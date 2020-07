Itt az Auchan nagy dobása: sok nyaraló magyar fog örülni az újításnak

Immáron a Velencei-tónál nyaralók is tudnak neten rendelni az Auchanból. Ugyanakkor nem mindegyik tó-környéki városba viszik ki a csomagokat - egyelőre.

A Tesco, a Spar és a Mindigvár Élelmiszer után az Auchan is megnyitotta a webáruházát a Velencei-tónál nyaralók számára. A Média1 szúrta ki, hogy Velencére, Gárdonyba és Agárdra is lehet már élelmiszert rendelni a webshopból, egytől egyig kedvelt nyaralóhelynek számítanak. Ugyanakkor a tó északi partján található településekre (Nadap, Sukoró, Pákozd) még nem szállít ki az Auchan, de a portál szerint hamarosan itt is elérhető lesz a szolgáltatás.

Eddig egyébként nem élelmiszer típusú termékeket (pl. mosógép, hűtő) eddig is szállított a térségbe az Auchan, ám a hűtőkocsik annak ellenére sem jártak errefelé, hogy a közeli Székesfehérváron is van egy áruház.

