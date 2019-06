Ilyen nincs: el sem hiszed, mennyit költenek a magyarok vízipisztolyra

Strandjátékokra jellemzően 2-6 ezer forintot költenek a magyar szülők egy-egy vásárlás során, a legtöbben a vízipisztolyokat, gumimatracokat és standlabdákat keresik - közölte friss felmérése alapján a Regio Játékkereskedelmi Kft.

A nyári időszakban az úszógumi, a saját kerti medence és az úszószemüveg is kelendő. Az idei nyár slágertermékei a színes, sütemény-, gyümölcs- vagy állat formájú gumimatracok.A cég legfrissebb előrejelzése szerint idén a teljes éves forgalma 16 százalékát adja a nyári időszak. A felmérés szerint tízből négy gyerek biztosan részt vesz legalább egy táborban, 39 százalékuk két különböző táborba is mehet idén nyáron. A szülők a 4-5 napos, azaz a teljes munkahetet lefedő táborokat preferálják legjobban, erre kétharmaduk 20-40 ezer forintot szán egy gyermek esetében. Tízből négy szülő ezt az összeget 1-3 ezer forint napi zsebpénzzel is kiegészíti.

Az adatok a Regio saját értékesítési adatain, valamint egy június 6-7. között elvégzett online kutatáson alapulnak, amelyben 1555, 14 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg.

A Regio Játékkereskedelmi Kft. 12,2 milliárd forint nettó árbevételt ért el 2018-ban, 16 százalékkal többet az előző évinél. Az 1990-ben alapított társaság 100 százalékban magyar tulajdonban van, országszerte 34 játékbolttal rendelkezik, mintegy 450 dolgozót foglalkoztat, részesedése csaknem 25 százalékos a hagyományos magyar játékpiacon.