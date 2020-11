Hivatalos: így változik a Lidl diszkontok nyitvatartása

Hamarabb nyit és vasárnap tovább tart nyitva, így kerülné el a tumultust és így alkalmazkodna a korábbi zárás okozta helyzethez a Lidl - közölte a diszkontlánc. Reggel már hatkor kinyitnak, vasárnap pedig hétig nyitva maradnak.

A tegnapelőtt életbe lépett korlátozások kapcsán a többi lánc mellett a Lidl áruházak nyitvatartása is módosul. Már az elmúlt napokban a szabályzásnak megfelelően legkésőbb 19 órakor zártak az üzletek, a vállalat ugyanakkor úgy döntött, hogy jövő csütörtöktől hétfőtől szombatig reggel 6 órakor nyit, vasárnap pedig minden áruháza 19 óráig üzemel - közölte lapunkkal a cég. Eddig az üzletek általában fél hétkor vagy hétkor nyitottak és vasárnap csak este hatig voltak nyitva.

A cég felidézte, hogy az eddigiekben is számos intézkedéssel igyekeztek alkalmazkodni a járványhelyzethez. Így szigorú egészségügyi és biztonsági követelmények vannak érvényben nem csak üzletekben, de a teljes ellátási láncban. A vállalat dolgozóinak biztosítja a szükséges védőeszközök mellett az immunrendszerük rendes működése érdekében friss zöldséget és gyümölcsöt.

Emellett az áruházak területén továbbra is kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata, emellett a kasszákhoz felszerelt plexi falak is azt a célt szolgálják, hogy mind a dolgozók, mind a vásárlók egészségét megóvják. Az ajánlott másfél méteres távolságot pedig padlómatricák jelzik. A diszkontlánc emellett bejelentette azt is, hogy minden bolti és raktári dolgozója számára, munkaórától függően akár bruttó 51 ezer forint értékű karácsonyi ajándékot is ad.

Címlapkép: Getty Images