Ismét fellángolt a vásárlási láz: ezt keresi most rengeteg magyar a webáruházakban

Túl vagyunk az iskolakezdés első hetén, azonban ahogy megyünk bele az őszbe, úgy nő a bizonytalanság: itt a második hullám? Digitális oktatás lesz? Biztonságos még tömegközlekedni? Úgy tűnik, a lakosság már keresi a megoldásokat: otthon tanulásra, távmunkára rendezkednek be, vagy a metrót és villamost két kerékre cserélik. Azonban a nagy vásárlási rohamok azt eredményezik, hogy erősen megcsappanhatnak egyes készletek egyik hétről a másikra. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy a nagy kerékpár-hajsza után a rollerekre is ennyire megnőtt-e a kereslet, számíthatunk-e termékhiányra. A gyanúnk beigazolódott: az egyik hazai áruházban két és félszer annyi elektromos roller fogyott mint tavaly ilyenkor.

Ahogy átlapoztuk a naptárat szeptemberre, mintha új időszámítás vette volna kezdetét. Az utazásokat, nyaralást most már tényleg el lehet felejteni, helyette lehet aggódni otthon a négy fal között a növekedő esetszámokon. Az iskolakezdés és az egyre hűvösebb idő logikusan adhat okot aggodalomra, sőt már az influenzaszezon miatt is előre kezdhetünk szorongani.

Még mindig hatalmas a bizonytalanság azzal kapcsolatban, mire számíthatunk a második hullámban - így felkészülni is nehéz rá. Azért mégis vannak, akik megpróbálják, és olyan dolgokat kezdenek el bevásárolni, amelyekre szükségük lehet a következő hónapokban. Az egyik ilyen nagy dilemma például, hogy bővítsék-e a digitális eszköztárat otthon, átalakítsák-e a teret úgy, hogy onnan dolgozni / tanulni lehessen, ha ismét bezárják az iskolákat, és jön a kényszer home office.

Az is nagy kérdés így a második hullám küszöbén, hogy mivel járjanak munkába, vagy a gyerekek iskolába, ha nő a fertőzésveszély és el akarják kerülni a tömegközlekedést. Már a járványidőszak elején jelentősen csökkent a közösségi közlekedés kihasználtsága, az utazásra kényszerülők inkább az egyéni közlekedési eszközök valamelyikét választották, például a kerékpározást vagy a rollerezést - írta közleményében az Arval Magyarország. Ez pedig jelentős keresletnövekedést generált tavasszal - a kerépár-webáruházak háromszoros forgalmat bonyolítottak - és mostanra globális hiány is kialakult egyes termékekből.

Rengetegen váltottak két kerékre

Ahogy a biciklivel közlekedők száma is jelentősen megugrott, sokan a rollert választották alternatív közlekedési eszköznek. Viszont amíg biciklije lehet otthon "elfekvőben" is az embernek, amit csak le kell porolni, sokkal kevesebb embernek van otthon nem használt rollere, ami most jól jön. Így tehát vásárolni kell. Ráadásul itt volt a nyár, és az iskolakezdés, amikor egyébként is több roller fogy - így aki most akart két kerékre váltani, az azzal fog szembesülni, hogy fogynak a készletek.

Megkérdeztük a hazai áruházakat, tapasztaltak-e keresletnövekedést a járvány fő időszakában (kb. a 2. negyedévben), illetve a nyár folyamán. Arra is kíváncsiak voltunk, mely modellek a legnépszerűbbek és volt-e valamelyik típusra akkora kereslet, hogy termékhiány lépett fel. A nagy áruházak általános tapasztalata az volt, hogy jelentősen nőtt a kereslet a hagyományos és az elektromos rollerekre is a járvány óta. Ráadásul az e-rollerekre kiugró kereslet mutatkozott a korábbi évek tapasztalatahoz mérten, ami arra enged következtet, hogy valóban napi használatra, és nagyobb távolságok megtételére vásárolják most a vevőt ezeket a járműveket.

A Decathlonnál mind az áruházakban, mind az online csatornánkon tapasztaltak keresletnövekedést rollerek iránt, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. Összességében elmondható, hogy mindegyik típusra megnőtt a kereslet, a 2 éves kortól használható modellektől kezdve az elektromos rollerekig - közölte lapunk kérdésére a sportszer áruház.

Sajnos a korábbi gyár leállások, és a hirtelen keresletnövekedés következtében május végétől tapasztalhatóak készlethiányok, melyek még jelenleg is érzékelhetőek

- nyilatkozta a Decathlon.

A MediaMarkt elektromos rollerek terén az idei évben kimagasló értékesítési eredményt ért el, az áruház közlése szerint az eladott darabszám sokszorosa volt a tavalyi év hasonló időszakának. A legnépszerűbb márka a mobiltelefont is gyártó Xiaomi volt, a legtöbb keresést is ennek egyik modellje, a Xiaomi MI M365 fekete és fehér színű elektromos roller érte el, mely az egyik legjobb ár-érték arányú ajánlat volt nálunk és a piacon egyaránt. Az áruházban összesen 4 féle gyártó 11 típusú elektromos rollere kapható.

Az év során minden vásárlót ki tudtunk szolgálni, hisz számítottunk a kereslet növekedésére. Azoknál a típusoknál is, amelyek iránt az online és fizikai áruházainkban is egyszerre jelentkezett fokozott érdeklődés, az azonnali utánrendelésnek köszönhetően szinte minden vásárlási igényt fogadni tudtunk. A vásárlók kiszolgálását kiváló beszállítói kapcsolatainknak köszönhetően egész évben, így természetesen karácsonykor is biztosítani tudjuk majd rollerekből

- nyilatkozta lapunknak a MediaMarkt.

Az eMAG szintén tapasztalt keresletnövekedést: a leadott rendelések száma alapján mind a hagyományos, mind az elektromos rollerek iránt nőtt a kereslet a járvány első hulláma alatt. Előbbi esetben 40%-kal,

az elektromos rollereknél pedig kiugróan, 254%-kal (tehát két és félszeresére) növekedett a kereslet 2019 március-májushoz viszonyítva.

Ez azonban még csak a járvány időszaka volt: az online áruházban a három nyári hónapban is jelentős keresletnövekedést lehet tapasztalni mind a hagyományos, mind az elektromos rollerek esetében.

Egy gyorsan növekvő piaci szegmensről beszélhetünk az online értékesítésben, hiszen 2020 június-júliusában hagyományos rollekből kétszer, elektromos rollerekből pedig háromszor annyit rendeltek az emag.hu-n, mint 2019 azonos időszakában

- nyilatkozta lakupnak az eMAG, viszont azt is hozzátették: a tendencia nem most kezdődött, 2018-ról 2019-re szintén jelentős növekedést tapasztaltak, főleg a hagyományos modellek esetében, ahol 2018 június-augusztus között még néhány tucat megrendelésük volt, ezzel szemben 2019 nyarán a rendelésszám hagyományos rollerekből megközelítette a háromszázat, idén pedig meghaladta az ezret.

Az elektromos rollerek esetében a Xiaomi Mijia modellek a legkeresettebbek, a hagyományos rollerekből pedig a Kondition Handbrake Mojo rollerek, a 2020 augusztusi értékesítési adatok alapján - közölte lapunk kérdésére az áruház és azt is hozzátették: az elektromos rollerek esetén a legkeresettebb modelleknél, illetve hagyományos rolleknél

bizonyos színváltozatokból fordulhat elő készlethiány, azonban maga a termékkategória jelentős készletállománnyal rendelkezik jelenleg.

Az Extreme Digital áruház szintén azt közölte lapunkkal, hogy a járvány első hullámának időszakában jelentősen nőttek a roller-eladások. A rendelésszámot tekintve az elektromos rollerek esetében 160%-os, a hagyományos rollerek esetében közel 180%-os növekedést lehetett tapasztalni.

Rendelt mennyiség és rendelési érték alapján inkább az elektromos rollereknél látható kiugró növekedés, de a hagyományos rollerek iránt is nőtt az érdeklődés az előző év március-májusi időszakához képest

- nyilatkozta az Extreme Digital.

Összességében tehát elmondható, hogy a kereslet mindenhol megemelkedett, és abból ítélve, hogy az elektromos rollerek népszerűsége így megugrott, arra lehet következtetni, hogy nagyobb távolságok megtételére, illetve napi használatra vásárolják most ezeket a termékeket. A rollerekkel valóban gyorsan el lehet jutni városon belül A-ból B-be, és a fertőzésveszély kockázata is kisebb, mint a tömegközlekedésen - feltételezhetően sokan ilyen megfontolásból szerezik most be ezeket a közlekedési eszközöket. Készlethiány jelentkezhet, de nem átfogóan, csak egyes termékeket, vagy színváltozatokat érintően. Az pedig, hogy ebbe milyen módon szól bele a második hullám, még kérdéses.

