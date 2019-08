Így spórolhatsz az iskolakezdésen: ezt minden szülőnek érdemes észben tartania

Alig pár hét és kezdődik az iskola. A tanévkezdés mindig jelentős kiadást jelent a családoknak: ha nincs idősebb testvér vagy rokon, akitől "örökölhetne" a gyerek néhány dolgot. Így, ha minden tanszert, a napi testnevelés eszközeit, ünneplő ruhát, iskolatáskát is be kell szerezni, akkor minimum 10-15 ezer forintos költségre készülhetnek a szülők, ha mindenből a legolcsóbb terméket választják. A határ pedig a csillagos ég. Tippeket adunk, mire érdemes figyelni a bevásárlásnál, hogy a legjobb minőségű dolgokat a lehető legjobb áron szerezzük be.

Az augusztus már nem csak a gondtalan nyári szünet időszaka, a legtöbb család már július végén, augusztus elején elkezd ráhangolódni az új tanévre: mindenki igyekszik időben beszerezni a szükséges tanszereket, a mindennapos testneveléshez szükséges felszereléseket.

Nehéz pontosan meghatározni az iskolakezdés költségét, hiszen a tanévkezdés mást jelent egy elsősnek, akinek még tulajdonképpen nincs semmilyen iskolai felszerelése, mást egy negyedik osztályos kisdiáknak és mást egy középiskolásnak, ahol szintén mások az elvárások.

Abban az esetben, ha egy gyereknek nincs idősebb testvére vagy távolabbi rokona, akitől ezt-azt lehet "örökölni", és mindent be kell szereznie a szülőknek, legalább 10-15 ezer forintos kiadást jelent az iskolakezdés

- mondta a Pénzcentrumnak Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Egy tavalyi felmérés szerint 2018-ban egy alsós gyerek iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásai 48 ezer, egy felsősé 61 ezer forintba kerültek.

Erre érdemes figyelni vásárláskor

Az iskolák konkrétan és részletekbe menően meghatározzák a tanulók számára tanévkezdéshez szükséges tanszereket - azt, hogy pontosan mennyi és milyen füzetre, írószerekre lesz szükség, milyen felszerelést várnak a testnevelés órákon. Épp ezért érdemes a listával útnak indulni, hogy biztosan meglegyen minden, amire szükség van.

Kíváncsiak voltunk, az áruházak mit tapasztalnak, mikorra időzítik a családok az iskolakezdési bevásárlást, és hogy mit javasolnak, mire érdemes figyelni vásárláskor. A Lidl megkeresésünkre közölte, sokat spórolhatnak a szülők, ha tudatosan járnak el, a legjobb ár-érték arányú termékeket keresik, és nem ugranak egyből a legelső, velük szembe jövő akcióra

A diszkontáruház tapasztalatai szerint augusztus első heteiben leginkább a tolltartókat, füzeteket, írószereket és iskolatáskákat keresik a vevők, a hónap másik felében pedig a ruházati termékek a legkeresettebbek.

Akkor járnak igazán jól a családok, ha a legjobb ár-érték arányú termékeket választják. Érdemes tehát alaposan körbenézni a piacon

- tanácsolja a Lidl, amely augusztus 1-jén egy 16 oldalas, iskolakezdési katalógussal jelentkezik, benne minden olyan termékkel, amire szükség lehet szeptemberben.

Ilyen árakra számíthatnak idén a szülők*

Ergonomikus iskolatáska: 3999 Ft

Design füzet A4: 159 Ft

Design füzet A5: 69 Ft

Töltött tolltartó, 31 részes: 1699 Ft / készlet

Öntapadós füzetborító A5/A4: 299 Ft / 10 db

Temperakészlet, 12 db-os: 999 Ft



*Forrás: Lidl

Hogyan válasszunk iskolatáskát?



Kardinális kérdés tanévkezdéskor az iskolatáska vásárlás. Ez a legfontosabb tétel az iskolakezdéskor, mert egy rosszul megválasztott táska hosszú távú problémákat okozhat. 2013-ban az ombudsman vizsgálatot indított a gyerekek által naponta hordott iskolatáska súlyával kapcsolatban. Ennek keretében nyilatkozott az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) főigazgatója, aki az ombudsmani jelentés szerint arról számolt be, hogy a részletes élettani és biomechanikai vizsgálatok, valamint szakmai konszenzus alapján

az iskolai hátitáskák súlya nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának tíz-tizenöt százalékát, mert a nagyobb súly gerinc deformitásokhoz vezethet.

Épp ezért érdemes figyelni a vásárláskor magának a táskának a súlyát is, és minél könnyebbet választani. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy hány grammot nyom maga a táska, mert ahhoz adódik még hozzá a tankönyvek, kiegészítő felszerelések, tolltartó, uzsonna súlya is.

Ahhoz, hogy a megpakolt iskolatáska ne okozzon gerincbántalmakat, fontos, hogy jól illeszkedjen a hátra, megfelelő alátámasztást nyújtson. Szintén nagyon fontos, hogy szivacsozott legyen a vállpánt és hátrész és legyenek egyénileg állíthatóak a pántok, hevederek, tehát szabályozható legyen ezek hossza

- mondta a Pénzcentrumnak Urbánné Biró Brigitta, az ErgoTeam Studio munkatársa, aki hozzátette, a lényeg, hogy a táska felvegye a hát görbületét, így azt egyenes háttal, komfortosan lehessen viselni. A szakember véleménye szerint, ha első osztályos korban befektetünk egy jó minőségű táskába, akkor nem kell évente újat venni és több tanéven keresztül is tudja használni a gyerek.

Igen keresettek az ergonomikus modellek, melyek tökéletesen személyre szabhatók az állítható váll- és derékpántokkal. Utóbbi azért is fontos, mert a derékheveder csökkenti a gyerek gerincére nehezedő nyomást. Jó választás lehet egy gurulós iskolatáska is, ez ugyanis nem terheli a diákok gerincét

- javasolta a Lidl, amely megjegyzi, az ergonomikus iskolatáska beépített esővédő burokkal ellátott, így esős időben amiatt sem kell aggódni, hogy eláznak a füzetek, könyvek, emellett még szigetelt hűtőrekesz is található benne, amibe a tízórait és uzsonnát lehet pakolni.