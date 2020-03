Hiába a limitemelés, ekkor 15 ezer alatti vásárláskor is be kell ütni a PIN-kódod

A K&H március 26-tól elkezdte a limitemelés bevezetését az érintős bankkártyás fizetéseknél. Ennek köszönhetően csak a 15 ezer forint feletti vásárlásoknál kell megadni a PIN kódot, szemben az eddigi 5 ezer forintos korláttal. A bank egyik kezdeményezője volt a módosításnak, amely minimalizálja a járvány alatt az érintkezést.

A K&H üdvözli a limitemelésről szóló döntést, melynek bevezetését a bank szakemberei is kezdeményezték már március közepén. A bank máris megkezdte a szükséges átalakításokat a teljes kereskedői hálózatában és az emelt limit vonatkozásában a POS terminálok fokozatos átállítását. Ennek eredményeként a 15 ezer forintos vásárlásokhoz kell csak a PIN kód, szemben az eddigi 5 ezer forintos limittel.

5 ezer, 15 ezer, 45 ezer

A K&H felhívja a figyelmet egy fontos tényezőre is. Bár tízből kilenc érintős bankkártyás fizetés eddig 5 ezer forint alatti volt, ám ez nem jelenti azt, hogy az ilyen fizetések 90 százalékánál nem kellett PIN kód. Az úgynevezett erős ügyfélhitelesítésre vonatkozó szabályok szerint ugyanis, ha az egymás utáni kártyás vásárlások összértéke elérte a 45 ezer forintot, akkor mindenképpen szükséges a PIN kód megadása.

A 15 ezer forintos korlát bevezetése hozzájárul a fertőzésveszély csökkentéséhez azzal, hogy kevesebb alkalommal kell az érintetteknek a terminálok gombjait nyomogatni. Egészségügyi szempontból a bankkártya már így is sokkal kevésbé kockázatos fizetőeszköz, mint a készpénz: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ugyanis a bankjegyeken is életben tud maradni az új koronavírus.

Saját "terminál", azaz okostelefonos fizetés

Pandémia idején még jobb megoldás a bankkártyánál a Mobiltárcás, azaz az okostelefonos fizetés. Ebben az esetben az érintettek a saját telefonjukon adják meg a PIN kódot vagy az ujjlenyomatukkal adnak zöld utat a tranzakciónak, azaz nem kell mások által érintett terminálokhoz hozzáérni. Az iOS operációs rendszert használó ügyfelek számára elérhető az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatás, ahol PIN kód megadása helyett, arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal történik a tranzakciók jóváhagyása.

A K&H 2017 novemberében indította el az okostelefonos fizetést annak érdekében, hogy az ügyfelek még könnyebben és kényelmesebben tudják intézni pénzügyeiket. Mobiltárcás fizetés esetén a kártya plasztik helyett az NFC-s funkcióval ellátott okostelefont kell a terminálhoz érinteni. Az okostelefonba a K&H mobilbank alkalmazásán keresztül lehet "virtuálisan beletenni" a bankkártyát. A mobiltárcás fizetés teljesen biztonságos: a használatához meg kell adni egy úgynevezett Mobiltárca PIN kódot, a magasabb összegű vásárlásoknál ennek a használata szükséges az érintést követően.