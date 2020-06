Ítéletet mondtak a nyugdíjas szervezetek: kinek jó még a 9-12-es vásárlási idősáv?

A nyugdíjas szervezetek sem támogatják már a 65 év felüliek vásárlási idősávjánák megtartását - írja az Infostart.

Fokozatosan lehetne kivezetne a rendszerből a 65 éven felüliek vásárlási idősávját

- mondta a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke. Juhász László az InfoRádiónak kifejtette azt is, hogy bár a lépés szükséges intézkedés volt, amikor bevezették, de a járványveszély csökkenésével lehetne rajta enyhíteni, és szűkíteni vagy lassan meg is szüntetni azt, hogy reggel 9 és 12 óra között csak az idősek mehetnek az élelmiszerüzletekbe, patikákba és drogériákba.

A szervezet elnöke úgy látja, a mostani idősáv problémát okoz és feszültséget generál idősek és fiatalabbak között. Szintén feleslegesnek és kontraproduktívnak tartja az intézkedés fenntartását a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke. Karácsony Mihály szerint most már, hogy lecsengett a járvány, nincs olyan helyzet, ami miatt fontos lenne az izolációt növelni.

Az elnök úgy látja, az idősáv már nem szolgálja eredeti célját, vagyis az idősek védelmét. Emellett már nem életszerű, hogy csak 9 és 12 között vásárolhatnak be.

Most, hogy közeleg a kánikula, a nyugdíjasok is inkább szívesebben vásárolnának be reggel, még a nagy meleg előtt

- vélekedett a szervezet elnöke.

Címlapkép: Getty Images