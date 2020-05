Hatalmas változás a hazai Auchan hipermarketekben: ez várja mostantól a vásárlókat

2020. május 6-tól megújul a Ceetrus Hungary Kft. által üzemeltetett Auchan üzletsorok márkaneve, logója és szlogenje. Az eddig használt "Korzó" elnevezés helyett a jövőben a vásárlók mindenhol az Auchan Korzó márkanévvel találkozhatnak majd. Ezzel a döntéssel a Korzó a fogyasztók számára ismertebb Auchan márkanév mellé kerül.

Az új Auchan Korzó márkanév használatától a vásárlókkal való kapcsolat és a márka iránti lojalitás erősödését várjuk, hiszen a célközönség számára egyértelműbbé válik, hogy Auchan Korzó alatt az Auchan hipermarketek üzletsorait értjük- nyilatkozta Fonay Gergely a Ceetrus Hungary Kft. marketing vezetője.

A Korzó márka megújulásának részeként a "Vásárolj be, kapcsolódj ki" szlogen is bevezetésre kerül a logóban, a korábban használt "Üzlet- és élményközpont" helyett. Az új szlogen nemcsak közelebbi előnyöket, érveket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne nyújtani a Korzó a vásárlók számára, de megfelelően definiálja a márkaüzenetet is, mely szerint az Auchan üzletsorok látogatása kiegészíti a napi bevásárlást és minőségi kikapcsolódást ígér. A Korzó márkával kapcsolatos változások mellett a Korzó kommunikációja is több lépcsőben, teljeskörűen megújul.

A márkanévváltás 18 Auchan hipermarket üzletsort érint a következő helyszíneken: Budakalász, Budaörs, Csömör, Debrecen, Dunakeszi, Fót, Csömör, Kecskemét, Fót, Maglód, Miskolc Borsod, Miskolc Dél, Székesfehérvár, Szolnok, Szeged, Óbuda, Szigetszentmiklós, Törökbálint, Soroksár és Solymár. Az Auchan Korzókon közel 71 millió vásárló fordul meg évente, az áruházaknak 2020 márciusában összesen csaknem 6,4 millió látogatója volt.

Címlapkép: Getty Images