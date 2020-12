Itt a lista: ennyiből jön ki a karácsonyi halvacsora a Sparban, Tescóban, Lidlben

Karácsonykor sok magyar háztartásban tartják azt a szokást, hogy halétel kerül az asztalra. Gyakran előfordul az is, hogy van, aki csak ilyenkor fogyaszt egyedül halat, mondjuk sült vagy halászlé formájában. Az ünnepek alatt a háziasszonyok változatos, egészséges halételeket varázsolnak a családi asztalra, de idén az éttermek is, akár előjegyzések alapján elkészítik és házhoz is szállítják a tradicionális vagy különleges ünnepi ételt. Most a HelloVidék annak járt utána, mennyiből hozhatjuk ki a karácsonyi halvacsorát, ha többféle húst is szeretnénk készíteni.

Lévai Ferenc, a MA-HAL szóvivője, egyben az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója azt tanácsolja a vásárlóknak:

A karácsonyra szánt alapanyagok beszerzését ne halasszák az utolsó napokra, mivel az édesvízi halak a mélyhűtőben hosszú időn át megőrzik a minőségüket. Az édesvízi halak 60-80 napig kitűnően bírják a mélyhűtést. Most mindenki kedvére válogathat sorban állás nélkül a friss napi felhozatalból. Készítessük össze vagy rendeljük meg - hiszen néhány cég már ki is szállít -, így nem lesz gond a karácsonyi ünnepi menüvel.

A kedvencek

A Magyarországon évente termelt 15 ezer tonna étkezésihal 77-78 százaléka (12-13 ezer tonna) ponty. Busából, amurból, kárászból, süllőből, keszegből és a folyami harcsából 2-3 ezer tonna nevelkedik a hazai vizekben - írja a portál.

Ennyiből kerül idén halvacsora a karácsonyi asztalra



Mivel egyre több háztartásban fogyasztanak rendszeresen halat, utánanéztük annak, hogy az ünnep közeledtével, mennyiért kínálják egyes áruházak termékeiket. A következő listákban a csomagolt, illetve a fagyasztott halhúsok árát tüntettük fel, az áruházláncok online kínálatából szemezgetve.

