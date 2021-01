Hiába kötelező, még nem tudunk minden boltban készpénzmentesen fizetni

2021. január 1-től azonban minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére. Ám úgy tűnik, sok helyen nem sikerült az átállás.

Az év első napján - ha a kereskedelmi törvény változására minden szereplő felkészült volna határidőre - egy bankkártyával a tárcánkban vagy egy mobilbanki alkalmazással a zsebünkben nyugodt szívvel léphetnénk ki a lakásunkból, tudva azt, hogy legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget biztosítanak nekünk a boltokban.



Azonban ehhez képest jelenleg csak annyiban lehetünk biztosak, ha nem kapunk elektronikus fizetési lehetőséget, akkor reklamálhatunk, hogy márpedig minden online pénztárgép mellett kellene készpénzmentes fizetést biztosítani - írja a Portfolio.

Azt már az elmúlt hetekben, hónapokban is sejteni lehetett, mivel az átállás a legtöbb esetben nem történik meg egyik pillanatról a másikra, szép számmal lesznek a kereskedők között, akik nem teljesítik a kötelezettséget határidőre. Ugyanis még novemberben is 40-60 ezer kereskedőt emlegettek a kormányzati szereplők, akiknél be kellene vezetni valamilyen elektronikus fizetést. A lap úgy tudja, hogy sok ezren lehetnek, akik még nem felelnek meg a törvényi előírásnak.

Címlapkép: Getty Images