Hatalmas változás a Lidl üzleteiben: mostantól így keresd a termékeket

Új jelölőrendszert vezet be a Lidl Magyarország, amelynek köszönhetően az egészségtudatos, valamint ételintoleranciában szenvedő vásárlóik sokkal gyorsabban és egyszerűbben igazodhatnak el a termékek között, és vásárolhatják meg a számukra legmegfelelőbbet. A vállalat 10 különféle szín és piktogram alkalmazásával hívja fel a figyelmet az ártáblákon például a glutén- és laktózmentes, valamint a bio és vegán termékekre.

A Lidl Magyarország tapasztalatai alapján évről-évre folyamatosan nő az egészséges táplálkozást folytatók, valamint a speciális étrendet követők száma és egyre többen keresik az áruházakban a különféle mentes vagy bio termékeket. A vállalat reagálva a fogyasztói igényekre, az utóbbi években számos új, egészségtudatos, glutén- és laktózmentes, valamint biotermékekkel bővítette termékszortimentjét. Az áruházlánc a minden igényt kielégítő, magas minőségű termékkínálat biztosítása mellett ugyanakkor fontosnak tartja a vásárlói folyamatok egyszerűsítését is. Ennek jegyében 2020. július 9-től újfajta jelölőrendszert vezetnek be: az ártáblákon a laktózmentes, gluténmentes, bio, vegetáriánus, vegán, GMO-mentes, hozzáadott cukor nélküli, sócsökkentett, cukorcsökkentett és a magyarországi gyártóhelyről származó termékeket különböző szín és piktogram jelöli az áruházakban.

"Fontos számunkra, hogy minden vásárlónk megtalálja azt az élelmiszert, alapanyagot, ami az ő étrendjéhez, életmódjához illeszkedik, ugyanakkor ne kelljen hosszasan a polcok előtt álldogálva a csomagolást böngészni azért, hogy megbizonyodhasson egy-egy termék összetevőjéről, mentességéről. Az ártáblákon megjelenő megkülönböztetett jelöléseknek köszönhetően gyorsabbá és egyszerűbbé válik a mindennapi bevásárlás." - emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A különféle színnel jelölt mentes termékek között megtalálhatóak olyan alapélelmiszerek, mint a pékáruk, tejtermékek, száraztészták, de többek között a gyorsfagyasztott és hűtött készételekből is kínál a vállalat alternatívát. A tudatosságra nagy hangsúlyt fektető vásárlók a bio termékek közül válogathatnak, melyek között például gyümölcslevek, kenyérfélék, tejtermékek és bébiételek is megtalálhatóak. A vállalat elkötelezett az élelmiszerek cukor-, só- és zsírtartalmának csökkentése mellett is, ezért célul tűzte ki, hogy saját márkás termékeinek hozzáadott só- és cukortartalmát 2025-ig átlagosan 20 százalékkal csökkenti. Ezen élelmiszerek esetében a diszkontlánc egy zöld színű piktogramon azt is feltünteti, hogy az eredeti recepthez képest hány százalékkal kevesebb cukor vagy só hozzáadásával készült a termék.

Címlapkép: Getty Images