Indul a roham az élelmiszerboltokban? Átírhatja a karácsonyi terveket az új rendelet

November 12 és december 11 között a hagyományos boltokban 1,2 százalékkal kevesebb pénzt hagytunk, mint egy évvel korábban. Ekkor indult a 19 órás zárás, majd az idősáv is. Most pedig erős napok jönnek, sokan rohannak még el ajándékért, sütés-főzési hozzávalókért.

A kormány tegnapi bejelentése, melyet, kissé átírhatja a karácsonyi terveket. Hiszen 24-én mégis lesz arra lehetőség, hogy aki későn tud elindulni családlátogatóba, az is megtehesse anélkül, hogy hamar haza kéne indulnia, vagy ott ragadna. Ez pedig sokakat ösztönözhet arra, hogy mégis nekiinduljanak, és bevásároljanak a rokonváráshoz vagy most vegyenek ajándékot.

A friss heti monitoros statisztika szerint 1,2 százalékkal kevesebbet költöttünk a hagyományos boltokban november 12 és december 5 között. Ezek az online kasszás adatok (nincs benne a webáruház), ennyiért kaptunk nyugtát, ami az úgynevezett folyóáras adat. Ez a drágulást is hozzászámítva már egy méretesebb zuhanás a hagyományos boltokban: 3-4% közötti visszaesés. A havi statisztikában majd ezen javít valamit a webáruházak forgalma ugyan, de a novemberi havi mérleg előreláthatóan mínuszos lesz - írja a blokkk.com.

Persze, minden korlátozás fékez valamennyit, erre számítani is lehetett, de már most hozzátesszük, egyidejűleg más hatások is beléphettek. Az élelmiszeres boltokban a legutóbbi közlést megelőzően minden héten 10% feletti növekedést jeleztek a heti kasszás adatok (ahol a megadott vegyesbolti körben ők a meghatározó súlyúak), ez viszont a legutóbbi statisztikai időszakban már csak 8% volt. A gyógyszertárakban szintén kisebbet ugrott a költekezés, mint előtte.

A különféle iparcikkes boltokban és a benzinkutakon változatlanul, de eltérő mértékekben visszaesés volt. Októberben is - a legutóbbi havi statisztika szerint - +0,2% volt a folyóáras mutató a teljes bolti körben (webbel együtt), ami volumenben viszont már 2,4%-os esést takart. Eddig az élelmiszeres boltok hozták a korábbi évek 3% körüli volumenben mért növekedését, a novemberi, december eleji heti monitoros adatok szerint is, a 19 órás fékkel együtt.

Az idősáv tili-tolizása azért egy napon belüli átrendeződést is hozott. A korábbi hónapok mérlege is azt sejteti (augusztustól októberig volumenben csökkenés), hogy a vásárlók óvatossága is lefelé húzta a boltos mérleget, nyilván a legutóbb mért időszakban is.

