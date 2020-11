Ilyen sorsjegyek még nem voltak Magyarországon: itt a Szerencsejáték Zrt. nagy dobása

A nemzeti lottótársaság kínálatában az utolsó, mindezideáig kizárólag offline értékesített sorsjegyek is elérhetővé vált online formában. Immár az interneten, mobilon is lehet kapargatni!



Nagy napra ébredhettek a sorsjegy-mániások: immár a lottózóba sem kell elmenni egy kis kapargatni valóért! Ugyanis a nemzeti lottótársaság kínálatában az utolsó, mindezideáig kizárólag offline értékesített termékcsalád is elérhetővé vált online formában. Az e-sorsjegyeket bemutató sajtótájékoztatón Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. Marketing és Kommunikációs igazgatója, Kovács Krisztina, a Szerencsejáték Zrt. Sorsolásos Játékok Főosztályának vezetője és Szentmihályi Gergely, a Szerencsejáték Zrt. Kutatási Osztályának vezetője ismertette az új termékeket.

Bánhegyi Zsófia ismertette, a járvány miatt ugyan az év elején visszaestek a bevételek, de immáron visszapattant a mérleg, év végére több bevétele lehet a nemzeti lottótársaságnak, mint tavaly. Hozzátette, emelkedtek a digitális termékek eladásai. A sorsjegyek a harmadát képviselik az árbevételeknek, főképp a hölgyek veszik őket.

Kovács Krisztina a digitális sorsjegyek kapcsán azt mondta, ezek a hagyományos sorsjegyek játékélményét valósítják meg. Ezek lehetnek a hagyományos sorsjegyek digitális verziói is, de teljesen új játékok is lesznek. A termék hiánypótló a társaság életében, a nemzetközi tredek is szükségesnek mutatták, hogy a Szerencsejáték Zrt. is bevezesse. Főképp, mert a járvány visszavetette a hagyományos sorsjegyek forgalmát, a lottózókban kevesebb személyes vásárlás történt.

Október 27-én 9 darab e-sorsjeggyel léptek piacra, ezek a hagyományos játékok online verziói, ugyanazon szabályokkal. Kovács elmondta, ingyenes próbajátékokat is elhelyeztek, hogy a játékosok meg tudják ismerni, hogy működik az új rendszer. A digitális kaparás előnye a Sorsolásos Játékok Főosztály vezetője szerint, hogy gyors és bárhonnan elérhető, lényegében csak internetkapcsolat kell hozzá, ileltve egy okoseszköz, vagy számítógép. A játékélményt fokozzák a hangeffektek, a kaparóanimációk.

Kovács Krisztina ismertette, eddig azért nem volt itthon online sorsjegy, mert eddig a törvényi környezet ezt nem tette lehetővé. A közeljövőben a tervek szerint további 11 e-sorsjegy lesz elérhető - tette hozzá. Hónapról hónapra érkeznek új játékok.

A csendes indulás előnye az volt, hogy lehetett korrigálni az apróbb hibákat. Az első két hét eredményei növekedést mutatnak, már több mint 307 ezer játékot játszottak az oldalon - próbajáték nélkül.

Eddig több mint 60 millió forintot nyertek a netes sorsjegyekkel a játékosok.

A legnagyobb nyeremények váratnak magukra, de többen már százezres összeget nyertek.

Ugyanakkor az e-sorsjegy a főosztályvezető szerint nem fogja kannibalizálni a hagyományos piacot, de lesz némi átrendeződés. Viszont markáns elszívóhatást nem tapasztalnak a kutatások alapján.

Szentmihályi Gergely a Szerencsejáték Zrt. kutatásai kapcsán arról beszélt, a sorsjegyeknek magas az ismertsége, 10-ből 9 ember ismeri őket, csak az Ötöslottót és a Hatoslottót ismerik többen. A felnőtt népesség kb. 50 százaléka sorsjegyezik, egy elkötelezett réteg minden héten játszik. Kiderült, hogy a sorsjegyeknél csak az Ötöslottó népszerűbb a Szerencsejáték Zrt. kínálatában. A legnépszerűbb sorsjegyek a Black Jack, a Fáraók Kince és a Buksza.

A pandémiás helyzet miatt negyedével csökkent a sorsjegyek forgalma a korábbi időszakhoz képest. A kutatásokból kiderült, hogy a felnőtt népesség 18-20 százaléka mondta azt, ismeri az internetes sorsjegyeket. A játékosok kb. fele-fele arányban mondták azt, hogy kipróbálnák az e-sorsjegyet, és maradnának a hagyományosnál. Valamivel nagyobb az érdeklődés azok körében, akik már eddig is játszottak valamilyen online játékkal.

Külön hangsúlyt fektettek a felelős játékszervezés elvére az e-sorsjegyeknél, sárga jelzést kaptak, ami közepes kockázati besorolást jelent a Game Guard vizsgálatán. Ennek oka Kovács Krisztina szerint a gyorsaság, hiszen kevés idő telik el a befizetés és a játék között. Ezek legfeljebb 30 másodpercenként, illetve egyesével vásárolhatóak meg. Emellett a Szerencsejáték Zrt. honlapján külön korlátokat szabhatnak maguknak a játékosok.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László