Indul a húsvéti dömping: akciókkal, ingyen szállítással támad az eMAG

Ingyenes házhoz, illetve csomagpontra való szállítással segíti a járvány harmadik hullámának súlyos szakaszában az internetes vásárlókat az eMAG: 2021. április 4-éig, tehát a húsvéti szezon végéig mérettől és tömegtől függetlenül átvállalják a megrendelt termékek kiszállításának költségét. A számítógépes egértől a hűtőszekrényig mindent ingyen szállít házhoz.

Az eMAG Magyarország 2021. április 4-éig ingyenesen szállít ki mérettől függetlenül minden online rendelést, egyaránt átvállalva a csomagpontban átvehető, kompakt méretű, könnyű termékek logisztikai költségeit, és a teherautós kiszállítást igénylő háztartási nagygépek házhoz szállítását.

Az ingyenes kiszállítás az webshop által forgalmazott termékekre vonatkozik, és egyaránt érvényes a házhoz szállítással, vagy easybox csomagpontra kért rendelésekre.

Saját üzemeltetésű, érintkezésmentes átvételt biztosító easybox csomagpontjai jelenleg az ország 130 pontján működnek, amelyek listája itt található.

Azért döntöttünk úgy, hogy húsvétig ingyenesen biztosítjuk az eMAG-on megrendelt termékek kiszállítását, mert ezzel is szeretnénk a jelenlegi súlyos járványhelyzetben is minél több embert a jelenlegi helyzetben a legbiztonságosabbnak számító online vásárlás felé terelni. Az eMAG üzletei a jelenleg hatályos előírásoknak megfelelően zárva tartanak, most az a fontos, hogy lehetőleg minél többen maradjanak otthon, elősegítve az emberi érintkezések, találkozások lehető legnagyobb mértékű csökkentését. Felelős e-kereskedőként a mostani helyzetben ezzel tudjuk a legjobban segíteni az ország működését

- kommentálta a döntést Várkonyi Balázs, az eMAG Magyarország ügyvezetője. A járványhelyzet miatt 2021 március 8. óta életbe lépett általános boltzár nyomán idén februárhoz képest mintegy harmadával, a tavaly márciusi forgalomhoz képest viszont másfélszeresére nőtt az új vásárlók aránya az oldalon. A közelgő húsvét miatt a játékok a szokásosnál jobban fogynak: a legtöbben LEGO-t és egyéb építőjátékot, különböző kültéri játékokat, társasjátékokat, illetve szerepjáték-jellegű termékeket (példál játékkonyha, játék barkácskészlet) keresnek.

Jelenleg a megrendelt termékek 80 százalékát kérik az ügyfelek házhoz szállítással, a fennmaradó 20 százalékot pedig csomagautomatába vagy átvevőpontra. A Budapesten és Pest megyében működő easybox csomagautomatákban az üzletek bezárását megelőző hetekhez képest mintegy másfélszer több rendelést vesznek át a vásárlók.

