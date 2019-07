Így húznak le több ezer forinttal többet a kártyádról: pin kód sem kell hozzá

Ma már egyáltalán nem újdonság, ha valaki külföldi útja során bankkártyával fizet, sőt ez a megoldás sokkal biztonságosabb, hiszen nem kell rengeteg mennyiségű készpénzzel flangálnia az embernek egy idegen országban. Igen ám, de azért ennek a fizetési módszernek is lehetnek buktatói, ha nem figyelünk például egyes termináloknál, és rossz valutaváltási megoldást választunk egy-egy fizetésnél, akkor 100 eurónként akár 1 500 forintot is bukhatunk. Arról nem is beszélve, hogy szinte Európa minden egyes országában, illetve távolabbra is, egészen más fizetési limitek vonatkoznak az érintéses kártyahasználatra, amik szintén szülhetnek nem várt galibákat.

A magyar utazók 31 százaléka minden évben megfordul szabadidős céllal egy másik országban. Sokan vannak azok is, akik néhány évente jutnak el általában párnapos külföldi utazásra - derült ki nemrégiben a Groupama Biztosító reprezentatív kutatásából. A válaszokból ezen felül kiderült az is, hogy a megkérdezettek 27 százaléka évente egy-két alkalommal, vagy akár többször is elutazik turistaként egy másik országba.

Az utazások közül ráadásul rengeteget, arányaiban 42 százalékot a nyári hónapokra terveznek a nyaralni indulók. A desztinációk pedig adottak, szinte évek óta változatlan a legnépszerűbb célországok listája:

Horvátország

Olaszország

Görögország

Ausztria

De sokan vannak olyanok is, akik még legalább a nyár közepéig nem is döntötték el, hová utazzanak. Az az egy azonban biztos, hogy a tengerparttal rendelkező országok a legnépszerűbbek, sokan, ha tehetik, ilyen országot keresnek fel.

Bárhová is vezessen a nyaralni vágyó magyarok útja, annyi bizonyos, hogy a legtöbben spórolósan vágnak bele a vakációba. Már amennyire ez lehetséges persze, a kutatásból ugyanis kiderült, hogy a válaszadók 61 százaléka a külföldi utazásukra szánt éves keretösszeget igyekszik személyenként 100 ezer forint alatt tartani. Miközben a válaszadók csupán 20 százaléka számolt be arról, hogy 100 és 300 ezer forint közötti összeget szán évente külföldi kikapcsolódásra, e fölötti összeget már jóval kevesebben (8%) adnak ki az év során.

Mennyire legyen dugig a tárca?

A nyaralásra szánt keretösszeget tehát a legtöbben már jó előre fixálják, és próbálják a tárcájukhoz mérten alakítani a költségeiket. Igen ám, de külföldre való utazáskor mindig felmerül a kérdés: váltsunk-e temérdek mennyiségűt a célország valutájából vagy inkább fizessünk, ahol csak tudunk bankkártyával? Mi most az utóbbi lehetőség előnyeit, illetve buktatóit jártuk körül.

Nem érdemes bajlódni

A fent bemutatott, a magyarok által legkedveltebb nyári célországokban, bár változó mértékben, de meglehetősen elterjedt a kártyás fizetés, amelynek számos kényelmi és biztonsági előnye van a készpénzes vásárlással szemben. A kényelmi szempont egyértelmű, hisz általában gyorsabb kártyával fizetni, ráadásul nem kell a visszajáróval sem bíbelődni, a biztonsági előny pedig abban merül ki, hogy viszonylag nehéz elveszíteni a pénzünket.

Amennyiben ugyanis elhagyjuk a kártyánkat vagy esetleg ellopják azt, akkor gyorsan le lehet tiltani, így pedig a plasztik használhatatlanná válik. Ezzel szemben, ha készpénzt vesztünk el, akkor legfeljebb abban az esetben látunk belőle viszont valamennyit, ha megfelelő utasbiztosításunk volt.

Így is bukhatunk?

Igen ám, de attól hogy valami kényelmes, jelen esetben a bankkártya használat a készpénz helyett, nem biztos, hogy feltétlenül olcsóbb is. De mielőtt ebbe belemennénk, adunk egy széles körben használható spórolási tippet:

Ha külföldi kártyás vásárláskor az elfogadó terminálon választanunk kell, hogy helyi valutában vagy forintban fizetünk a vásárlásért, akkor az ösztönös választás helyett, ne a forintot válasszuk.

Arra ugyanis az összes, a Pénzcentrumnak korábban reagáló bank felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetekben az árfolyamot a helyi kereskedő bankja határozza meg. Erről ugye legtöbbször fogalmunk sincs, de nagy valószínűséggel nem járunk jól.

Mindezt egy példával is tudjuk érzékeltetni, 325 forintos euróárfolyamnál ugyanis akár 347 forintos váltási árfolyamot is alkalmazhatnak a kártyaelfogadást nyújtó cégek. Ez 22 forintos árfolyamrést jelent, melyet a magyar bankok még ilyen nagy árfolyamkilengés idején is 7 forint körül tudnak tartani.

100 euró elköltésénél ez azt jelenti, hogy akár 1 500 forintot is megspórolhatunk, ha euróban kérjük a tranzakció terhelését és saját bankunkra bízzuk a deviza átváltását forintra.

Csak oda érintem és ennyi

Azt tehát mostanra tudjuk, hogy aranyszabályként mire kell figyelnünk, ha kártyával vásárolunk, és nem akarunk fölöslegesen pénzt bukni. Emellett azonban azt is érdemes tudni, hogy a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő érintéses kártyafizetésre a különböző országokban egészen más limitek vonatkoznak, mint Magyarországon.

Ezzel azért fontos tisztában lennünk, mert például míg idehaza 5 000 forintig mehetünk maximum csak el fizetéskor anélkül, hogy a terminál kérné a pin kódunkat, addig például Ausztriában vagy Olaszországban ez az összeg forintosítva már több mint 8 ezer forint. De vannak olyan helyek is a világon, ahol ennél sokkal több pénzt költhetünk pin kód nélkül, egyetlen érintéssel.

Az érintéses fizetés korlátaira tehát érdemes figyelni, hiszen bármikor előfordulhat, hogy a boltos vagy pultos rossz összeget üt be, esetlen ne adj isten, direkt le is akarná húzni a turistákat, és egy nagyobb limites országban bizony egyetlen érintéssel adott esetben több pénz kerülhet le a számlánkról, mint amennyire itthon lenne lehetőség pin kód megadása nélkül.

Fontos azt is tisztázni, hogy a kártyás vásárlásnak általában a magyar határokon túl sincs költségvonzata, de ennek, valamint a készpénzfelvétel feltételeinek azért mindig érdemes utána kérdezni bankunknál az utazás megkezdése előtt. A kártyás fizetés előnyei azonban nem szorulnak különösebb magyarázatra, használata így simán megéri, ráadásul sokkal biztonságosabb is, mint rengeteg készpénzzel utazunk, de azért egy-két dologra így is oda kell figyelni.