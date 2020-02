Ilyen elismerést csupán egyetlen bor tudhat magáénak a világon: és az bizony magyar

Az év elején a külföldi sajtóból indult útjára a hír, hogy 2019 legdrágább bora a Royal Tokaji 2008-as Essenciája. Az egyedi dizájnba öltöztetett Magnumokból csak 20 darab létezik, aminek darabjához 40 ezer dollárért, átszámítva 12 millió forintért lehet hozzájutni. A HelloVidék a borászat birtokigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetett a hungarikummá nyilvánított tokaji aszú régi dicsőségének visszahozásáról és a külföldi piaci viszonyokról.

Puskás Öcsi mellett valószínűleg a tokaji aszút ismerik leginkább külföldön, ugyanakkor még így is kevesen tudnák megmondani, pontosan milyen fajta italt jelent. Egyébként ez Magyarországra is igaz, mondja Kovács Zoltán, a Royal Tokaji Borászat birtokigazgatója. Tapasztalata szerint sokan hiszik azt például, hogy száraz borról van szó. Ebből is látszik szerinte, hogy a jó bornak is kell a cégér, sőt, annak kell csak igazán, ennek megfelelően elég sokat költenek marketingre. Nem hiába: az év elején még a külföldi sajtó is cikkezett arról, hogy az év legdrágább bora a Royal Tokaji 2008-as Essenciája - erről mi is beszámoltunk. Az egyedi dizájnba öltöztetett Magnumokból csak 20 darab létezik, aminek darabjához 40 ezer dollárért, átszámítva 12 millió forintért lehet hozzájutni.

Ez egy új projekt volt a pincészet részéről, a 2008-as Essenciából egy külön kis tételt tettünk rá félre. Összesen 30 liter eszenciáról beszélünk, ami nagyon különleges csomagolást kapott. A palackja kézzel fújt üveg, a dobozával, a megvilágításával együtt egy igazán különleges prezentáció. Marketingeszközként is szerettük volna használni, hogy kicsit fölrázzuk az érdeklődést és a médiát. Úgy gondoljuk, a tokaji bornak is kéne, hogy nőjön az ázsiója, az ára, a percepciója. Ez a kis pionírmunka azonban önmagában nem elég ahhoz, hogy a tokaji bor végérvényesen helyet kapjon a luxustermékek kategóriájában, ahova tartoznia kellene. Bízunk benne, hogy egyre több pincészet követi majd a példánkat

- fejtette ki. Ha a tokaji aszúra luxuscikként tekintünk, az édes borok meglehetősen szűk, ugyanakkor annál zsúfoltabb nemzetközi piacán kell keresnünk a konkurenseket. A legfőbb versenytárs a francia Sauternes, ami valószínűleg a legnagyobb mennyiségben készül, illetve a német Trockenbeerenauslese, ami szintén egy rendkívül gazdag, magas savtartalmú bor.

Úgy gondoljuk - és sok szakember is egyetért velünk -, hogy ebben a nagy leosztásban a tokaji minőségileg biztosan a csúcson van az egyensúlya, a gazdagsága, az egész természetadta csoda miatt, ami lehetővé teszi, hogy aszút készíthessünk.

Tény, hogy árban még nincs ott, ahol kéne lennie, főleg ahhoz képest, hogy a 19. század végén, a 20. század elején a legdrágább borok közé tartozott. "Hamisították is, ami csalhatatlan jele a presztízsnek" - mondta el a lapnak a szakember. Ha ennél is többet akarsz megtudni a magyar szuperaszúról, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét!

Címlapkép: Getty Images