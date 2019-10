Ismét lehalt a Cinema City weboldala: az Erő legyen a szerverekkel

Szinte már hagyomány, hogy amint elindul a jegyvásárlás a legújabb Star Wars-filmre, a Cinema City weboldala felmondja a szolgálatot. Nem sokkal 10 óra előtt kezdték el árusítani a jegyeket a trilógia befejező részére, a Skywalker korára, de máris elérhetetlen a mozihálózat honlapja.

A Star Wars: Skywalker kora premierjére, december 19-ére, mától lehet jegyet váltani a Cinema City mozikban. Lehetséges, hogy jobban jár az, aki az online vásárlás helyett személyesen megy el megvenni a jegyét. Nem ez az első eset ugyanis, hogy az e-jegyvásárlási rendszer összeomlik a hirtelen megnövekedett forgalomtól. Ráadásul idén, amelyet a vásárlók jeleztek is a közösségi média felületeken, nem hirdetett meg sem a forgalmazó, sem a mozihálózat konkrét időpontot sem az árusításra, pedig tegnap azt ígérték, hogy jelezni fognak.

Azok, akik már fél 10 óta várták, mikor nyílik meg a jegyelővétel, hasonló problémákkal szembesültek, mint a korábbi években. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy vannak, akiknek sikerült jegyet váltaniuk, arányaiban viszont az elégedetlen vásárlók vannak többségben.

Ugyazanaz a sztori évek óta

Utoljára 2019. április 4-én akadozott ennyire az online jegyvásárlás, akkor a Bosszúállók: Végjáték premierjére vehettek jegyet a nézők. Akkor is ugyanazokkal a jelenségekkel találkozhattak: vagy be sem tudtak lépni a vásárlási-helyfoglalási felületekre, vagy ha sikerült is megvenni a jegyet, a rendszer levonta a pénzt a számláról, visszaigazoló e-mailt azonban nem érkezett.

Rutinos jegyvásárlók a Simple alkalmazást ajánlják, elvileg azon keresztül zökkenőmentesen lehet jegyet váltani.

Azonban néhány felhasználó ezt is cáfolta. Ez a mizéria évek óta tart, és szinte már hagyománnyá kezd válni, nem csak a Star Wars-filmek, hanem a nagyobb várakozást övező blockbusterek előtt is. A rendszerint 10 órára meghirdetett online jegyelővételek a blockbusterek esetében időnként később élesednek, ami után pedig nem bírja el a rendszer a terhelést.

Tavaly előtt Az utolsó jedikre ilyenkor már régen megvolt a jegyük a rajongóknak - akkor már október 10-én megnyitották az elővételt -, ezért nemrég a ziro.hu megkereste Buda Andreát, a Cinema City marketing- és PR-igazgatóját, aki akkor még nem tudott hivatalos információval szolgálni arról, mikortól vásárolhatnak jegyet a nézők, de elmondta:

A jegyelővétel kapcsán csináltunk fejlesztéseket az oldalon, igen, de egy terhelés mértékét nem tudjuk előre letesztelni sajnos. Ilyen esetekben csak az IMAX terembe egy adott pillanatban van olyan, hogy több ezren akarnak egyszerre jegyet venni.

Úgy tűnik, mégsem sikerült olyan fejlesztéseket végrehajtani, hogy zökkenőmentes legyen a jegyelővétel. Viszont az érezhető, hogy azért az áprilisi Bosszúállók-eset, valamint a korábbi évek Star Wars-filmjeihez képest, most mintha többet bírnának a szerverek. Azonban lehet, hogy ez azért van így, mert az új trilógia második epizódjának fogadtatása negatív volt, ezért kevesebben állnak most sorban az online kasszáknál is.