Húzós szezon elé nézünk: a Covid a karácsonyt is bedarálja?

Ahogyan ez az év, úgy az idei karácsonyi szezon is más lesz, mint az eddig megszokottak. Idős szeretteik védelmében, várhatóan sokan maradnak távol tőlük, de a gazdasági visszaesés miatt várhatóan kevesebbet fogunk vásárolni, illetve vadásszuk majd az akciókat.

A koronavírus-járvány valamilyen módon mindenkit érint, sokak anyagi biztonsága megrendült, és a kilábalás még eltarthat egy darabig. Az adatokból az látszik, hogy nem lesz olyan gyors, mint azt sokan várták, - mondta a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Varga Mihály pénzügyminiszter. Ennek oka, hogy a járvány második hulláma a gazdaságban is elindított egy második hullámot.

A 2019. évi GDP-t feltehetőleg csak 2022-ben éri el a magyar gazdaság, a pandémia egyszerre jelent keresleti és kínálati sokkot, a reáljövedelem 2020-ban 1-2 százalékkal, a lakosság fogyasztása 2,5 százalékkal mérséklődik - áll a GKI előrejelzésében.

Húsvéttól karácsonyig

A húsvéti nagy roham is visszafogott volt a kijárási korlátozás időszakában, így számolni lehet azzal, hogy a karácsonyi ajándékvásárlás pusztán a vásárlók óvatossága miatt eleve mérsékeltebb lesz a korábbiaknál. Egyértelmű, hogy a második hullámban óvatosan kültenek a a családok. Egyelőre az élelmiszervásárlásban hozzák a kötelezőt, némileg többet is pakolnak a kosárba, bár igyekeznek kevesebb alkalommal menni a boltba.

Online vásárlás

A járvány hatására megugrott az online vásárlások száma itthon, és bár március közepén kevesebben rendeltek online, a hónap végére szárnyalni kezdett a netes rendelések piaca: egyre szívesebben végzik a magyarok webshopon keresztül bevásárlásaikat.

Egy hazai felmérés szerint a válaszadók fele már most többet költ divatcikkekre az interneten, mint a hagyományos üzletekben - ez a jelenlegi helyzetben biztonságosabb opciónak tűnik, ám ne feledjük, ennek a vásárlási módnak is megvannak a maga kockázatai. Ugyanakkor feltehetően a webáruházak bűvkörében alakulnak majd a szezon ajándékbeszerzései is. A RetailMeNot felmérés szerint az amerikaiak háromnegyede tervez online vásárlást - írja a HuffPost, és feltehetően hazánkban is egyre többen választják ezt a módot ahelyett, hogy az üzletekben tolonganának.

Mi kerül a fa alá?

Noha a ruházat és a cipő népszerű ajándékoknak számítottak az elmúlt években, várhatóan az emberek a szokásosnál kevesebbet költenek ezekre a kategóriákra - derül ki a Rakuten elemzéséből. Ennek oka, hogy

a vásárlók olyan tárgyakat vagy élményeket keresnek majd, amelyek közelebb hozzák őket a családtagjaikhoz és a barátaikhoz.

Előrejelzések szerint a legnépszerűbbek az olyan elemek lesznek, mint a videocsevegéshez használt táblagépek, játékkonzolok és játékok, a streaming előfizetések és a jövőbeni utazások. Népszerűek karácsonykörnyékén még a könyvek is: a könyvkiadók éves árbevételének mintegy 30 százaléka decemberben keletkezik, ezért a szektor forgalma erősen függ a vásárlóerő további alakulásától, és hogy a kiadók mennyire merik idén piacra dobni a karácsonyra tervezett kiadványaikat - írja a Világgazdaság. De mivel viszonylag olcsó, hasznos termékről van szó, az ágazat szereplői bíznak a számok kedvező alakulásában.

Az egészségügyi és szépségápolási cikkek, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy otthon kényeztessék magukat, szintén népszerűek lehetnek ebben a szezonban, valamint a virtuális ajándékkártyák, amelyeket az emberek elküldhetnek a barátoknak, családtagoknak, ha nem tudnak személyesen ajándékozni.

Óriási kedvezményekre lehet számítani

Az előző évektől eltérően szinte minden termékkategóriában komoly kedvezményekre számíthatunk, nemcsak az elektronikára és a háztartási cikkekre. Ugyanakkor aki vadászik az akciós árakra, annak érdemes idén is figyelni a fekete péntek, vagy éppen a cyber hétfő ajánlatait.

Ugyanakkor várhatóan az év végi ünnepi vásárlásokat megelőző novemberi black friday nem fog akkorát durranni, mint korábban, a háziasszonyok ott is rövidebb bevásárlólistákat írnak majd össze.

Kiszállítás

Mivel várhatóan többen vásárolnak online, ezért a kisállításban fennakadások lehetnek, éppen ezért szakemberek azt tanácsolják, ne hagyjuk az utolsó pillanatra az ajándékok megrendelését. A Magyar Posta közölte, felkészültek az előttünk álló ünnepi időszakra, de aki az EU-n kívülről szeretne ajándékot rendelni, például Kínából, az jobb, ha már most leadja a rendelését. A csomagok megérkezése ugyanis több hónapba is beletelhet: "Akár 2 hónap is lehet a szállítási teljes idő normál, béke időben, de most a pandémia erre rádobott kiszámíthatatlan heteket" - mondta el korábban az RTL Híradójának Varga János, a Magyar Posta Logisztikai üzemeltetési igazgatója.

