Indul a roham a magyar boltokban: így találd meg a tökéletes karácsonyi ajándékot

Míg tavaly átlagosan 41 ezer, addig idén már 48 400 forintot terveznek karácsonyi ajándékokra költeni a magyarok - derült ki egy idei felmérésből. Megtalálni a tökéletes ajándékot nem könnyű. Sokakkal előfordulhatott már, hogy olyasmit kaptak karácsonykor, aminek nem örültek igazán, nem tetszett nekik, vagy haszontalannak ítélték. Hogy idén ez ne fordulhasson elő, segítünk, hogyan lehet megtalálni a személyre szóló, tökéletes karácsonyi ajándékot.

Nem az ár számít

A Journal of Experimental Social Psychology című szaklapban megjelent tanulmány szerint azoknak az ajándékoknak örülnek az emberek leginkább, amelyek tükrözik az ajándékozó személyiségét.

Adrian Furnham, a University College London pszichológia professzora szerint a tanulmány igazolja, hogy minél jobban ismerik egymást, annál személyesebb ajándékot tudnak egymásnak adni az emberek, nagyobb örömet okozva ezzel, mintha valami drága, feltűnő dolgot vásárolnánk a másiknak. Vagyis nem az ár számít, nem érdemes ész nélkül költekezni.

Az ajándékok között a ruházati cikk, a szépségápolási termék, kozmetikum, valamint a játék a három legnépszerűbb termékkategória, de sokan lepik meg szeretteiket valamilyen lakberendezési tárggyal is.

Érdemes olyan meglepetéssel készülni a fa alá, amiről tudjuk, hogy a másik vágyik rá, de bizonyos okokból kifolyólag magának nem vásárolja meg

- írta megkeresésünkre a kika bútorház. Példaként a párnát említették. Sokan vannak, akik a párnán spórolnak, pedig egy jó minőségű darab legalább olyan fontos a jó éjszakai alváshoz, mint a matrac. Persze ahhoz, hogy valakinek megtaláljuk a tökéletes modellt, ismernünk kell az alvási szokásait: oldalt fekszik vagy inkább háton, esetleg hason? A keményebb vagy a puhább párnát szereti?

"Épp ezért lényeges, hogy nagyon jól ismerjük azt, akit meg szeretnénk lepni" - írta a kika, hozzátéve, decemberben rendszerint megnő a hálószobai textíliák forgalma, sokan lepik meg szeretteiket például ágytakaróval vagy ágyneműhuzattal is. Keresettek a több részes képkeretek is, amiket közös fotókkal tehetünk személyesebbé.

"Évek óta népszerű ajándéknak számít a bortartó is, idén pedig sokan vásárolnak útibögrét is" - tudtuk meg az áruháztól, amely megjegyezte, jól járhat, aki az ajándékbeszerző túrát a december 13-i hétvégére időzíti, mert a kikában minden termékre 15 százalék kedvezményt adnak.

10 kérdés, és megvan a tökéletes ajándék



Brit pszichológusok szerint 10 kérdést kell feltenni a megajándékozni kívánt személynek, és a válaszok alapján tudni fogjuk, minek örülne igazán.



1. Képzeld el, hogy van egy napod, amikor azt csinálsz, amit csak szeretnél. Mit tennél?

2. Mi az, amiben szerinted te vagy a világon a legjobb vagy legügyesebb?

3. Ha idén karácsonykor mindenedet el kellene ajándékoznod, mi az a három dolog, amit biztosan megtartanál?

4. Melyik az a könyv és/vagy film, amit akárhányszor el tudnál olvasni vagy meg tudnál nézni?

5. Van-e olyan tulajdonságod, amit mások neked tulajdonítanak, de valójában nem olyan vagy?

6. Van otthon olyan tárgyad, amit még soha nem használtál és nem is fogsz soha?

7. Kitől kaptad életed legjobb ajándékát?

8. Ki volt az, aki utoljára figyelmes volt veled szemben?

9. Mi volt a legjobb ajándék, amit valaha is adtál valakinek?

10. Mit vársz a következő évtől?





Apróságok helyett nagy családi ajándék

A sok kisebb ajándék helyett sok család választja azt, hogy meglepik magukat egy nagyobb ajándékkal. Olyasvalamivel, amire régóta szükségük lenne, de nem engedhették meg maguknak és a család minden tagja örömét leli benne.

Az év utolsó hónapjában jelentősen megnő a forgalmunk, ebben nagy szerepe van az év végi leárazásoknak is. Sokat lehet spórolni, ha valaki most szerezi be a rég áhított kanapét, nappali szettet vagy TV-állványt

- tudtuk meg a kikától. A vállalat tapasztalatai szerint minden termékcsoport iránt megnő az érdeklődés az ünnepi időszakban, de a legkelendőbbek a nappali bútorok, mint a kanapé vagy a szekrénysor, valamint az étkezőgarnitúrák.

