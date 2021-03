Így vásárolj 40-70 százalékkal olcsóbban: magyar startup fékezi meg az ételpazarlást

Az ételpazarlás máig megoldatlan problémáján felbuzdulva négy fiatal gondolt egy nagyot, és létrehozták a mára egyre nagyobb népszerűségnek örvendő ételmentő appot, a Munchot. Noha vállalkozásukat a pandémia idején, 2020 nyarán indították el, járvány ide vagy oda, a vendéglátóhelyeken, pékségekben, kisboltokban és kávézókban is keletkezhet felesleg, aminél a legfőbb cél, hogy az ne a kukába landoljon. A fővárosi debütálást követően egyre több vidéki városban, Szegeden, Debrecenben, Sopronban és Győrben is vannak már olyan helyek, ahol 40-70%-os engedménnyel juthatunk hozzá a teljes értékű ételekhez, amely sorhoz hamarosan Pécs is csatlakozni fog. A Munch vidéki térhódításáról és az ételpazarlásról a mozgalom egyik alapítója beszélt a HelloVidéknek.

A nagyobb, de még a kisebb boltokban is gyakran találkozni olyan polccal, ahová azokat a termékeket gyűjtik össze, amelyeket lejárati idejük közelsége miatt kedvezményes áron igyekeznek kívánatosabbá tenni a vásárlóknak. A Perepelica Kirill, Zwecker Bence, Zsoldos Botond és Wettstein Albert által kidolgozott rendszer lényege hasonló az előbbihez: a teljes fogyasztói ár csökkentésével növelik a termék kívánatosságát egy nemes cél, az ételmentés jegyében.

