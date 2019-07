Így verik át az autóvásárlókat a ravasz nepperek: ez legújabb trükk

Rengetegen nem fordítnak kellő időt arra, hogy rendesen kipróbáljanak és körbejárjanak egy használt kocsit, mielőtt megveszik. Ez értelemszerűen fatális hiba, hiszen zsákbamacskát venni őrültség. Többen egyszerűen nem merik sokáig húzni az eladó idejét, és precízen átnézni az autót. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Nem olcsó mulatság ma Magyarországon autót venni: ha valaki súlyos százezreket ad egy-egy verdáért, akkor már jogos az elvárás, hogy ne egy zsákbamacskát kapjon a pénzéért. Ezért is vált a használtautó vásárlás egyik legfontosabb lépésévé a tesztvezetés: mindenképp érdemes elmenni egy próbakörre, ielőtt bármit is aláírsz, hiszen ekkor is rengeteg mindent megtudhatsz a kiszemelt kocsiról. Alább megmutatjuk, pontosan mire is kell figyelni, ha próbakörre viszel egy autót.

Kezdjük a legelején

Mielőtt beindítod az autót, győződj meg róla, hogy egyáltalán ki lehet-e vinni a forgalomba: mennek-e a lámpák, jók-e a kerekek. Ez nem csak balesetveszélyes, de ha a rendőr, akkor akár még egy büntetést is összeszedhetsz. A gyors körbejárás után azt is fontos megnézni, hogy az autón valóban érvényes-e a műszaki, van-e rajta kötelező biztosítás - ezek hiányában is könnyen bírságot szedhetsz össze a próbaúton.

Az Autobild még azt is ajánlja, hogy tervezd meg előre, merre viszed a verdát: legyen az útvonalon város, országút és autópálya is, hogy a legátfogóbb képet kaphasd a kocsiról. Emellett jó, ha megy veled valaki, hiszen több szem többet lát: míg te vezetsz, ő teljes mértékben a kocsira tud koncentrálni, olyan apróságokat is észrevehet, amiket te nem: utasként jobban feltűnnek a gyanús hangok, könnyebben meg lehet nézni az extrákat is (mint például a klíma, vagy a navigáció, rádió). A német lap egy listát is közölt azokról a kérdésekről, amelyekre mindenképp ki kell térni a tesztvezetésen:

csörögnek zörögnek-e az ajtók, műanyag elemek menet közben?

könnyen lehet-e állítani az ülést?

a kocsi korának megfelelő állpotban vannak-e a felületek, ülések, a kormány borítása?

könnyen indul a motor?

tapasztalható bármi rendellenesség a kormányzásnál, fékezésnél?

húz-e valamelyik irányba a kocsi?

gyorsulásnál hallani zajokat?

minden kényelmi extra működik rendesen (fedélzeti információs rendszerek, hangrendszer, klíma, fűtés, stb.)?

minden biztonsági extra működik (pl. tempomat, sávtartó)?

vezetés után folyik valami a kocsiból?

Ezeken az alapvetéseken túl minden egyes gyártmánynak vannak gyengepontjai, ezért érdemes már jó előre felkészülni ezekből - például a fórumokat, teszteket elolvasni. Így már tudni fogod, hol kell esetleg rozsdát, vagy olajfolyást keresni például.

Fontos még, hogy ne legyél rest rendesen körbejárni, kipróbálni az autót!

Azt az eladónak is meg kell értenie, hogy ez a művelet nem kevés időt vesz igénybe - ha el akarja adni a kocsiját, akkor nincs más választása. Ha csak a fenti pontokat akarod megnézni, már az is alsó hangon 30-40 perc, de akár egy órát is el lehet molyoni a kiszemelt autóval.

Ezekre kell még figyelni

Korábbi összeállításunkban mi is beszéltünk egy használt kocsikkal foglalkozó kereskedővel, aki több buktatóra is felhívta a figyelmet:

Azt a berögződést is le kell győzni, hogy a kereskedő maga az ördög, csak magánembertől szabad autót venni. Ez egyrészt azért marhaság, mert egy magánszemély is lehet simlis. ő is ugyanúgy át tud verni. Másfelől pedig az internet korában már bármelyik céget le lehet informálni, lehet keresgélni vásárlói visszajelzéseket. Ezekből le lehet szűrni, hogy ki a becsületes és kitől nem ajánlott vásárolni. De akár magánembertől, akár használtautóstól venne kocsit az ember, ugyanazokat kell megnézni az autón

- magyarázta a kereskedő.

Nem árt például már a megtekintés előtt elkérni az autó rendszámát, hogy le lehessen kérdezni az adatait a fentebb már említett rendszerből. Itt a kilométeróra állások mellett a tulajdonosok száma, és a vizsgákon készült fotók is megtekinthetőek: utóbbiak alapján pedig akár azt is ki lehet szúrni, hogy korábban voltak-e sérülések az autón.

Emellett a gyakorlott kereskedő szerint az alábbiakat érdemes nagyon megnézni, ha valaki használt autót vásárol:

Karosszéria: figyelni kell az élekre, az illesztésekre. Ha a két elem közti vonal valahol nem párhozamos, túl keskeny, vagy túl széles a többihez képest, akkor vélhetően azt az alkatrészt levettél, kicserélték. Így akár festékvastagság mérő műszer nélkül is meg lehet állapítani, hogy törött volt-e a kocsi. Érdemes alaposan megnézni a kerékjárati íveket, küszöböket és az autó alját is: így nem csak rozsda után lehet kutatni, hanem esetleg a korábbi, utólagos fényezések nyomát is felfedezhetjük. Azért is érdemes benézni a kocsi alá, mert így kiderül, folyik-e valami belőle. Ha valahol púposodik a fényezés, az a rozsdásodás biztos jele: a rozsdából pedig idővel lyuk lesz, az elemet meg kell csináltatni.

Motortér: ha járó, vagy meleg motorral fogadnak, az már alapból egy gyanús jel lehet, akár azt is el akarhatja titkolni az eladó, ha a motor hidegen hibát produkál - például füstöl, egyenetlenül jár. Az is intő jel lehet, ha viszonylag frissen van mosva a motor, amivel valamilyen szivárgást - jellemzően olaj - próbálhatnak eltüntetni. Járó motornál figyeljük meg, nem csöpög, szivárog-e valami, nem füstöl-e az erőforrás, nincsenek-e kirívóan furcsa hangok. Ha vannak, és nagyon szeretnénk megvenni az autót, annak mindenképp érdemes lehet utánanézni az adásvétel, és a fizetés előtt.

Belső tér: ahogyan fentebb is írtuk, nem kilométert, hanem állapotot veszünk. Ez igaz a belső térre is. Az általunk megkérdezett autókereskedő szerint érdemes odafigyelni a műanyagok, kárpitok, ülések állapotára például. "Ha például óra szerint 160 ezret futott az autó, de nagyon gányul néz ki a belseje, látványosan kopottak a műanyagok, akkor két lehetőség van: vagy agyonhasználták ezalatt a táv alatt a kocsit, vagy nem annyi kilométert futott, mint ami benne van. Ha huzattal együtt árulják az üléseket, érdemes leszedni például, érdekes dolgokat lehet találni alatta." - mondta. Ezek ellen is létezik egy neppertrükk: mint megtudtuk, bizonyos márkáknál (jellemzően a VW-csoportnál) olyan anyaggal vannak bevonva a műanyagok, ami nagyon csúnyán kopik. Ezt a festéket le lehet szedni egy kis denaturált szesszel, és akkor máris szebbnek tűnik.

Az extrák esetében mindig érdemes ellenőrizni, hogy az autóban nem csak benne vannak ezek az elemek, hanem valóban működnek is - például a klíma esetében -, mert sok esetben az ilyen hiányosságokat már elfelejtik közölni.

Mindenképp el kell menni próbakörre! De nem csak a kertek alatt, hanem egy főúton is érdemes kipróbálni az autót, nagyobb tempónál. Ellenőrizni kell például, hogy jól fognak-e a fékek, csúszik-e a kuplung, a váltóval minden oké-e, nem produkál-e valami furcsa hangot az autó. Fontos még megnézni, hogy egyenesen áll-e a kormány, ha egyenesen megyünk, és a futómű állapotáról is meg lehet győződni. Álló helyzetben érdemes oda-vissza tekergetni a kormányt, hiszen ha valamilyen hangot ad, az már régen rossz, akár egy költséges javítás is lehet a vége.

És ami a legfontosabb: ha nem értesz annyira az autókhoz, mindenképpen vigyél magaddal valakit, aki jártas a témában! Ő talán olyan dolgokat is észrevesz, amiket te nem.