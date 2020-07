Itt a Spar nagy bejelentése: újabb vidéki régióban indul el a házhoz szállítás

Már a Velencei-tó környékén is elérhető a SPAR online shop házhoz szállítása: a szolgáltatást újabb 9 település - Agárd, Baracska, Gárdony, Kápolnásnyék, Martonvásár, Nadap, Pákozd, Sukoró, valamint Velence - lakói, illetve az itt nyaralók szintén élvezhetik. Az online shop kínálatában az INTERSPAR hipermarketekben is megvásárolható valamennyi termék szerepel, így azokkal azonos árakon szerezhető be a mintegy 20 ezer árucikk. A megrendelés gyorsan és egyszerűen a hagyományos asztali számítógépek mellett okoseszközökön is végrehajtható.

"Vállalatunk tavaly indított online shop szolgáltatása egyre növekvő népszerűségnek örvend, ezért folyamatosan bővítjük azon települések körét, ahol a termékeket a személyes kiszállítás után otthonukban vehetik át a vásárlóink" - mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője és hozzátette:

Budapest és vonzáskörzete mellett Tatabányán is sikerrel debütált a rendszer, amelyet július 13-tól kilenc Velencei-tó környéki településen is elérhetővé tettünk.