Így ehetsz olcsón magyar top éttermekben: egy heted lesz rá októberben

Ősszel újra megrendezésre kerül az Országos Étterem Hét, aminek keretein belül rengeteg minőségi étteremben menüzhetnek az érdeklődök megfizethető áron. Mutatjuk a program részleteit és a résztvevő vendéglátóhelyeket is.

Idén ősszel, az évben másodjára rendezik meg az Országos Étterem Hét elnevezésű programsorozatot, aminek keretein belül a részt vevő éttermekben, külön erre a hétre elkészített menüsorokból lehet ebédelni vagy vacsorázni. A rendezvény október 7-13 között zajlik, és rengeteg hely vesz benne részt országszerte.

A vendégek minden esetben csak előre foglalás után étkezhetnek az éttermekben, foglalni pedig ezen a linken lehet. Ahogy a tavaszi esemény után most is három fogásos menük három kategóriában lesznek elérhetők, egységes árazással:

3 900 forint (top),

4 900 forint (prémium),

5 900 forint (exkluzív).

A választék egyébként igen nagy lesz, ugyanis az eseményen 130 vendéglátóhely vesz részt, úgyhogy minden bizonnyal mindenki megtalálhatja a kedvére való helyet. Már csak azért is, mert sok prémium minőségű étteremben is lehet lakomázni, ahol kipróbálhatjuk az amúgy igen drága helyeket. A programban résztvevő éttermek teljes listája ezen a linken érhető el, lent a Budapest és környéki éttermeket mi is kilistáztuk:

A38 Hajó-étterem

aHely

Antré Étterem

Apacuka Kávéház Étterem

Aranyhal Vendéglő

Bazaar Eclectica

Bártfai Vendéglő

Bonnie Restro Comics

Buda Gourmet Bistro

Budai Gesztenyés (Budakeszi)

Budapest Bisztró

Café 57

Café Astoria Restaurant

Café Ponyvaregény

Cayman Étterem

Centrál Kávéház

Cezanne Restaurant

Ciao Mamma Ristorante

Columbus Hajó (Étterem & Pub)

Corso Étterem - InterContinental

CUPÁKOS

DNB Budapest - Marriott Hotel

Duna Garden Étterem és Hotel

Eiffel Bistro & Bar

Émile

Fióka Étterem

Flaska Borbár

Fortuna Szálloda és Étteremhajó

Frankó Kitchen

Fuji Japán Étterem

Fülemüle Étterem

Galopp Major (Gyál)

Garden79 - Hilton Garden Inn

Gellért Söröző & Brasserie

Gléda Vendéglő

Grey Goose Étterem & Bár

Gróf Teleki Kastély Étterem (Pomáz)

Hachapuri Grúz Étterem

Halászbástya Étterem

Havana Salsa Bar & Restaurant

Hegyvidéki Ízlelő Étterem

Hemingway Étterem

Il Pastaio Ristorante

Imázs Thai & Japán Étterem

Indigo indiai étterem (BUDA)

Indigo indiai étterem (PEST)

János Étterem - Hotel Charles

Japanika Sushi Bar

Jégkert Cafe

Kaltenberg Étterem és Sörház

KATA Laktóz- és Gluténmentes Étterem

Kánaán Bisztró

Kárpátia Étterem és Söröző

Krizia Étterem

La Perle Noire Restaurant and Lounge

La-Guna Étterem és Mori Sushi

Macesz Bistro

Manna Lounge & Étterem

Mátyás Pince Étterem

Meat on Fire

MészárSteak Kitchen

Mimama Konyhája

Na’Pasta Bar & Bistro - Iberostar Hotel

Nika Étterem

No.80 Lounge

Noor Libanoni Étterem

Old Negresco (Gyömrő)

Palace Restaurant - Novotel Bp. Centrum

Paris Budapest Restaurant & Bar

Pesti Disznó Bisztró

Planet Sushi (Allee)

Poirot Belga Söröző & Pub (Érd)

Pörc & Prézli

Premium Cafe és Étterem

Promontor Kertvendéglő

Ring Café & Burger Bar

Rókusfalvy Fogadó (Etyek)

Salaam Bombay indiai étterem

Senbazuru Bistro

Société Bistro

Solier Cafe (Gödöllő)

SonkaArcok bárkonyha

Spinoza Café

Spoon Cafe & Lounge

Sport Bisztró

Széchenyi Kertvendéglő

The Selection Bistro

Traktor Farmfood Restaurant

Trattoria Toscana

Vadrózsa Étterem

Via Luna Étterem és Kávéház

Vogue Boat Café & Restaurant

Yellow Bistro & Bar - Danubius Hotel Helia

Zeya Restaurant

Zsolnay Kávéház - Radisson Blu Béke Hotel