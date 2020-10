Indulhat a pénzosztás: több ezer szerencsés magyar nyert a szuperlottón

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2020/42. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten telitalálat is született, a szerencsés játékos bruttó 58,8 millió euróval, vagyis 21,4 milliárd forinttal lett gazdagabb. Így a következő játékhéten (43.) a várható főnyeremény bruttó 10 millió euró, azaz 3,6 milliárd forint lesz!

A 42. játékhét nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

5, 11, 35, 44, 50, 4, 10.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján található tájékoztatás szerint a legmagasabb nyerőosztályban (5+2) is és az alacsonyabbakban is volt sok találat. Még az 5+1 találat is bruttó 2,5 millió eurót ért, az 5+0 találat pedig még mindig 47,4 millió forintot fizetett 6 külföldi játékos számára!

A legnagyobb magyar nyeremény nettó 1,86 millió forint volt a 4+2 találattal. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig több mint 19 ezer magyarnak volt szerencséje. A következő sorsoláson bruttó 10 millió euró, azaz 3,6 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.

