszont bezártak, az emberek végre több energiát fektethettek a főzésbe és az évek alatt felhalmozott receptek kipróbálásába. A banánkenyér népszerű volt a sütők körében, mert ezt az elronthatatlan receptet még a kezdők is sikeresen megsüthetik. A bátrabbak megpróbálkoztak a kovászos kenyérrel. A főzési láz fellendítette a konyhai eszközök forgalmát, különös tekintettel azokra a kellékekre, amik egészségesebb főzést tettek lehetővé, például a kukták, légsütők és párolók.

Az üres órák eltöltésére sokan új hobbikat kerestek, vagy visszatértek elhanyagolt álmaikhoz, többek közt rengeteg kreatív tevékenységhez, amik produktívabbnak és értelmesebbnek bizonyultak, mint az órákig tartó Netflix-bámulás. A művészeteket már régóta pozitív, nyugtató hatásáról ismerjük, és rengetegen feledkeztek bele a kreatívkodás meditatív flow állapotába. A festő- és rajzolóeszközök egyre kelendőek voltak, míg mások a hangszereket, a varrást, a kötést, a gyertyakészítést vagy éppen az írást választották. Külön előny, hogy az elkészült remekműveket bohókás lakásdekorációként vagy éppen egyedi ajándékként is lehetett használni.

Új sportolási szokások

Ez az év a sportolási szokásainkra is kihatással volt. Az edzőtermeknek, stúdióknak és sportkluboknak be kellett zárniuk, az év nagy részét home office-ban töltő emberek így elvesztették a mozgás lehetőségét. Ugyanakkor a vírushelyzet és a mozgáskorlátozások miatt sokak számára központi kérdés lett az egészség és immunrendszer erősítése. A sport az élet elengedhetetlen részévé vált. A mozgás nemcsak fitten tartott minket, de a stresszt is csökkentette.

Egyesek a rendszeres futást választották, míg mások a hétvégéiket a szabadban, aktívan töltötték el. Ennek köszönhetően jelentősen megnövekedett az érdeklődés a biciklik és kiegészítők, a görkorcsolyák, gördeszkák és egyéb sporteszközök iránt. Az online tréningek és órák szintén fellendültek, rugalmasabb időbeosztást téve lehetővé. Az otthoni edzés népszerűsége a fitneszefelszerelés, például súlyzók, kettlebell-ek, jógamatracok vagy éppen kondigépek eladásaiban is megmutatkozott.

Címlapkép: Getty Images