Inkább a tavalyi gönceiket hordják, de erre költenek idén a magyar vásárlók

A koronavírus járvány alaposan átformálta a vásárlási szokásokat. Az ingyenes parkolás jó, viszont a maszk kényelmetlen, és a próbafülkétől is tartunk. Még elgondolkozni sincs idő ezen, de már robbant is az első BlackFriday bomba.

A legnagyobb webáruházak közül legelőször az elmúlt években a Extreme Digital nyitott, egy héttel korábban a hivatalos, amerikai mintára számolgatott Black Friday-hoz képest. Az eMAG kitartott az utolsó pillanatig, most kérdés, hogy tuladonosként mit enged meg az eDigitalnak. Most például mindkettőnél kuponnapok vannak.

A Media Markt viszont múlt évben háromszor ishirdetett Black Fridayt, idén pedig ők indították leghamarabb az akcióhullámot. Akciózni persze mindenki akciózik - írja a blokkk.com.

Hasít az e-kereskedelem



A járvány első hullámában nagyot ugrottak a webáruházak, az áprilisi vásárlási stop idején kétszeresére a korábbinak. Most már látszik, hogy a második hullám erősebb szakaszától, szeptembertől újra gyorsítanak a vásárlók a webes vásárlásokban. A nyári hónapok 20-25%-os növekedési üteme szeptemberre 37%-ra csúszott fel. Így azért egy rekord is várható, a webáruházak év végi havi forgalma jócskán túllépi a 100 milliárd forintos lélektani határt, még a spájzolós áprilisi 114 milliárdnál is több lehet.

Az ingyenes parkolás viszont segíthet a boltok fizikai látogatásában: nem csak a munkába járást, a gyerekek iskolába cipelését könnyíti meg. A hagyományos üzletek egy jelentős része, sok kisebb kisebb is a forgalmasabb települési útvonalak mentén helyezkedik el. Bizonyára nem igényel magyarázatot, hogy a több száz forintos parkolási óradíjak mennyit jelentenek a vásárlóknak. Ráadásul a körúton bandukolva még biztonságosabb is a kirakat böngészése, mint egy zárt térben. A dugókat pedig előbb-utóbb megtanulják kerülgetni az autós vásárlók.





Inkább hordjuk a tavalyi göncöt

Több felmérés is jelzi, hogy aki teheti, ritkábban megy az élelmiszeres boltba, de egy alkalommal többet vásárol a szokásosnál (szaknyelven nagyobb a kosárérték). De itt nincs spórolás, az élelmiszeres boltok forgalma 3,5%-kal emelkedett volumenben az első kilenc hónapban (a pénztárcát nézve ezt még megfejeli a drágulás).

Az iparcikkes vásárlásokon spórolunk a legtöbbet, ez kitűnik a a statisztikából is. Ez egyébként érhető, hiszen jelentős részben halasztható vásárlásokról lehet szó.

A ruhavásárlás egyik tétje, tetszik-e, divatos-e. Ehhez persze célszerű felpróbálni is, de úgy tűnik, még a próbafülkétől is tart a vásárló. Maszkban ráadásul. Az első három negyedévben 390 milliárd forint volt a ruhabolti költekezés, a korábbi 512 milliárddal szemben, 122 milliárd a zsebekben maradt. Ezt több sajtóbeli híradás is kiemelte, nem véletlenül.

A bútor-műszaki boltokban 733 milliárdot költöttünk, egy évvel korábban 761 milliárd forintot. A heti monitoros adatközlések szerint 20-30% a híradástechnikai piac visszaesése, előbbieken belül.

