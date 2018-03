Itt az igazság: ezért nem éri meg félmilliós matracot venni

Ha valaki mostanában szeretne matracot vásárolni, nincs könnyű dolga: óriási a választék, és nehéz eligazodni, vajon melyik lenne számunkra a lehető legmegfelelőbb. Rugós vagy nem rugós? Puha vagy kemény? Ráadásul a néhány tízezer forintostól kezdve a milliós árúig terjed a kínálat. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 31 matracot tesztelt laboratóriumi körülmények között, hogy kiderüljön, melyik a legjobb termék.

Ha valaki matracot szeretne vásárolni, nincs könnyű helyzetben. Óriási a választék az üzletekben, és nem könnyű megtalálni, melyik lenne a számunkra legmegfelelőbb. Az árakat tekintve is óriási a szórás: már néhány tízezer forintért is kaphatunk matracot, de a határ a csillagos ég: milliós terméket is vásárolhatunk. A Pénzcentrumnak korábban Pálinkás László matracszakértő, a Matracguru Alváskultúra szaküzlet tulajdonosa arról beszélt, hogy ha átmeneti megoldásra van szükség, mondjuk albérletbe vennénk matracot, akkor franciaágy méretben 40-80 ezer forint értékben érdemes gondolkodni. Persze találni ennél jóval olcsóbbat is a piacon, de azt már nem jó szívvel javasolja Pálinkás, aki szerint igazán minőségi terméket 80-150 ezer forint között lehet venni, 300 ezer körül pedig már széles választék érhető el kifejezetten jó minőségű ágymatracokból.

A matrac nem az ára miatt lesz prémium: lehet drágán is rossz minőséget venni, viszont egészen biztos, hogy a legolcsóbb nem lesz tartósan jó megoldás. A tapasztalatok szerint a magyar vásárlók egyszemélyes méretben átlagosan 60-75 ezer forintért vásárolnak matracot

- tette hozzá.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 5 különböző márka 31 matracát tesztelte laboratóriumi körülmények között. Arra voltak kíváncsiak, a matracok mennyire jó alátámasztást nyújtanak alváskor, könnyen beleizzadunk-e, mennyire megy össze, ha ráfekszünk. A vizsgált termékek közül nem volt kirívóan rosszul teljesítő matrac - írják honlapjukon. Az összesített részeredmények alapján mindegyik termék 60 százalék fölött szerepelt. 17 matrac pedig 70 százalék vagy ennél jobb eredményt ért el.

Megéri százezreket fizetni egy matracért?

Kiderült, hogy egy 400 ezres matrac sem tökéletes. Az alátámasztás vizsgálata során ugyanis a termékek nagy része 2-3 pontot kapott a 0-tól 5-ig terjedő skálán, 3-nál jobb pontot egy sem. Hat matrac viszont még a 2 pontot sem ért el, és meglepő módon volt köztük egy közel 400 ezer forintos termék is. Attól tehát, hogy valami drága, nem biztos, hogy jó.

Az egyszemélyes matracok esetén legalábbis a teszt alapján ez látszik beigazolódni: miközben egy Sealy, Magniflex vagy Tempur egyszemélyes matracért 200 ezertől akár félmillióig terjedő összeget is elkérnek, ugyanazt a minőséget hozzák a 45-150 ezer forint közötti áron kapható Ikeás termékek is, amelyek a lista élén végeztek 70 százalék fölött. A kétszemélyes matracoknál sincs ez másképp, a legtöbb pontot egy 200 ezres termék kapta, azonban ugyanazon márka egy jóval olcsóbb terméke szintén nagyon jól teljesített.