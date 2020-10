Indul a roham a hazai boltokban: sokat spórolhat, aki időben lép

Évről évre egyre hamarabb kerül a boltokba a karácsonyi árukészlet, kezdődnek a leárazások, a készülődés, ezzel pedig a stressz is sokkal előbb rá tör az emberre: kinek mit fog venni, és miből. A Pénzcentrum a mentális egészség, spórolás, és a vírusfertőzés elkerülése érdekében az javasolja, hogy minél előbb kezd el a karácsonyi ajándékok beszerzését. Akár már ma. Így rengeteg stressztől, felesleges kiadástól, kapkodástól, és rossz döntéstől kímélheted meg magad.

Egyes boltokban már most kint van a karácsonyi árukészlet, ezzel együtt pedig kezdődik az ünnepi nyomasztás is. A legtöbb ember hiába próbál úgy nekivágni az ünnepeknek, hogy előre eltervezett, megvett mindent, sokszor advent időszaka szüntelen rohangálásból, stresszből áll, és ez gyakran rossz pénzügyi döntésekhez is vezet. Mert a kinézett ajándékot már elkapkodták, vagy nem ér már ide a külföldről rendelt csomag, és "pótajándékot" kell szerezni, vagy lejártak a jó akciók. A stressz, kapkodás hatására az árakra sem figyel oda annyira az ember.

Pedig ez lehetne másként is. Vannak, akik minden évben elhatározzák, hogy idén jóelőre megveszik az ajándékokat, megkímélve magukat attól, hogy mindent decemberben kelljen intézni, és abban a hónapban legyen egy nagyobb kiadásuk. Csakhogy bármilyen hamar vágnak is bele, mindig úgy tűnik, hogy az is késő. Van egy jó hírünk: most még nem késő!

Miért most?

A karácsonyi ajándékok beszerzését sosem lehet elég korán kezdeni. Októbertől még épp elég idő van arra, hogy az ünnepi költségek egy része októberre és novemberre tevődjön, és csak azokat a dolgokat kelljen decemberben megvenni, amelyekkel még muszáj várni. Azon túl most még van idő arra is, hogy a legjobb áron vadásszuk le a kinézett ajándékokat, és ne kelljen azért magasabb áron megvennünk, mert már sürget az idő.

Ezen kívül az október azért is ideális, ahhoz még elég messze van karácsony, hogy mindent ki tudjunk találni, meg tudjunk tervezni, vagy hogy azért halogassuk az utolsó pillanatra az intézni valókat, mert csömörünk van az egész hajcihőtől. Ahhoz viszont elég közel van, hogy olyan ajándékokat tudjunk kitalálni, amelyek valóban örömet szereznek, a szeretteink aktuális élethelyzetéhez, vágyaihoz passzolót. Hiszen lehet, hogy március elején még egészen mással lepnénk meg a családunkat, barátainkat, mint most.

Mindent szép sorjában

A legeslegelső lépés, hogy az ember ír egy listát. Először csak a neveket: kiket szeretne idén megajándékozni.Először a közvetlen családtagok, majd a távolabbiak, rokonok, barátok. Utána kezdődhet az ötletelés. Minek örülnének idén a szeretteid? Írd a nevek mellé az ötleteket, ami eszedbe jut. Gyűjthetsz inspirációt az interneten is.

Vannak, akiknek könnyen eszébe jutnak jobbnál jobb ötletek, másoknak egy küzdelem a megfelelő ajándék kiválasztása. Ez is az egyik legfőbb stresszforrás az adventi időszakban. Azonban most még van idő mindent kitalálni! Van idő böngészni ötletek után, tanácsot kérni másoktól, minek örülne az anyós, a sógornő, vagy a közvetlen kolléga, aki úgyis fog venni valamit...

A kövekező, hogy ellenőrzöd kétszer is, nem maradt-e ki senki a szórásból. Ciki úgy odamenni egy családi karivacsira, hogy megfeledkeztél az öcséd új csajáról, vagy kiment a fejedből, hogy azóta meglátogatott valakit a gólya és a kicsinek is kéne ajándék. Idén ha időben elkezded a listázást, ezt a hibát elkerülheted. Épp ideje megfogadni azt is, hogy

idén senki se kapjon olyan ajándékot, amire valójában nem vágyik és semmi szüksége.

Miért? Mert örülni nem fog, számodra pedig netto pénzkidobás. Ráadásul egy kényszerajándék inkább csak kellemetlen mindenkinek. Felejtsd el a 20. bögrét apósodnak, ne adj ágyneműhuzatot a menyednek, és végképp ne vegyél vastag Readers Digest kötetet az unokaöcsédnek, hacsak nem éppen ez az, amire vágynak.

Hogyha sok rokonnal kapcsolatban vagy tanácstalan, akkor uniformizáld az ajándékot: vedd mindenkinek ugyanazt. Kézműves édességválogatást, ugyanolyan szobanövényeket különböző színű kaspókban. Különleges karácsonyfadíszt - amit otthon mindenki kitehet, és ahányszor ránéz, mindig eszébe jutsz, és mindenki más, akinek ilyen van a családban. Vedd meg mindenkinek a kedvenc könyved, és írj az elejére személyre szabottan pár kedves szót. Egy ilyen húzással rengeteg időt, energiát spórolsz magadnak, és kínos pillanatokat mindenkinek.

Természetesen vannak azok a kapcsolatok, amikor igenis számít, milyen értékű az ajándék. Merthogy ő(k) minden évben valami feleslegesen drága dolgot vesz(nek), amit legtöbbször nem tudsz, (és nem is akarsz) viszonozni. Hohóó, de még csak október van. Bőven van idő felkészülni, megszerezni a pénzt, vagy kitalálni valami jobbat. Valami tökéleteset. Persze ez nem verseny! (De van, amikor ez egy verseny.)

Rengeteg olyan ajándék van, ami drágábbnak tűnik, mint amilyen drága. A leárazott óriásplüssmedvéktől kezdve, a futurisztikus kinézetű konyhai gépeken át, a gravírozott gyúródeszkán/séf késen keresztül, a patchwork takarón túl a menő faliképig rengeteg lehetőség van. Most még fel lehet kutatni azt, amivel nem fogsz befürödni karácsonykor.

Ami a legfontosabb, kíméld meg magad attól, hogy rémálom legyen a karácsony. Mi az, ami a legtöbb gondot szokta jelenteni számodra az ünnepi készülődéskor? Hogy elkapkodják az orrod elől a Lidlben az egész kacsát? Pontyszelet helyett már csak egész pontyot kapsz, és küzdhetsz a pikkellyel meg a keserűcsonttal? Mindig összeesik a piskóta? Nincs elég egyforma tányér, pohár, kés - de erre akkor döbbensz rá mikor nincs mit tenni, és várhatod az anyós megvető pillantásait tehetetlenül?

Gondold végig, mi az, amitől idén nagyon nem akarsz idegösszemlást kapni.

Van időd kikísérletezni a tökéletes tiramisut, megvenni a húst-halat és beszórni a fagyasztóba, kitalálni, mit fogsz enni adni az unokahúgodnak, aki újabban vegán. A környezettudatos barátnőd sem szólhat egy szót sem, mert az ajándéka, és a csomagolás sem növeli a karbonlábnyomát. A (rokon)gyerekeket pedig órákra le fogja kötni az a mennyiségű színező, puzzle, vagy mese, amit már hónapokkal korábban összegyűjtöttél.

Semmi sincs ingyen

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyit lehet spórolni, ha az ember nem sietve, idegesen vásárol, és ez különösen igaz karácsonykor. Egyrészt azért, mert ha nem nyugodt és koncentrált valaki, kevésbé nézi az árcédulákat, és csak a kasszánál gondol bele, hogy túllőtt a célon. Másrészt ki lehet fogni jó akciókat, és ha van idő böngészni, akkor megtalálhatod, hol kapod meg a kinézett cuccokat olcsóbban. Ki nem szívta már a fogát olyan miatt, hogy rendelt valamit, aztán hirdetésben szembejött ugyanaz a termék egy másik weboldalon olcsóbban. Na ugye.

Ezen kívül ha megvan a lista, megvannak a vágyott, vagy legalább hasznos ajándékok mindenkinek, nem hozol rossz döntést az utolsó pillantban. Nem fogsz egy random ágyneműhuzatot behajítani a bevásárlókocsiba, mert elfelejtettél valakit, akinek, ha lenne időd, kitalálhattál volna valami értelmeset. Ne legyen az ünnep merő pénzkidobás.

Ezen túlmenően pedig az sem utolsó szempont, hogy nem az összes költség esik decemberre. Rengetegen vesznek fel az ünnepek előtt áruhitelt vagy személyi költsönt, használják a folyószámla keretüket, vagy a hitelkártyájukat, hogy mindent meg tudjanak venni. Viszont ha már hónapokkal korábban tudod, mekkora lesz a kiadás, tudsz előre spórolni. Nem kell hitelhez folyamodni, vagy a tartalékaidból költeni. Egy szó mint száz: minél előbb kezded el, annál költséghatékonyabb, stresszmentesebb lesz 2020 karácsonya.

Címlapkép: Getty Images