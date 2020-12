Így alakul a vadhús ára idén: ki fog ilyet enni karácsonykor?

A vadhús felvásárlási ára drasztikus mértékben visszaesett. A szarvasra, őzre ez mindenképp igaz, de a vaddisznóhús esetében a legnagyobb a csökkenés - ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a kereskedelemben kapható vadhús is olcsóbb - írja a HelloVidék.

A karácsony legtöbbünk számára egyet jelent a családi ünnepléssel, amiben előkelő és hangsúlyos részt kap a közös étkezés. Sok család asztalára ilyenkor igazi nagy klasszikusok kerülnek, mint például töltött káposzta, rántott hal vagy épp pulykasült, és vannak, akik ínyencségként vadhússal koronázzák meg az ünnepi menüt. Utóbbiak kedvéért a HelloViék megnézte, idén mennyit kell költeni arra, ha valaki vaddisznóból, szarvasból vagy őzből készült fogással szeretné jóllakatni a családot.

Bíztunk abban, hogy ez az időszak gyorsan elmúlik, de sajnos nem így történt, hiszen még ma is tart



- mondta el a HelloVidéknek Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei Területi Szervezetének elnöke, a pandémiás helyzetről. A szakember hozzátette, hiábra zuhant be a vadak felvásárlási ára, azok más húsokhoz képest még most is roppant drágának számítanak. Éppen ezért Pap Gyula szerint sokkal inkább elképzelhető, hogy az ünnepi asztalra ínyencségként fácánleves vagy spékelt fácán kerül, mint például szarvas steak. Ha a pontos, kilónkénti árlisták is érdekelnek, kattints át a HelloVidék cikkére!

Címlapkép: Getty Images