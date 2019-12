Így búcsúztatják a magyarok az óévet: virsliből és lencséből nem lesz hiány

Évről évre bőségesebb a szilveszteri asztal, egyre több prémium termékkel. Nemcsak húsból, hanem borból és pezsgőből is szívesebben választjuk a magasabb minőséget. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az időszakban értékesítik az éves virsli mennyiség több mint tíz százalékát, közel 500 tonnát és a lencse éves forgalmának felét.

A magyar mellett francia és olasz bor-és pezsgőrégiókból származó alkoholos italokat választanak a legszívesebben az Auchan vásárlói az áruházlánc tapasztalatai szerint. A kereslet ezen belül is a prémium termékek iránt nő rohamosan. A magyarok ugyan még mindig az édes pezsgőket keresik elsősorban, de egyre nyitottabbak a hagyományos, palackban erjesztett champagne-okra is.

Az évnek ebben az időszakában előtérbe kerülnek a különleges borok és pezsgők, és a bólénak való, könnyedebb, gyümölcsösebb vörösborok, az alacsonyabb alkoholtartalmú, olasz asti-típusú italok és a tokaji aszú is népszerű ilyenkor.

A minőségi virslik iránti kereslet továbbra is egyértelműen növekszik az áruházlánc szerint, míg 2018-ban közel 450 tonnát értékesítettek, addig idén a tavalyi számokat is felülmúlva 500 tonna virsli eladásával számol az áruház. A kosarakba legtöbbször koktélvirsli kerül, de a nagy kiszerelésű, egy kilogrammos bécsi virsli is közönségkedvenc a szilveszterre készülők körében. A becsült 500 tonnából 300 tonnát tesz ki e két terméktípus értékesítése.

Lencséből az éves értékesített mennyiség fele fogy az év utolsó napjaiban. Egyre népszerűbbek a hidegkonyhai termékek is, így a kaszinótojás, a tormás sonkatekercs és különböző ízvilágú majonézes saláták is. Ahogyan az előző években is, szilveszterkor a sertés termékek jóval kelendőbbek a szárnyasoknál. Legtöbb a karajból és darált húsokból fogy ilyenkor.

A dekor is egyre nagyobb szerepet kap az óévbúcsúztatásban.

December végén sokan keresik a különböző partikellékeket és dekorációkat, így számos terméket, például különböző méretű trombitákat, szerpentint, anyósnyelvet, konfettit és konfettiágyút, lufikat, girlandokat is.

