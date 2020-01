Itt a nagy szárítógépteszt: ennyiért már egész jó masinát vehetsz

Egyre több háztartásban találkozunk szárítógéppel. Legtöbben a helyhiány vagy a pára okozta penészedés miatt szerezzük be, és mivel sokaknak nem volt korábban szárítógépe, nehezen döntenek. Ebben segít egy friss teszt, amiben 27 szárítógépet teszteltek a 130 ezer forintostól 500 ezer forintosig.

Mivel alsó hangon is százezer forint körül kezdődik egy szárítógép ára, ugyanakkor az előállításuk és a használatuk nem kevés energiát és nyersanyagot igényel, nulladik lépésként gondoljuk át, valóban szükségünk van-e rá.

Leginkább azoknak ajánlott belevágni egy ilyen beruházásba, ahol nagyobb a háztartás, és heti 3-5 mosás simán összejön, ahol nincs hely a teregetésre, vagy könnyen penészednek a falak, amire a sok teregetés csak rátesz egy lapáttal - írja közleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE).

Mivel a penészedés elkerülése végett gyakrabban szellőztetünk, ezért többet is kell fűteni, ami hosszú távon szintén sok energiát igényel. Ez 8-10 év távlatában akár vetekedhet is a szárítógép okozta nagyobb energiafogyasztással.

Viszont ha bőven van helyünk teregetni, esetleg van erkély, padlás ahol elfér a száradó ruha, vagy heti 1-2 mosásnál nincs több, semmiképp se vágjunk bele ebbe a beruházásba. Még mindig a szárítókötél a legkörnyezetkímélőbb megoldás.

Milyen típust válasszak?

Ha már mindenképp vásárolunk, akkor érdemes tudni, hogy alapvetően két fő típussal találkozhatunk: a csak kondenzációs vagy a kondenzációs és hőszivattyús szárítógéppel. Mindkettő bárhol elhelyezhető, mivel egy kondenzációs tartályban gyűlik össze a szárításkor keletkező pára, ezért nincs szükség külön vízelvezetésre.

A kondenzációs gép előnye, hogy csendesebb, hátránya, hogy mivel magas hőmérsékleten szárít, érzékenyebb ruhák szárítására nem alkalmas, de ennél talán még fontosabb, hogy zabálja az áramot. A TVE tesztjében szereplő csak kondenzációs gépek energiaosztálya nem jobb B-nél. Vagyis hiába juthatunk hozzá sokkal olcsóbban ezekhez a készülékekhez, hosszú távon drága lesz a működtetésük.

Ezzel szemben egy hőszivattyús szárítógépért elsőre igencsak bele kell nyúlnunk a zsebünkbe. A TVE tesztjében szereplő gépek 130 ezernél kezdődnek és félmillióig is felmegy az áruk. Viszont hosszú távon megtérül a befektetés, ugyanis a csak kondenzációs szárítógépekkel ellentétben jóval alacsonyabb az energiafogyasztásuk. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a készülékek kondenzációsak és hőszivattyúsak is, vagyis a vízgőz kondenzálódásánál felszabaduló energiát felhasználják szárításra.

A tesztben szereplő kondenzációs és egyben hőszivattyús gépeknek legalább A+ az energetikai besorolásuk. Egyúttal kíméli a ruhákat, mert alacsonyabb hőmérsékleten szárítanak.

2 az 1-ben, azaz a mosó-szárítógép

Ha kis lakásban élünk, jó megoldásnak tűnik egy kombinált mosó-szárítógép beszerzése, amely először kimossa, majd utána meg is szárítja a ruhákat, így nem kell két berendezést kerülgetni. Hátránya viszont, hogy kisebb a szárítási, mint a mosási kapacitása. Tehát a kimosott ruhákat vagy két adagban szárítjuk meg, vagy egy adagot megszárítunk a gépben, a másikat pedig kiteregetjük.

A 2 az 1-ben készülékek ellen szól az is, hogy gyakrabban hibásodnak meg, hiszen kétszer annyit dolgoznak, mint a csak szárítógépek. Ilyenkor valószínűleg nem csak szárítani nem tudunk majd, de mosni sem.

Szárítógépet a mosógépre?

Ha elöltöltős mosógépünk van, a tetejére is helyezhetjük a szárítógépet, ezzel helyet spórolhatunk meg. Ehhez egy összeépítő keretet is be kell szereznünk, amelyet a mosógépre kell rögzíteni, hogy aztán a szárítógépet stabilan a tetejére szerelhessük. Mivel a szárítógép könnyebb, ezért feltétlenül annak kell felülre kerülnie.

Mekkora gépet vegyek?

Ha van annyi helyünk, hogy a mosó- és a szárítógépünk is a földön álljon, akkor a külső méretük egymáshoz képest mellékes, ha viszont egymásra akarjuk állítani őket, akkor a szárítógépünk méretét a már meglévő mosógépünkéhez kell igazítanunk.

Milyen kapacitású készüléket vegyek?

Fontos szempont, hogy ha már van mosógépünk, annak töltetsúlyának megfelelően válasszunk szárítógépet, így nem kell félretenni a nedves ruhák egy részét, hanem azonnal indulhat az egész adag szárítása.

Nem csak félmillióért vehetünk jó szárítógépet

A Tudatos Vásárlók 27 szárítógépet tesztelt nemzetközi laboratóriumban. A lista élén végzett Miele és LG készülékek hatékonyan szárítják a ruhát, nem gyűrik össze, ezért könnyű utána vasalni, emellett csendesek és energiatakarékosak. Áruk 250 és 550 ezer forint között mozog, tehát a csúcskategórián belül is van mozgástere a vásárlónak.

A tesztben a felső középmezőnyben többek között Candy és Samsung gépek végeztek. Ezek között egy kis kompromisszummal már 130-200 ezerért is találunk olyan gépet, amelyik szintén jól megszárítja a ruhát. Ezek leginkább azzal veszítettek pontot, hogy hangosabbak, nehézkesebb a használatuk vagy erősen összegyűrik a ruhát, ezért nehezebb őket vasalni.

A lista végére két, alacsony árkategóriás hőszivattyús Candy készülék került. Elsősorban azért veszítettek pontot, mert falják az áramot, hangosabbak, nagyon összegyűrik a ruhát, és nehézkesebb a használatuk az élmezőnyben végzett társaikhoz képest.

Címlapkép: Getty Images