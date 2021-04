Itt a Spar bejelentése: újabb településekre szállít majd a webshop

Indulása óta egyre többen vásárolnak az üzlethálózat internetes felületén. A SPAR online shop ugrásszerű keresletbővülésének köszönhetően idén újabb településekkel nő a szolgáltatásba bevont terület.

Közel egymilliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően indította útjára a vállalat 2019-ben a SPAR online shopot. A beruházás igazi sikertörténetnek bizonyult: ma már kétmillió lakos számára elérhető a kényelmes vásárlási lehetőség. Az ugrásszerű keresletnövekedés miatt a vállalat 2020-ban 144 főre növelte a shop munkatársainak létszámát, bővítette a kiszállítási idősávokat is, és több hatékonyságnövelő intézkedéssel tökéletesítette a szolgáltatást.

Vállalatunk folyamatos beruházásaival arra törekszik, hogy a változó fogyasztói igényeknek a legmagasabb szinten megfeleljen, és a lehető legrugalmasabb szolgáltatásokat biztosítsa a vásárlói számára. Kiskereskedelmi üzletláncunk működése egészét a minőség jellemzi, ez igaz a SPAR online shopra is, amely kezeskedik azért, hogy a megrendelt termékek időben és hibátlanul érkezzenek a fogyasztókhoz. A vásárlók elégedettek, amely a forgalmi számokban is tetten érhető: az induló évhez képest tavaly már három számjegyű százalékos bővülést értünk el, idén pedig két számjegyű növekedésre számítunk. A jókora érdeklődésre való tekintettel 2021-ben újabb településeket szeretnénk bevonni a kiszállítási körbe

- mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. A SPAR online shop kiszállításban érintett településeinek idei kibővítése azt is jelenti, hogy a szolgáltatás hátterét biztosító, áru-összekészítő - jelenleg pesterzsébeti, diósdi, szentendrei és tatabányai - hipermarketek köre szintén bővül.

A házhoz szállítás előnyeit jelenleg Budapesten és közel ötven környező településen, Tatabányán és szűkebb vonzáskörzetében, illetve a Velencei-tó vidékének kilenc, turisztikailag frekventált településén - Agárdon, Baracskán, Gárdonyon, Kápolnásnyéken, Martonvásáron, Nadapon, Pákozdon, Sukorón és Velencén - élvezhetik a vásárlók.

Az üzletlánc felmérése szerint a webshop-szolgáltatást főleg 35-44 éves városi vagy az agglomerációban élő családos, átlagjövedelem feletti keresettel rendelkező hölgyek, illetve a 65 éven felüli - nyugdíjas - korosztály tagjai veszik igénybe. Jellemző, hogy rendszeresen SPAR áruházakban vásárolnak hagyományos módon is, hűek a kedvelt márkáikhoz, ismerik és szeretik az üzletlánc termékeit. A megrendelők elsősorban különböző tejeket és ásványvizeket vesznek, hasonlóképpen nagy érdeklődést mutatnak a pékáruk és a csirkemellfilé iránt. Emellett az tapasztalható a keresletben, hogy - a 2020 tavaszi meredek emelkedés, a szokott nyári stagnálás, majd az ősztől az év végéig bekövetkező újabb felívelés után - 2021 tavaszától a tartós árucikkek a megszokottnál nagyobb aranyában jelennek meg a kosarakban. Különösen az élesztő és a liszt, illetve a toalettpapír fogyott jobban.

A webshop számos digitális eszközön elérhető, okostelefonon, tableten és asztali számítógépen is leadható a rendelés, amelynek kiszállításáról jelenleg 56 sofőr és 29 kisteherautó gondoskodik.

A webshop kiszállítási és a Drive-In - helyszíni - átvételi lehetősége a koronavírus-járvány miatt tavaly április elején a TAXI SHOPPING fuvarszolgáltatással egészült ki. A SPAR és a Főtaxi-csoport közös kezdeményezése az online shop azon vásárlóinak kínál egy újabb kényelmes és biztonságos alternatívát, akik nem tudnak vagy nem akarnak kimozdulni otthonukból, esetleg idős vagy beteg hozzátartozóik helyett intézik a bevásárlást. A népszerű taxis házhoz szállítás 2021. március 19-étől ismét igénybe vehető.

Mint ahogy a taxis kiszállítás során is biztosítják a fertőzések elkerülését, a SPAR online shop működése szintúgy a legszigorúbb egészségbiztonsági előírások betartásával történik. A kiszállító és az áruházi átvételt lebonyolító munkatársak maszkban és kesztyűben adják át a megrendelést, továbbá lehetőség van az online fizetési módra, illetőleg az érintésmentes átadásra is, melynek során a kiszállító kollégák a vásárlókkal nem kerülnek közvetlen fizikai kapcsolatba. Emellett a munka során használatos eszközöket is folyamatosan fertőtlenítik.

