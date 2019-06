Így vészeld át a hőséget klíma nélkül: filléres trükkökkel hűtheted le a lakást

Szerdán életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. vagyis az elkövetkező napokban kánikula lesz, hőségriasztást ugyanis akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A hőséget sokan már csak klímával tudják elviselni. Ráadásul az AccuWeather előrejelzése szerint perzselő forróság vár ránk idén nyáron, vagyis a mostani hőség csak a kezdet, akár 38 fok feletti csúcshőmérsékletekre is számítani kell. Azonban aki most kérné szakember segítségét, már elkésett: sok klímaszerelőnél több hetes, vagy akár hónapos várakozási idő alakult ki. Sok család pedig hiába igényelné a klimatizálást, anyagilag azt nem engedhetik meg maguknak. Tippeket adunk, hogyan lehet elviselni a hőséget, ha nem akarunk, vagy épp nem tudunk vagyonokat költeni a légkondira.





Hivatalosan is beköszöntött a nyár, szerdán életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. Tikkasztó hőségre számíthatunk tehát júniusban: hőségriasztást ugyanis akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Azok, akik most kapnak észbe, hogy valamit tenni kellene a meleg ellen, már elkéstek. Április elején egy több mint tíz éves szakmai tapasztalattal rendelkező klímás szakember segítségével jártunk utána, mire számíthat az, aki idén nyáron szeretne beszereltetni klímaberendezést. A szakember már akkor azt mondta, két hét nála a várólista, de nyáron ez egy hónapra nő, a nagyobb cégeknél pedig több is lehet.

Klíma berendezést már 100-130 ezer forintért is lehet kapni, ám a szakember ezektől óva int mindenkit: ezek ugyanis jellemzően kínai áruk, legtöbbször nulla magyarországi szervizháttérrel. Az általunk megkérdezett szerelő szerint érdemes inkább 140-160 ezres készüléket választani, de az ismert elektronikai márkák ára inkább 170-200 ezer forint között mozog. A beszerelés körülbelül 55-60 ezer forint + áfa.

Vagyis átlagos esetben egy klímaberendezés telepítéssel együtt nagyjából 200-300 ezer forintból jön ki.

A KSH Miben élünk? A 2015. évi lakásfelmérés főbb eredményei című kiadvány szerint minden tizedik lakásban van klímaberendezés Magyarországon, a klímaberendezéssel ellátott lakások 51%-a egy- vagy többszintes családi házban, 21%-a lakótelepi épületben található.

Kiderült az is, hogy 2015-ben közel egymillió lakásban mondták azt, hogy szükségük lenne klímára, csakhogy anyagilag engedhetik meg maguknak.

Így éld túl a forróságot klíma nélkül

Némi odafigyeléssel klíma nélkül is le lehet hűteni a lakást, pár fokkal legalábbis csökkenthető a szoba hőmérséklete.

1. Kapcsold ki, amit lehet!

Figyeljünk oda, hogy az általunk éppen nem használt elektronikus eszközöket kapcsoljuk ki, húzzuk ki őket a konnektorból is. Ezek ugyanis önmagukban is hőt termelnek, és még ha úgynevezett stand by üzemmódban vannak, akkor is fogyasztanak áramot is. Ha éjszakára, illetve napközben, amikor huzamosabb ideig nem tartózkodunk otthon, kihúzzuk a konnektorból az eszközöket, egyaránt spórolhatunk az áramszámlán és mérsékelhetjük a benti hőmérsékletet.

2. Árnyékolás

Mielőtt munkába indulnánk, érdemes becsukni az ablakokat, és behúzni a függönyt vagy leengedni a rolókat.

A különböző függönyök és rolók, amellett, hogy dekorálják a lakást, fontosak a napfény és ezzel együtt a hő kint tartásában is. Noha mutatós, a csipkefüggöny, sajnos nem segít. Érdemes sűrű szövésű, természetes anyagú, világos függönyt választani

- válaszolta megkeresésünkre a KIKA áruház. Megjegyezték, jó választás lehet a hőszigetelő roló is, mely a nyári hőségben visszaveri a napsugarakat, megakadályozva ezzel a lakást felmelegedését, télen pedig ugyancsak sokat segít abban, hogy nem engedi ki a benti meleget.

Jó megoldás lehet a doppel roló is, ami könnyen, akár fúrás-faragás nélkül, bárki által felszerelhető és könnyen kezelhető

- írták.

3. Tüntesd el a szőnyeget!

Távolítsuk el a szőnyeget onnan, ahonnan lehet, és ha hazaértünk, mossunk fel hideg vízzel!

4. Válassz pamut ágyneműt!

Hőségben válasszunk lehetőleg 100% pamut ágyneműt. A világos textíliából készült huzatoknak jobb a légáteresztő képességük, érdemes tehát erre is figyelni, így talán a hőség ellenére is tudunk majd nyugodtan aludni

- javasolta a KIKA.

5. Szerezz be ventilátort!

A forró nyári napokon természetesen a ventilátorok is nélkülözhetetlenek: ezekből évről évre egyre nagyobb a választék, a legkorszerűbbek már nemcsak a levegőt keverik, hanem párásítanak vagy hűtenek is.

Érdemes az asztalra tett, bekapcsolt ventilátor elé egy fém tálba jégkockákat vagy jégakkukat tenni, de figyeljünk arra, hogy a jég ne érjen közvetlenül a ventilátorhoz! Ha álló ventilátor van, akkor tegyünk elé egy asztalt és arra tegyük a tálca jeget. A kiáramló levegő a jeges hideget fogja tovább fújni, így néhány fokkal lecsökkenthetitek a lakás hőmérsékletét

- írta a KIKA arra a kérdésre, hogyan lehet még lehűteni a lakást. A bútoráruház megjegyezte, június 15-én és 16-án jól jár majd, aki szeretne beszerezni néhány kelléket a lakás lehűtéséhez, ugyanis minden termékre 13 százalék kedvezményt adnak.