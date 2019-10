Hoppá! Ez a 9 élelmiszer olcsóbb, mint 10 éve

Minden hónapban hallani, hogy folyamatosan nagyot emelkednek a fogyasztói árak, és valószínűleg a vásárlók is észreveszik, hogy évről-évre egyre több pénzt hagynak ott a boltokban, vagy ugyan annyi pénzből kevesebb terméket tudnak a kosárba rakni. Az áremelkedésben vannak egészen extrém esetek is: egyes élelmiszerek ára akár kétszeresére, háromszorosára nőtt az elmúlt években, ugyanakkor vannak olyan termékek is, melyek stabilan tartják az árukat, esetleg még olcsóbbak is lettek. A HelloVidék a KSH éves fogyasztói átlagárakat végigböngészte, és kigyűjtötte, melyek azok az élelmiszerek, amelyek kevesebbe kerülnek most, mint 10 éve.

A KSH adatait böngészve szembetűnő, hogy bár összességében emelkednek az árak, mégis vannak olyan élelmiszerek, melyeknek az ára nemhogy felkúszott volna, hanem kevesebbet kell értük fizetni most a boltokban, mint 10 éve - írja a lap.

Azt gondolhatnánk, hogy az áfacsökkentéssel érintett termékcsoportok ára lett kedvezőbb, de ez nem egészen így van, ugyanis az áfacsökkentések nem minden esetben érték el maradéktalanul a hozzájuk fűzött reményeket.

Idén az UHT és az ESL tejek adóját csökkentették, tavaly a friss tej, valamint a hal adója csökkent 5 százalékra. 2017-ben a tojás és a baromfihús, 2016-ban pedig a sertéshús áfáját csökkentették le 27-ről 5 százalékra. Mindezek ellenére a sertéshús ára például az áfacsökkentést követő fél éven belül meredek emelkedésnek indult a nemzetközi áremelkedések miatt, sőt az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a sertéshús ára már olyannyira emelkedik, hogy akár meg is haladhatja a marhahús árát - hozza példaként a portál. Ezzel szemben viszont a

a bontott csirke, a csirkecomb és a csirkeszárny ára olyanannyira lecsökkent, hogy olcsóbban kínálják a boltokban, mint 10 éve.

A következő tétel, ami nemcsak hogy megtartotta az árát, hanem még alacsonyabb lett, az a sertészsír. Az 500 grammos kiszerelésű sertészsír 2008-ban még 440 forintba került, majd egy nagyobb áremelkedés következett: a következő évben már 564 forintot kértek fél kilóért. Az ára azonban mérséklődött, 2016-ban elérte a 331 forintos mélypontot is, tavaly pedig 389 forintot kértek érte, ami 31 százalékkal alacsonyabb, mint a 10 évvel ezelőtti, 2009-es ár.