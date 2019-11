Így úszd meg a karácsonyi bevásárlást stressz nélkül

Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az ünnepi kellékek beszerzését. Aki most lép, az még jól jár: nem csak a tömeget ússza meg, de több tízezer forintot is megtakaríthat.

Másfél hónap van hátra karácsonyig, ami ugyan soknak tűnhet, azonban nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi nagybevásárlást.

A kika áruházakban már november elején indul a karácsonyi vásár, így a vásárlók időben megismerhetik a folyamatosan bővülő kínálatot és jó előre elkezdhetik az ünnepi készülődést

- tudtuk meg az áruháztól, amely megjegyezte, célszerű már novemberben megnézi, rendben van-e a karácsonyfatalp, hogy állunk a karácsonyfadíszekkel, rendesen működik-e az égősor. A bútorlánc a Pénzcentrummal közölte, a korábbi évek tapasztalatai szerint az igazán erős időszak november első hetétől várható.

Kis anyagi ráfordítással is feldobhatjuk a lakást

A karácsony sokak számára nem csak az önfeledt ünnepről szól. Több felmérés mutatott már rá arra, hogy az emberek jelentős része úgy érzi, nyomás nehezedik rájuk, hogy többet költsenek ilyenkor, mint amennyit valójában a pénztárcájuk engedne. Jó hír viszont, hogy némi odafigyeléssel már beszerezhetünk néhány új díszt, kiegészítőt viszonylag kis anyagi ráfordítással is.

Érdemes figyelni az akciókat, ugyanis tízezreket spórolhatunk, ha okosan vásárolunk. A 2019-es őszi JOY-napok november 7-10. között kerül megrendezésre, és kuponnal áruházainkban 20 százalék kedvezménnyel vásárolhatnak a vevők. Ez tehát remek alkalom, hogy beszerezzük az új karácsonyfadíszeket, vagy akár egy új műfenyőt

- írták megkeresésünkre. Elárulták, az előző év adventi időszakában több mint 210 ezer darab ünnepi dekoráció talált gazdára.

"Voltak, akik a költségeket nem nézve készültek az ünnepre, a legbőkezűbb vásárló több mint fél millió forint értékben vitt haza díszeket, kiegészítőket" - jegyezték meg.

Púderes színek, fadíszek és pufók angyalok

Ahogy a ruhaneműk esetén, úgy a karácsonyfadísz-trendek is évről-évre változnak. Hompok Melinda lakberendező szerint idén nagy hangsúlyt kap a természet közeliség, a kínálatban több a zöld és a barnás árnyalatú dísz, ahogy természetes anyagból, például fából készült dekortárgyakból is bőven van választék.

A fehér és ezüst soha nem megy ki a divatból, a modern, elegáns stílus kedvelői választhatnak fém és kerámia díszeket, dekortárgyakat, melyekhez jól passzolnak a kisebb - nagyobb jegesmedve és manó figurák is. Az angyalok és a csillagok szintén örök kedvencek, ahogy a rénszarvasok, hóemberek, szánkók vagy télapók is, így aki hagyományosabb díszekben gondolkozik, az is biztosan talál kedvére valót.

Az idei év új trendje abszolút a rózsaszínes, púderes árnyalatú ünnepi kiegészítők, visszafogott eleganciájukat arany, ezüst és a rubin színekkel lehet még ünnepélyesebbé tenni. A kollekciót feldobja néhány meghökkentő elem is, például fánk vagy szív alakú díszek vagy valamilyen bohókás figura.

Az elmúlt években nagyon népszerű az ablakon körbefutó ledes világítás, és az asztaldíszeket is egyre többen keresik - tudtuk meg a kika áruháztól, amely megjegyezte, Magyarországon is egyre többen fordítanak figyelmet a kertjük feldíszítésére is. Az évek során itthon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri, kerti dekoráció, keresettek a LED rénszarvasok, kültéri dekortárgyak, például manók, mikulások.

"A lakástextilekre is érdemes odafigyelni, az ezüst, arany, piros, vagy hópelyhes díszpárnák is feldobják a lakást és ünnepi hangulatot teremtenek" - hívja fel a vásárlók figyelmét a kika áruház.