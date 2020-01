Íme a kasszások titkai: ezért kígyóznak a sorok a hazai szupermarketekben

Nem is gondolná az ember, hányféle összetevőn múlik az, hogy mennyi időt kell várakozni egy adott boltban a kasszánál. Egyfelől a kasszásnak gyorsnak kell lenni, amiért őt folyamatosan monitorozza is a munkáltatója, a technikai apparátusnak is a toppon kell lennie, a szalagtól a szkennelő állomásig, és akkor még a boltban működő dolgozói riadóláncnak is érzékelnie kell a vásárlómozgásokat, és azokra a megfelelő válaszokat kell adniuk. És természetesen vannak olyan titkok is, amiről a boltok nem szívesen beszélnek. 4 nemzetközi boltláncot faggattunk arról, miként működtetik a kasszázási mechanizmusokat; mikor nyitnak ki és zárnak be kasszákat; mennyit kell várakozniuk a vásárlóknak; illetve arról is kérdeztük őket, mikor érdemes azoknak vásárolniuk, akik bizonyosan nem akarnak idegrohamot kapni a sorbanállástól.

Rengeteg magyar vásárlónak főhet fel az agyvize nap, mint nap, amikor belebotlik egy boltnyi emberbe, akik vele együtt szintén arra várnak, hogy fizethessenek a kasszánál. Lehet, hogy lassú a pénztáros, valaki a pin kódját felejti el, megint mások pedig aprópénzzel számolnak ki több ezer forintot, esetleg utalvánnyal fizetnek, aztán a boltvezetőt is hívni kell, mert sztornóznia kell a beütött lisztet, aminek a tartalma éppen a pénztáros ölébe ömlik. És mindez persze előttünk történik, úgyhogy marad a várakozás.

A fentebb bemutatott eseménysorozat persze bárhol, bárkivel megtörténhet, de szerencsére azért nem ez az átlagos menetrend. De akkor mi? Hogyan működtetik a legnagyobb magyarországi boltok a kasszáikat, hány vonalkódot kell leolvasnia egységnyi idő alatt egy jó kasszásnak? Hol találhatók a termékek vonalkódjai, és egyáltalán mennyi van belőlük a csomagoláson? A Pénzcentrum 4 nemzetközi bolthálózatot faggatott arról, hogyan kezelik a kasszásügyeket.

Piri, mi a lenmagos stangli kódja?

A vásárlók átlagos várakozási idejét egyetlen, általunk megkérdezett bolt sem monitorozza, arra viszont kivétel nélkül figyelnek, mikor kezd el feltorlódni a sor. Ez ugyanis a legtöbbször a cselekvés ideje. A Sparnál például

amennyiben az 5. vásárló megérkezik fizetés céljából a pénztárhoz, új kasszát kell nyitni, mindaddig, amíg kassza, illetve munkatárs rendelkezésre áll. Ezt a pénztárosoknak kell figyelni.

- mondta el a Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a Spar Kommunikációs vezetője. Hasonló riadólánc működik az Aldinál is:

a vállalat munkatársai az üzletekben minden pillanatban az éppen aktuális vásárlói frekvencia alapján határozzák meg, hogy hány kassza üzemel és az éppen nyitva lévő kasszák számát a vásárlói igényeknek megfelelően, dinamikusan változtatják. Elsődlegesen a pénztáros dönt egy új kassza nyitásáról, mert ő látja legelőször a felmerült igényt. Szükség esetén pedig a műszakvezető is elrendelheti egy új kassza megnyitását

- mondta el lapunknak a diszkontlánc. Az aktuálisan éppen beosztott dolgozók mellett természetesen a technikának is nagy szerep jut,

az áruházlánc pénztárvezérlő rendszerének köszönhetően egyszerűen és azonnal csökkenthető a pénztárak előtti várakozási idő, így a bolti munkatársak a vásárlók száma alapján azonnal jelezni tudják, hogy mely kasszák nyitnak vagy zárnak be éppen

- számolt be a Lidlnél működtetett folyamatokról Tőzsér Judit, a boltlánc Vállalati kommunikációs cégvezetője.

A diszkontok és szupermarketek gyakorlatán túl természetesen a hiperek kasszázási folyamataira is kíváncsiak voltunk. Ezzel kapcsolatban a Tesco sajtóosztálya arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a vállalat a kasszánál várakozók sorszámát méri, és amennyiben szükséges, a normál nyitvatartott kasszáik számát is növelik, ezzel további választási lehetőséget nyújtva a vásárlóiknak. Az új kasszák nyitása és a feltorlódás mértékének monitorozása a hipernél ugyanakkor nem pénztárosi feladatkör, hanem a felelős vezetője reszortja,

hogy beosztás alapján bent lévő pénztárosok munkáját megfelelően koordinálja, reagáljon a forgalom változására. Amennyiben szükséges a hirtelen megnövekedett forgalom miatt, hívjon segítséget a kereskedelmi területekről a pénztárakba, hogy a vásárlóknak ne kelljen várakozniuk a kasszáknál

- írta lapunknak a hipermarket.

Ide is lehet jönni!

A riadólánc megléte tehát kulcsfontosságú ahhoz, hogy a vásárlók ne torlódjanak fel a kasszáknál megsokszorozva ezzel a kasszáknál töltött várakozási időt. Igen ám, de önmagában az nem elég hogy ne legyen sok vásárló, a feladat elvégzésének gördülékenysége azon is múlik, hogy a kasszások milyen berendezésekkel dolgoznak. Egy elmaradott kasszarendszer ugyanis sokkal lassabb, mint egy modern állomás, és ezt természetesen a vásárlók is érzik. Az Aldi egyik versenyelőnye a diszkontlánc szerint például az, hogy a

a bevásárlás többek között az üzletek logikus felépítése, illetve a gyorsan működő kasszák miatt rövid idő alatt is elvégezhető

- hívta fel a figyelmet az Aldi, akik arról is beszámoltak, hogy a kassza működésének sebességét számos tényező befolyásolja, ilyenek például az árucikkek száma a szalagon, az átlagvásárlás, vagy több azonos termék vásárlása együttesen, illetve a fizetési mód. Éppen ezért a diszkontlánc több technikai intézkedéssel is igyekszik támogatni a gyorsaságot:

a saját márkás termékeket például lehetőség szerint több és nagyobb méretű vonalkóddal látják el, számos termék rendelkezik gyorskóddal, amely szkennelés nélkül, még gyorsabban lehetővé teszi a termékek rögzítését a rendszerben. Nagyobb súlyú termékek esetében különösen hasznosak a gyorskódok, hiszen így a pénztárosnak nem kell a terméket forgatnia a vonalkód megtalálásához, ezzel is időt takarít meg, sőt, számos termék akár a kosárban, vagy bevásárlókocsiban is maradhat, mert a gyorskód alapján a pénztáros azonnal azonosítja

- közölte velünk a boltlánc, majd azt is elárulták, hogy a kasszáknál beépített nagyméretű szkennerek kifejezetten gyors üzemelésre készültek, sőt a pénztáraknál találahtó futószalagok hosszabbak a máshol vagy az átlagnál tapasztalhatóknál, pontosan annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen fel tudják pakolni a megvásárolni kívánt terméket.

Hasonló praktikákat használ a Lidl is, a diszkont lapunknak elmondta, hogy "az áruházlánc saját termékeinek kialakításánál nagy figyelmet fordít a vonalkód elhelyezésére és méretére is. Ennek és a pénztárak elektronikus vonalkód leolvasó rendszerének - melyek több irányból egyszerre szkennelik az árucikkeket - köszönhető az, hogy a termék csomagolásán elhelyezett vonalkód a lehető leggyorsabban, a termék forgatása nélkül leolvasható."

Természetesen a Tesco esetében is fontos szerepet kap a technikai apparátus, a hiper tájékoztatása szerint náluk "léteznek a csomagolásokon lévő gyűjtőkódok, vagy gondolhatunk a fényképes katalógusra a frissárus termékekkel, melynek segítségével egy gombnyomás alatt mérhető vagy szkennelhető egy-egy pékáru vagy zöldség, gyümölcs." Ezen felül pedig a Tesco kasszáiban 360 fokos szkenerekkel dolgoznak a pénztárosok, ami lehetővé teszi a termékek gyors felismerését.

A sebesség istene

A riadólánc és a technika apparátus egy dolog, persze rendkívül fontos összetevők, de végső soron a vásárlók várakozási ideje legnagyobb részt magán a pénztároson múlik, azaz azon, hogy az éppen munkában lévő kasszás mennyire gyorsan szkenneli a termékeket. Ezt persze az összes áruház monitorozza, azonban az itt kapott eredményekről nem szívesen beszélnek, nem árulják el, milyen náluk az átlagos, gyors, lassú kasszásoknak számító kollégák eredménye. Mondván ez üzleti titok.

Éppen ezért, hogy még inkább belássunk a kulisszák mögötti kulisszák mögé, több ex és jelenlegi pénztárossal, boltvezetővel is beszéltünk annak érdekében, hogy legalább támpontokat kaphassunk azt illetően, mennyi az annyi, ha a szkennelt áru/perc mutatóról van szó.

Egy korábbi boltvezető a Pénzcentrumnak például beszámolt arról, hogy a 30 fölötti szkennelt cikk/perc mutató már igen gyorsnak számít, és ez már csak olyan helyeken elvárás, ahol tényleg döbbenetes gyorsnak számít a kasszázás. Ezen felül saját elmondása szerint tud olyan üzletről is, ahol már nem hogy harminc, de 40 plusz szkennelt terméket várnak el per perc a kollégáktól.

Ezeknél valamivel lassabbnak számítanak azok a helyek, ahol 25-30 között van a szkennelt áruk perceknkénti mutatója. Ez a szakember szerint egy lazább, munkatempóval is teljesíthető,

de azért azt látni, kell, hogy azokban a boltokban ahol nagyobbak az elvárások, gyorsabban kell pörögni, rendkívül gyorsnak kell lenni a kasszában, aztán menni is vissza tölteni az árukat, többet is fizetnek a dolgozóknak, míg más helyeken, ahol picit lassúzni, kevesebbet. Tehát ez arányban van egymással

- mondta el lapunknak a szakember, aki arra is felhívta a Pénzcentrum figyelmét, hogy azért a nagyon gyors kasszázásnak meg lehet az a hátránya, hogy kétszer üt be egy kasszás egy terméket, ami aztán galibát okozhat. Ezért mindig - és nem csak ha gyors a kasszás - érdemes megnézni a vásárlónak a blokkot, mert egy bizonyos sebesség fölött azért a hiba lehetősége is nagyobb.

Korábbi dolgozókkal való beszélgetésünk során azt is megtudtuk, hogy a kasszában dolgozóknak, főleg egy tempós bolt esetében, szinte kötelező bevágniuk a vonalkóddal nem rendelkező áruk kódját, ugyanis ha az egyes termékek kódjának a keresgélésével töltik az időt, biztosan nem tudnak megfelelni az adott üzletben elvárt szkennelt cikk/perc mutatónak.

A dolgozók arról is tájékoztatták lapunkat, hogy könnyen alakulhat ki feszültség azért is a munkatársak között, mert lehet hogy valaki gyorsan kasszázik, de az is nagy kérdés, hogy a modern kereskedelembe ugyanez az egyén mennyi árut tud kipakolni, elrendezni akkor, amikor éppen az ő kasszája bezár, mert kevesebben vannak az üzletben.

Mindezeken felül kiderült az is, hogy a hazai boltok előszeretettel alkalmaznak próbavásárlókat annak érdekében, hogy testközelből tesztelni tudják dolgozóik tempóját, a kiszolgálás minőségét, segítőkészségét. De volt olyan ex-kasszás is aki arról számol be, hogy dolgozott olyan helyen ahol beárazták azt is, hogy ha a kasszás fejben vissza tud adni, mert már látja mekkora címlettel akar fizetni a vásárló, és nem kell szöszölni az elvett összeg és a fizetendő összeg különbözetének eszközzel történő kiszámolásával, az egy adott műszakban, hétben, hónapban, évben, mekkora időmegtakarítást jelent.

Mindenki jól jár

Nem meglepő módon a Pénzcentrumnak az összes bolt kifejezetten hangsúlyozta, hogy folyamatosan képzik a dolgozóikat, és igyekszenek állandóan fejleszteni a technikai apparátusokat is azért, hogy a vásárlóélmény még színvonalasabb, gyorsabb legyen. Ez persze teljesítmény oldalon is kijön, hiszen egy nagyon gyorsan működő kassza esetében magára a pénztárosra is extra elvárás nehezedhet. És akkor az önkiszolgáló kasszák térhódításáról, valamint a munkaerőhiány méreteiről és a fluktuációról nem is beszéltünk.

Na meg azért arról sem, hogy az üzleteknek egyfelől persze tényleg fontos, hogy a vásárlóik színvonalasan és gyorsan legyenek kiszolgálva. De ez a vásárlói visszajelzéseken felül azért is kiemelten fontos a boltoknak, mert ha gyors a kasszázás, akkor nem torlódnak fel az emberek a pénztárnál, tehát idővel kevesebb kassza is el tudja látni a vásárlókat, ergo a kasszás helyett a munkatárs mehet árut tölteni, így a munkaidejét egyszerűen jobban fel lehet használni.

Így kerüld el a zsibbasztó sorbanállást - Kisokos

adott hónapon belül általában nagy a tömeg bérfizetéses időszakokban és ünnepnapokon; adott héten belül a péntek és szombati napok erősebbek; adott napon pedig a reggeli és délutáni-esti időszakok preferáltak a vásárlók részéről. (Spar)

legnagyobb vásárlószám jellemzően munkakezdés előtt és után, ebédszünetben és hétvégén tapasztalható. (Aldi)

kiemelten forgalmas időszakok áruházainkban: akcióváltás időszaka, hétvégék és ünnepi időszakok. (Lidl)

a pénztárnál való várakozás megnőhet forgalmi ingadozás és az ünnepi időszakok, illetve néhány, helyi adhoc esemény miatt is. (Tesco)

