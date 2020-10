Ide menj vásárolni! 132 áruból számoltuk ki, hol legolcsóbbak az alapélelmiszerek

Hat magyarországi bolt, 22 alapélelmiszeres túlélőcsomagjának az értékét hasonlítottuk össze. Ennek eredményeként kiderült, hogy mely boltokban a legolcsóbb, illetve melyekben drágább akkor lebonyolítani egy nagybevásárlást, ha tudatosan mindenből a legolcsóbb terméket szeretnénk megvásárolni. 10 000 forint alá sehol sem sikerült mennünk, de efölött már több ezer forintos eltéréseket tapasztaltunk ugyanazon a termékkosáron.

A koronavírus-válságra egyfajta reakcióként a GVH által elfogadott kötelezettségvállalás szerint, a Tesco bevezette a Tesco Doboz szolgáltatását, aminek lényege, hogy összeállítottak egy alapvető élelmiszeres bevásárló kosarat, ami 21 élelmiszert továbbá egy 100-as pakk zsebkendőt tartalmaz, és ezt az egész ország területére szállítják is (a kitételekről lentebb!). A terméklista a következő:

Paradicsompüré

Só

Cukor

Liszt

Kávé

Lekvár

Csokoládé

Halkonzerv

Tej

Kenyér

Tea

Instant burgonyapüré

Hüvelyesek

Konzerv zöldségek

Tészta

Konzerv készétel

Leveskocka

Kakaó

Olaj

Papírzsebkendő

Puding

Gyümölcskonzervek

A listán szereplő termékek márkái igen változatosak, de általában jellemzően sajátmárkás termékekről van szó, illetve amik a legolcsóbbak. Persze a teljes összeállításban szerepelnek márkás termékek is, sok helyen potenciális helyettesítőként, ám információink szerint, mivel előre összeállított dobozokról van szó, ezért általában jól körülhatárolható mely termékek kerülnek bele a dobozba.

A teljes összeállítást úgy kell értelmezni, hogy az adott termékből mindig a legnagyobb mennyiséggel szereplő áru a mennyiségi mérvadója a termékcsoportnak. Tehát például vegyük a dobozóból a kakaót, itt a hiper 4 lehetőséget ad meg, amik bekerülhetnek a csomagunkba. Ezek közül az 1kg-s a legnagyobb, tehát bármelyik termék is kerüljön be a rendelésünkbe, összesen 1kg kakaót fogunk kapni. Lehet, hogy egy termék lesz, ami egy kilót nyom, de lehet hogy egy 800 és 200 grammosból fog összeállni a végeredmény.

A csomag másik plánéja, hogy kizárólag olyan településekre lehet rendelni, ahol amúgy nem elérhető a Tesco Online Bevásárlása, ami gyakorlatilag egész Magyarországot jelenti, kivéve Budapestet és néhány nagyobb megyeszékhelyet. Eddig a fontosabb tudnivalókat, de most következzen a legfontosabb. Az alapélelmiszerekből álló túlélő csomagot a hiper

11 499 forintos, fix áron kínálja.

Ennél tehát se többet, se kevesebbet nem kell fizetnie senkinek a pakkért. Az ár láttán kíváncsiak lettünk arra, mennyibe kerülne ugyanilyen elvek szerint összeállítani egy alapélelmiszeres csomagot más bolt webshopját használva. Azért hogy ezt kiderítsük, ugyanezt a listát összeállítottuk a

Spar,

Auchan,

Príma,

Groby,

és a Kifli webshopjában is.

Fontos megjegyezni (!), hogy az összes webshopban az adott termékkategóriából mindig a legolcsóbbat vettük figyelembe, követve azt a vezérelvet, hogy minden termékkör megközelítőleg ugyanolyan súlyban legyen benne a kosarunkban. Voltak azonban problémásabb tételek, így például a sűrített paradicsom, vagy a zöldségkonzerveknél elég elértő a boltok kínálata a mennyiségi lehetőségeket figyelembe véve.

Éppen ezért bár nem számottevő, de mégiscsak méretbeli, így értékbeli különbség is lehet az általunk számolt kosarak és a Tesco Doboz között.

Elképzelhető tehát, hogy például a Tescótól egy 400 grammos fehérbab-konzervet kap valaki, míg mi az összes bolt esetében minimum egy 670 grammos csemegekukorica-konzervvel számoltunk, ugyanez igaz lehet az étolajra is, lehet valakinek a dobozába 1 literes lesz, de mi konzekvensen mindenhol 2 literrel számoltunk. Fontos továbbá azt is megjegyezni, hogy éppen akciós árakat sehol nem vettünk figyelembe.

Azt is érdemes tudni, hogy a tescós csomagár már tartalmazza a szállítási költséget, így mi is minden bolt esetében hozzácsaptuk a végösszeghez a lehető legolcsóbban elérhető szállítási költséget. Ténykérdés, és egyben feloldhatatlan ellentét, hogy mi olyan helyre tudunk rendelni az általunk vizsgált boltokból, ahová azok amúgy szállítanak, a Tesco esetében pedig pont fordított a helyzet, Budapesten tehát a Tesco dobozát senki nem tudja megrendelni, ellenben például Egerben csak azt lehetne, és azokat nem, amikkel mi ebben a cikkben számoltunk. Az összehasonlításnál ezt tartsuk szem előtt!

Lássuk a medvét!

Ahogy a grafikonon látszik, az úgynevezett alapélelmiszeres túlélőcsomagunkat egy tetszőleges budapesti címre a Sparban tudjuk összeállítani, hangsúlyozottan a legolcsóbb termékekből. A pakk összesen 10 025 forintunkba kerülni, ami házhozszállítással 10 724 forint lenne.

Második helyen az Auchan végzett, ott 11 453 forintért tudunk bevásárolni, amit aztán 12 143-ért hoz házhoz a hiper. A harmadik legolcsóbb összehasonlításunkban a Príma lett, dobozunkért itt 12 322 forintot kellett fizetnünk, ami szállítási díjjal 12 821 forintra kúszott fel.

Összegben a negyedik helyen a Groby végzett, itt 13 968 forint lenne a túlélőcsomagunk, ami szállítással 14 958 forintra emelkedett. Legdrágább helyre a Kifli.hu futott be, itt 15 851 forintba került a csomagunk, igaz itt gyümölcskonzervet nem találtunk, ezért helyette egy valamivel drágább kajszibarack befőtt került be, ami jócskán többe kerül, mint a vetélytársak konzervei. Így azonban legalább megugrottuk a 15 000 forintos szállítási korlátot, azaz ingyen kapnánk kézhez a rendelt árut, ha ezt nem értük volna el, úgy 1 500 forintot kellene fizetnünk a szállításért.

Ne olyan hevesen

A végső számokat nézve ugyanakkor néhány "új vásárló" kedvezménnyel is lehet számolni, a Prímánál például az első vásárlásra 2 000 forint kedvezmény érvényesíthető, aminek következtében a végösszeg 10 322 forint lenne, amivel a 2. legolcsóbb lenne a boltlánc. Ráadásul mivel a Prímánál 10 000 forintos végösszeg alatt kell még további plusz pénzt fizetni a szállítási díjra, mivel ezt meghaladtuk még a kedvezménnyel is, ezért 499 forintba lenne a házhozszállítás. Ennek következtében a végösszeg 10 821 forint lenne. Ez pedig alig 100 forinttal lenne drágább, mint a legolcsóbb Spar.

Az Auchan online shopban is elérhető egy akció, mely szerint, ha valaki először vásárol, és a kosárösszege meghaladja a 10 000 forintot, akkor csupán 1 forintba kerül a szállítási költség. Ha ezt valaki érvényesíteni tudja, akkor a hipernél 11 454 forintot kellene kiperkálnia a csomagért, amivel előznék a Tesco dobozát. A többi boltnál jelenleg nem találtunk belépőknek szánt akciókat.

Ha tehát minden elérhető kedvezménnyel számolunk, akkor a következőképpen alakul a végső sorrend, szállítási díjjal kalkulálva:

Spar pakk - 10 724 forint

Príma pakk - 10 821 forint

Auchan pakk - 11 454 forint

Tesco Doboz - 11 499 forint

GRoby pakk - 14 958 forint

forint Kifli pakk - 15 851 forint

Akit pedig tételesen is érdekelnek az egyes boltok termék/ár-listái azok a lenti táblázatban tudnak kutakodni:

Kutatást végez Olvasói körében a Pénzcentrum!

Ahogy a világon, Magyarországon is nagy probléma az élelmiszerpazarlás. A hazai élelmiszerhulladékok felét a magyar háztartások termelik, ezt pedig jelentősen le lehetne csökkenteni. Lapunk most arra kíváncsi, hogy milyen változásokat idézett elő a koronavírus-járvány a magyarok vásárlási, főzési, ételtárolási, és hulladékkezelési szokásaiban. Az élelmiszerpazarláson rontott-e a járvány, vagy éppenhogy kevesebb étel landolt a szemétben? Kérjük, hogy válaszaiddal segítsd Te is a munkánkat!

Címlapkép: Getty Images