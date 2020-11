Itt a Tesco nagy bejelentése: új webshopot indít a hipermarket

A Tesco még tavasszal indította el a Tesco Doboz névre hallgató szolgáltatását, melynek célja az volt, hogy olyan vásárlók számára is biztosítsa a pandémia idején az online rendelés lehetőségét, akiknek ez korábban nem volt elérhető. A Tesco, a Gazdasági Versenyhivatallal együttműködve úgy döntött, hogy fejleszti a Tesco Doboz szolgáltatást, ami november 12-től már teljes értékű webáruházként több ezer termékből álló választékkal - köztük tartós élelmiszerek, kozmetikumok, tisztítószerek, babápolási termékek vagy állateledelek - áll a vásárlók rendelkezésére.

A Tesco számára fontos, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudja vásárlóit és munkatársait, különösen a jelenlegi, rendkívüli időszakban. Ezért a bevezetett biztonsági intézkedéseken kívül az áruházlánc folyamatosan dolgozik szolgáltatásainak bővítésén, most pedig a járványhelyzetre adott reakcióként létrejött Tesco Doboz is átalakul. A Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködés keretében november 12-től hagyományos webáruházként működik, állandó termékkínálattal.

A webáruházból történő kiszállítás a Tesco online termékkiválasztási szolgáltatás lefedettségi területén kívül élő vásárlók számára érhető el, akik több ezer termékből válogathatnak a tartós élelmiszerektől a háztartásban hasznos termékekig. Az így összeállított kosár tartalmát a Tesco munkatársai egységdobozokba csomagolják, amelyeket a Magyar Posta szállít házhoz 3-5 munkanapon belül.

A korábbiakkal ellentétben tehát a dobozok tartalma már nincsen rögzítve, a vásárlók a megadott széles terméklistáról bármit választhatnak a 80 kilogrammos súlykorláton belül. Mivel hagyományos webáruházról van szó, a kiválasztott termékeket a fogyasztók a megrendelés Tesco általi visszaigazolásával megvásárolják. Amennyiben valamely megrendelt termék esetleg az áruházlánc minden erőfeszítése ellenére sem szállítható ki, annak árát levonják a végösszegből.

Közelednek az év végi ünnepek, szigorodtak a korlátozások így idén mindennél fontosabb, hogy a családok minél hatékonyabban és biztonságosabban intézhessék a bevásárlást. A Tesco Doboz átalakításával extra segítséget szeretnénk nyújtani nekik ehhez, hiszen a sütés-főzés alapanyagait, valamint a szépségápolási és kisebb háztartási eszközöket is beszerezhetik így anélkül, hogy el kellene hagyniuk otthonukat. A megújult szolgáltatás azoknak is biztonságos alternatíva, akik távol élő idősebb rokonaiknak szeretnének segíteni a bevásárlásban. Köszönöm kollégáimnak, hogy számíthatok rájuk ebben az intenzív időszakban is, a Magyar Postának pedig, hogy partnerünk ebben, és közösen tehetünk a magyar vásárlókért és a biztonságos bevásárlásért

- mondta Pártos Zsolt a Tesco Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Tesco Doboz Webáruház online vagy a Tesco Bevásárlás mobil applikáción keresztül érhető el. A Tesco Doboz az egész országban rendelhető azokon a területeken, amelyeket az áruházlánc online termékkiválasztási szolgáltatása nem fed le. A vállalat azt kéri mindenkitől, ellenőrizze a Tesco Doboz Webáruház elérhetőségeit és a Tesco egyes online szolgáltatásai közötti különbségeket a weboldalon. A pontos terméklista, valamint a Tesco Doboz Webáruházzal kapcsolatos további információ (árpolitika, elérhetőség) megtalálható a Tesco Doboz Webáruház aloldalon.

(Címlapkép - MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)