Ilyen nincs: ugyanannyiba kerülnek ezek az élelmiszerek az USA-ban, mint itthon

Videóban mutatta be Gombos Edina, hogy mennyibe kerül nekik egy átlagos amerikai bevásárlás. A korábbi tévés műsorvezető ráadásul nem a legolcsóbb cuccokat veszi: elmondása szerint inkább költ egy kicsit többet a biotermékekre.



Már bő 5 éve, hogy Gombos Edináék búcsút intettek Magyarországnak, és az USA-ba kölötöztek. A korábbi műsorvezető sokáig nem beszélt az okokról, ám ősszel megtörte a csendet, és videóblogján árulta el, hogy miért hagyták el családostul Magyarországot:

huszonkét évet lehúztam a médiában, minden szegmensét élveztem, mindent kipróbáltam, de jött a negyvenes vízválasztó, és azt mondtam: ennyi volt, kiégtem. Azt érzetem, nem tudok már hova fejlődni, amit akartam, azt elértem, így kell kiszállnom, amikor a csúcson vagyok, amikor jók a dolgok, nem pedig akkor, amikor ellenkező az irány és lefelé megy

- mondta. Azóta a korábbi TV2-s műsorvezető rendre beszámol a floridai történésekről YouTube csatornáján. Most például azt mutatta meg, mennyibe kerül kint egy családi nagybevásárlás. Fontos megjegyeztni, hogy Gombosék sokszor nem is a legolcsóbb termékeket szokták megvenni, gyakran fizetnek egy kicsivel többet a biotermékekért. A videóban két boltba mentek be, a Lucky's Marketben szokták beszerezni az organikus dolgokat, mert ott jobb minőségűek ezek az áruk, mint a Walmartban, ahová szintén bementek.

A másik dolog, amit érdemes tudni, hogy az Egyesült Államokban más mértékegységeket használnak, mint Európában: egy font (pound) az kb. 0,45 kilónak felel meg. Egy folyékony uncia (fluid ounce, OZ) 2,9 centiliter, egy gallon pedig valamivel több, mint 3,7 liter.

Mindezek tudatában lássuk, mit mennyiért vettek Gombos Edináék az amerikai boltokban! 1 font, tehát kevesebb, mint fél kiló bioeper 3,99 dollárba került, ami 1213 forint mai árfolyamon (1 USD = 304 HUF), egy kiló tehát hozzávetőleg 2500 forint. A citromból egy font 79 centbe került a boltban, átszámítva 240 forintba, tehát egy kilónyi körülbelül 500 forintért kapható - egy gyors keresés után kiderült, hogy az itthoni boltokban is nagyjából ennyi, vagy egy kicsit drágább. Ebben az amúgy prémiumabbnak számító üzletben ingyen gyümölccsel kedveskednek a gyerekeknek, és a termékeket biológiailag lebomló zacskókba lehet belepakolni. A fagyasztott gyümölcsökből egy nagy csomag (nem látszik a pontos méret) 4-4,5 dollárba, 1213-1365 forintba kerül.

Látni még előre bekevert koktélokat is 7,99 dolláréert, 2429 forintért, és - tippünk szerint - egy liter japán szákét is lehet kapni 8,99 dollárért, azaz 2733 forintért. A 12-es pakk Bud Light sör 12,95 dollárba, 3937 forintba kerül ebben a boltban, tehát egy kb. 0,5 literes doboz nagyjából 330 forint. Egy hatos pakk Becks 7,99 dollárért kapható, átszámolva 2429 forintba kerül, tehát egy üveggel kb. 404 forintba - itthon olcsóbb, nagyjából 220 forint + üvegbetétért lehet megvenni a Beck's sört.

Organikus joghurtokat is szoktak venni Gombosék, a nagy, 2 fontos (900 grammos) kiszerelés 4,29 és 7,29 (1300-2200 forint) között kapható. Egy gyors kereséssel kiderült, hogy bár nem ugyanezek a joghurtmárkák, de szintén 900 grammos kiszerelésben a magyar boltokban 700-900 forint körül mozognak - igaz, amiket Edináék vettek, azok biotermékek, amik itthon is jóval drágábbak.

Látható még a pult is, ahol helyben pácolt bacon között lehet válogatni, egy fontnyi 5,99 dollárba (1820 forintba) kerül, kilója tehát nagyjából 3800 forint. Itthon van ennél jóval olcsóbb szeletelt bacon is, 2600 forintos kilónkénti áron, de a minőségibb termékek kilójáért akár 4000-6000 forintot is elkérhetnek. A videón többféle grillkolbászokat is látni 4,99 dolláros (1517 forintos) fontonkénti áron, ami tehát több mint 3000 forint per kiló. Itthon ennél valamivel olcsóbbak az előrecsomagolt termékek, 2500-2700 forintért is lehet már kapni egy kilót. Edina biocsirkemellet is vett, kicsit kevesebb mint 450 gramm került 5,16 dollárba, azaz 1570 forintba nagyjából. Itthon jóval olcsóbb a "sima" szeletelt csirkemellből fél kiló nagyjából 900-1000 forintért kapható, de a biotermékekért simán elkérnek 3000-4000 forintot.

Az üzletben rengeteg mindent lehet "kimérősben" venni, így egy kiló barnacukor kb. 1800 forintra jönne ki, míg egy kiló bioliszt nagyjából 1200-ba. Egy kiló héjas földimogyoró kb. 2500 forintra jön ki, ahogyan az akciós pucolt dióból és a mandulából is annyiért mérnek egy kilónyit.

A videóban egyébként Gombos Edina arról beszél, hogy a kenyeret jellemzően az Aldiban szokták beszerezni, mert ott a legjobb arrafelé a pékáru. Most abba a boltba nem mentek be, de férjével, Albertóval azt mondták, az amerikai Aldi kb. ugyanaz, mint itthon, csak egy kicsit át van formálva az "amerikai igényekre" - értsd: minden termékből van bazinagy kiszerelés is.

A Lucky's-ból a Wallmartba vezetett a család útja, ahol élelmiszerek mellett különféle háztartási cikkeket is be szoktak szerezni. Itt már a Hálaadásra készültek a videó elkészültekor, így lehetett 3 gallon (több mint 11 liter) mogyoróolajat venni 32,48 dolláréer, valamivel több, mint 10 ezer forintért - ezt Edináék nem tették a kosárba, mert ők nem szoktak pulykát sütni. Ellenben málnát azt vettek, ha jól láttuk 300 grammnyit 5,18 dollárért (1575 forintért), és került a kosárba paprika is - ami szerintük ízre nagyon hasonlít az itthonira -, amiből egy fontnyi 2,97 dollárba, azaz kb. 900 forintba került - itthon az étkezési paprika kilója 600 és 800 forint körül mozog most. Vettek még mézes dijoni mustárt is, amiből 0,35 liter átszámolva hozzávetőleg 450 forint., tehát egy liternyi kevesebb, mint 1350-re jön ki. Ezzel szemben itthon a dijoni a legolcsóbb dijoni mustárnak kilója 1800 forint körül mozog, szóval az amcsiknál jóval olcsóbb.

A videón látható, hogy kapható mogyóróvaj is elég gigantikus kiszerelésben, 1,8 kiló mindössze 4,86 dollár, ami átszámolva kb. 1480 forint. És Edina lánya, Miranda egy 4 darabos Nutella GO pakkot (nutella, és mellé piskótapálcikák) is megmutat a nézőknek, amit 4,98 dolárért, nagyjából 1500 forintért adnak - tehát darabja kb. 375 forint. Viszonyításképp itthon egy darab Nutella&GO! 400-500 forintba kerül, és tippünk szerint ugyanakkora kiszerelésben, mint az USA-ban.

A Videó Végén Gombos Edina egy kínai étteremben összegzi, hogy mennyibe fájt a családi nagybevásárlás, ahol aztán tényleg mindent megvettek, ami otthonra kell. Az első boltban 43,01 dollárt, kb. 13 ezer forintot hagytak, a Wallmartban pedig 98,85 dollár lett a vége, ami nagyjából 30 ezer forint,