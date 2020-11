Indul a karácsonyi roham: ha a postára indulsz, ezt mindenképpen tudnod kell

Múlt évben a novemberi Black Friday és a karácsony közötti időszakban volt olyan nap, amikor több mint 250 ezer csomagot, küldeményt kézbesített a posta. A Magyar Posta idén is felkészült erre az időszakra, viszont a szerdán életbe lépett korlátozások, akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy a járványhelyzet súlyosbodása miatt újabb korlátozó intézkedésekre lesz szükség. A Pénzcentrumnak adott interjújában Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője elmondta, hogy a mostani rendkívüli helyzet biztosan generál majd többletforgalmat és elárulta azt is, milyen járványügyi intézkedésekkel készülnek a karácsonyt megelőző időszakra. Azoknak pedig, akik idén levelet vagy csomagot szeretnének feladni, de minimalizálnák a fertőzésveszély kockázatát, tanácsokkal is szolgált.

Pénzcentrum: Idén is hasonló csomagforgalomra számítanak, mint tavaly, vagy növekedést, esetleg csökkenést várnak a járvány hatására?

Panulin Ildikó: A karácsony előtti időszakban az elmúlt években is növekvő csomagvolumen volt jellemző, amelynek feldolgozása és a kézbesítése - a hirtelen megugró mennyiségek miatt - szezonális felkészülést igényelt a Posta részéről. Az idei év azonban komoly kihívást jelent a logisztikai szektor, benne a Posta számára, hiszen jól látható, hogy a koronavírus-járvány már tavasszal is jelentősen befolyásolta a Postánál kezelt csomagvolument, erre számítunk most is.

A felmérések azt mutatják, hogy legalább 50 ezer új vásárló jelent meg alig több mint egy hónap alatt tavasszal, míg 2019-ben ugyanehhez az eredményhez 8 hónap kellett. A Magyar Posta őszi becslése szerint összességében az év egészében mintegy 20 százalékkal lehet több a csomag, mint tavaly volt.

PC: A szerdán bejelentett korlátozó intézkedések tükrében mire számít a Posta?



Panulin Ildikó: A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a szokásos karácsonyi vásárok, az üzletek a kijárási korlátozások miatt 19 órakor zárnak, az online kereskedők pedig gyakorlatilag egész hónapra hatalmas akciókat hirdettek. Mindezek megemelhetik ismét az online rendelések számát, nemcsak új vásárlók jelenhetnek meg, hanem a vásárlások gyakorisága is nőhet, de egyelőre nehéz megbecsülni, hogy mekkora többletforgalmat generál a mostani kivételes helyzet.

A fokozott kapacitás-igénybevétel tapasztalataink szerint kitart egészen karácsonyig. A Posta azonban nem csupán aktuális intézkedésekkel készül erre a nehéz időszakra, hanem zajlik már a vállalat egyik legnagyobb értékű fejlesztési programja, amely a teljes logisztikai infrastruktúra átalakítását és modernizálását célozza. Nemrég jelentettük be, hogy - a járvány ellenére - 9 hónap alatt felépítettük az ország jelenlegi legnagyobb, 15 000 négyzetméter alapterületű csomaglogisztikai depóját Fóton, amely már az idei karácsonyi szezon feladatainak elvégzéséhez is hozzájárul.

PC: Szükség volt-e a higiéniai szabályok szigorítására a járvány második hullámának kezdete óta a postákon?

Panulin Ildikó: A Magyar Posta folyamatosan figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedéseket és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait. Jelenleg rendeletben rögzített, hogy a postákon is mindenki számára kötelező a maszk viselése, továbbra is gyakori a fertőtlenítő takarítás, különösen a közös használatú felületek (pl. a kilincsek és pultok) fertőtlenítése. A tavasszal felszerelt plexifalakat meghagytuk, sőt, a forgalom függvényében újabbakat szereltünk fel, ezzel is védve a munkatársakat egy esetleges fertőzéstől, valamint munkatársaink számára biztosítunk kézfertőtlenítőket.

Az üzemeinkben is kötelező a maszk viselése és a rendszeres fertőtlenítés. Munkakezdéskor pedig mérjük munkatársaink testhőmérsékletét. Tavasz óta megtartottuk az érintésmentes kézbesítést a személyes átvételt igénylő küldeményeknél, azaz nem kell aláírni a PDA-n, hanem elég, ha bemutatja a címzett a személyi igazolványának számát, amit a munkatársunk rögzít a PDA-ban vagy az okiraton.

PC: Mi jelenti a legnagyobb kihívást a Magyar Posta számára a járvány tetőzése és a karácsonyi időszak egybeesésével? Vidéken más a helyzet, mint Budapesten?

Panulin Ildikó: A főváros és környékén a legnagyobb a népsűrűség, ezért nem meglepő, hogy a csomagforgalom is itt a legnagyobb, de országszerte emelkedik ilyenkor a mennyiség. A tavaszi időszakban megnőtt a háznál kézbesítési arány, a megszokottnál jobban mellőzték a Postaponti átvételt, hiszen a legtöbben otthon voltak, ugyanakkor emiatt az első kézbesítési kísérlet eredményessége is nőtt, ami segítette a postások munkáját.

Az idei karácsonyi felkészülést kiegészítik az járványügyi biztonsági intézkedések, ami fokozottabb figyelmet és türelmet igényel munkatársainktól és az ügyfelektől egyaránt.

PC: Mit javasolnak azoknak, akik szeretnének - akár külföldön, akár belföldön élő - szeretteiknek levelet, csomagot küldeni idén? Mi a legbiztonságosabb, fertőzésveszély szempontjából legkisebb kockázatot jelentő mód a küldemények feladására?

Panulin Ildikó: Amennyiben levelet adnának fel, akkor vásároljanak postakész borítékot, hiszen annak ára tartalmazza a feladási díjat, ezért nem kell bemenni a postára, hogy bélyeget vásároljanak hozzá, és elég, ha egy utcai piros levélszekrénybe bedobják, munkatársaink folyamatosan ürítik ezeket. Ha ajánlott többletszolgáltatással adnák fel a levelet, akkor elkerülhetetlen a postán való megjelenés, ebben az esetben a biztonsági intézkedések betartását kérjük, illetve postáink bejáratánál általában kifüggesztjük, hogy melyek azok az időszakok, amikor alacsony a forgalom.

A csomagok esetében belföldi címre a csomagautomatás feladást javasoljuk, ezek 50 helyen találhatók meg az országban, a fővárosban összesen 10 ilyen található.

A külföldre történő feladások a járványhelyzet fokozódásával egyre nehezebbé válnak. Már most november elején tapasztaljuk, hogy ismét lelassult a nemzetközi küldeményforgalom, mivel egyre több országban hoznak, hoztak korlátozó intézkedéseket, amelyek a postai szolgáltatásokat is érintik. A külföldre történő feladás előtt - legyen az levél vagy csomag - feltétlenül javasolt a tájékozódás. A honlapunkon a főoldalon naprakész információkat találnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock